Das Spielehaus schreibt sich im Januar die Mission Mut auf die Fahnen

Das Spielehaus startet mit abwechslungsreichen Erlebnis- und Bildungsangeboten ins neue Jahr 2022. Das Programm des pädagogischen Teams des Spielehauses richtet sich an Kinder von sechs bis 13 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung.

Los geht es direkt nach den Weihnachtsferien von Dienstag, 11. Januar, bis Freitag, 14. Januar,. Bei der Aktion „Mach mit bei den Mutmachern“ können Mutsteine aus Speckstein hergestellt, Mutmonster genäht und Traumfänger für einen guten Schlaf gebastelt werden. Beim Bogen schießen und im Parcours für Wagemutige ist der Mut zum Abenteuer gefragt. In der Tüftlerwerkstatt lernt man, wie man lötet und es können Leuchtkästen gebaut werden.

Von Dienstag, 18. Januar, bis Freitag, 21. Januar, heißt es: „Mach mit und werde jeden Tag ein bisschen mutiger“. Die Kinder können ihre Fragen und Wünsche in den Kummerkasten werfen. In Nähwerkstatt werden Gute-Tat-Abzeichen, Mini-Kissen und Herzanhänger genäht. Ein eigenes Tagebuch herstellen, ein Krafttier malen oder Mutkarten mit Handlettering kreieren – das sind die Angebote in der Kunstwerkstatt. In der Tüftlerwerkstatt gibt es einen Lötkurs und es können Leuchtkästen gebaut werden.

In der Woche von Dienstag, 25. Januar, bis Freitag, 28. Januar, dreht sich in der Kunstwerkstatt alles um „Mut zur Farbe – Mut zum Übermalen“. In der Holzwerkstatt wird ein Talisman gebaut und in der Nähwerkstatt entstehen Sorgenfresserchen und Nadeluhren. Wer einen Ventilator bauen oder löten lernen will, der ist in der Tüftlerwerkstatt genau richtig.

Jeden Mittwoch treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff und immer donnerstags treffen sich die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr. Rezeptideen können jeden Freitag bei den Kochkids ausprobiert werden. Im Spielcafé dürfen Spiele getestet werden. Spaß gibt es bei der Hof-Äktschen mit den neuen Longboards und im Mooncar-Parcours.

Das Kinderkino zeigt den Film „Die Wolf-Gäng“ am Donnerstag, 13. Januar, ab 16 Uhr im Kiesel des Medienhauses am See und am Freitag, 14. Januar, ab 15 Uhr im Spielehaus in der Meistershofener Straße 11a.