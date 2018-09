Das Spielzeug vor der Bauwagentür

Der Waldkindergarten der Johanniter in Eschenmoos hat zur offiziellen Eröffnungsfeier eingeladen. In zwei speziell isolierten und ausgerüsteten Bauwagen besuchen derzeit sechs Kinder die neue Einrichtung. Drei sind in der Kindergartengruppe für Kinder zwischen drei und sechs Jahren und drei weitere in der Spielgruppe für Kinder zwischen zwei und drei Jahren.

„Dass unser Kindergarten erst langsam wächst, war absehbar“, erläutert Michaela Nägele, Leiterin der Einrichtung. Gewöhnlich kämen die Anmeldungen nicht unbedingt zu Beginn, sondern im Laufe der Zeit, „da wir ja schon mitten im Kindergartenjahr stecken“. In der Kindergartengruppe können bis zu 20 Kinder aufgenommen werden und in der zweimal wöchentlich stattfindenden Spielgruppe insgesamt zehn Kinder. Anmeldungen seien auch jetzt noch möglich. Ein Angebot, von dem Ortsvorsteher Michael Nachbaur hofft, „dass es auch viele Kluftinger nutzen“. Die Kindergärten in Friedrichshafen „platzen aus allen Nähten und der Stadt ist es sein Bedürfnis, dass Familie und Beruf vereinbar ist“, begrüßt Bürgermeister Köster die Anwesenden. Der Waldkindergarten würde das vielfältige Angebot erweitern.

Angebote des Waldes

„Angebote“ ist ein Stichwort für die Pädagogik eines Waldkindergartens. Denn diese gibt es reichlich und das direkt vor der Bauwagentür. Im Wald finden die Kinder ihre Spielstätte. „Wir haben alles vor Ort und müssen nichts künstlich erschaffen“, sagt Michaela Nägele, das sei ein wesentlicher Unterschied zu den bekannteren Kindergartenbetreuungsformen. Zudem werden die Jahreszeiten automatisch in die Arbeit mit den Kindern mitaufgenommen. Zurzeit ist Kastanienzeit. Kastanien sind ein natürliches Material, das gesammelt und gemeinsam bearbeitet wird. Vor den Bauwagen haben die Kinder viel Platz zum Toben und einen großen Sandkasten zum Buddeln. Im Wald selbst findet der tägliche Morgenkreis statt. Hier ist eine mit Segeltuch überspannte Sitzgelegenheit geschaffen worden und „hier begrüßen wir uns morgens und mal spielen wir etwas oder lesen ein Buch vor“. Direkt nebenan gibt es eine aus Holz gebaute Küche, in der sich die jungen „Hobbyköche“ austoben dürfen. Die Bauwagen selbst sind speziell isoliert und auch beheizbar und das Innere mit seinen Sitzgelegenheiten und Bücher und Kuscheltieren erinnert an die bekannten Kindergarteneinrichtungen.

Alles ist hell und in Holz eingefasst. Im Wesentlichen findet das Leben eines Waldkindergartens aber vor der Türe statt. Den Wald erkunden und was man mit dem machen, basteln oder umgestalten kann, was sich direkt vor der Nase befindet, beflügelt die Fantasie der Kinder und „es ist auch so, dass die Kinder auf Dauer körperlich sehr robust sind“. Zu Beginn seien die Kinder im Waldkindergarten zwar öfter krank, aber hat sich der Körper erstmal daran gewöhnt, sind sie auf Dauer unempfindlicher gegenüber Erkrankungen, sagt Michaela Nägele aus Erfahrung. Sie leitet den Waldkindergarten Eschenmoos und wird von ihren Kolleginnen Cassandra Strasser und Annika Miebach bei der Kindergartengruppe und von Madeline Wagner und Eline Barreto in der Spielgruppe unterstützt.