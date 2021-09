Das Stadtorchester Friedrichshafen startet zweiten Versuch

Das Stadtorchester Friedrichshafen lädt am Mittwoch, 22. September, um 19.30 Uhr zum Nachhol-Open-Air-Konzert in den Innenhof der Kulturhaus Caserne ein. Da das alljährliche Summerwinds-Konzert wegen schlechten Wetters ausfallen musste, freuen sich nun alle MusikerInnen, nach mehr als anderthalb Jahren wieder auftreten zu können, wie es in einer Mitteilung heißt. Diesmal wartet das Orchester unter Leitung von MD Pietro Sarno mit spanischen und mit jazzigen Klängen auf: Dazu zählt Georges Bizets „Carmen-Suite“ ebenso wie der Pasodoble „Yakka“ von José R. Pascual Vilaplana. Jazzig wird es mit Auszügen aus der „Jazz-Suite Nr. 2“ von Dmitri Schostakowitsch und aus „Ein Amerikaner in Paris“ von George Gershwin. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Coronaverordnung ist eine Registrierung vor Ort notwendig und es gilt die 3-G-Regelung.