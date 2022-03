Mit Video: „Die Partei“-Chef Martin Sonneborn gastiert an der Zeppelin-Uni

„Guten Abend Konstanz, schön, dass Sie alle da sind.“ Verschmitzt grinsend und sich seines Fauxpas’ durchaus bewusst, begrüßt Martin Sonneborn das Publikum im gut besetzten Graf von Soden-Forum der Zeppelin-Universität (ZU) am Fallenbrunnen. Die überwiegend studentischen Zuhörer sind der Einladung des Club of International Politics (CIP), einer studentischen Initiative an der ZU, zum Global Talk mit dem Bundesvorsitzenden von „Die Partei“ gefolgt.

Aktion bei der Frankfurter Buchmesse

Martin Sonneborn startet mit einem Impulsvortrag in den Abend. Dabei zeigt er verschiedene kleine Videoabschnitte seiner vergangenen Satireaktionen, so beispielsweise wie er sich bei der Frankfurter Buchmesse anlässlich der Buchvorstellung des AfD-Politikers Björn Höcke in Naziuniform präsentierte. Auch verschiedene Ausschnitte seiner Reden im Europäischen Parlament, dessen Mitglied er seit 2014 ist, geben Anlass zum Schmunzeln.

Präsentiert sich nachdenklicher als erwartet: Martin Sonneborn, EU-Abgeordneter und Vorsitzender von „Die Partei“. (Foto: Noah Vinzens)

Drei Anliegen hat sich Sonneborn als Politiker zur Aufgabe gemacht: Transparenz herstellen, dicke alte weiße Männer ärgern sowie große Reden vor leerem Haus schwingen. Neben den Videoclips zeigt Sonneborn auch Bilder seiner Aktionen, später auch satirische Wahlplakate seiner Partei. An der ein oder anderen Stelle hätte man sich vielleicht etwas mehr Sonneborn und weniger Präsentation auf der Leinwand gewünscht.

Das System macht schlechte Laune. Martin Sonneborn

Trotzdem gibt es immer wieder die erwarteten komischen Momente. Insgesamt scheinen ihn die sechs Jahre EU-Parlament jedoch durchaus ernsthafter gemacht zu haben. Besonders deutlich wird das in Aussagen wie „Die EU stützt oligarchische Strukturen“ oder auch: „Das System macht schlechte Laune“. Da ist dann nicht mehr viel von satirischem Spaß zu sehen, sondern klar, dass Sonneborn dies durchaus genau so meint und sieht.

Im zweiten Teil des Abends stellt sich Sonneborn den Fragen aus dem Publikum. Hierbei – selbstverständlich augenzwinkernd – fordert er ein, mit „Herr Magister“ angesprochen zu werden. Dies deshalb, da ihm sein Magisterabschluss in seinem Leben bisher keinerlei Vorteile gebracht hätte. Und wenn man nun schon mal an einer Universität eingeladen sei, dann wäre dies eine einmalige Gelegenheit, sich mit dem Titel ansprechen zu lassen. Die Studierenden gehen herzlich gern auf diesen neckischen Wunsch ein und stellen allesamt ein vornehmes „Guten Abend, Herr Magister“ vor ihre jeweiligen Beiträge.

Ukraine-Krieg: Viele Fragen zu Sonneborns Haltung

Ein Thema, zu welchem verstärkt Fragen aufkommen, ist der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie Sonneborn zu dieser Thematik steht. Sonneborn: „Ich glaube, dass die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr eine wahnsinnige Umverteilung mit sich bringen werden. Sie werden im Ukraine-Krieg nichts bringen, sondern vielmehr soziale Folgen mit sich bringen, wenn es darum geht, Kultur zu fördern oder das nächste Schwimmbad zu finanzieren – wobei Letzteres Sie hier am Bodensee wohl nicht tangieren dürfte.“ Nach rund zwei Stunden endet ein mal lustiger, mal nachdenklich stimmender Abend. Insgesamt bleibt jedoch auch das Fragezeichen zurück, ob hier nun ein Satiriker oder ein Politiker gesprochen hat. Nicht Fisch, nicht Fleisch: Sonneborn legt sich nicht fest. Das hinterlässt gleichzeitig einen authentisch wie unbefriedigenden Eindruck des EU-Abgeordneten.