Das sind die Top-Themen der Woche vom Bodensee

Erste Male, um die niemand gebeten hat

Anfang März 2020 gab es die ersten Corona-Fälle in der Region. Zwei Jahre Pandemie haben uns dazu gezwungen, viele Dinge zum ersten Mal zu tun. Das erste Mal eine Maske tragen, die erste Impfung, die erste Umarmung nach dem Lockdown und zum ersten Mal darüber diskutieren, ob Corona mehr als „nur“ eine Grippe ist.

Vier Redakteurinnen und Redakteure von Schwäbische.de erinnern sich und haben HIER ihre ganz persönlichen ersten Male aufgeschrieben.

Sanierung oder Neubau? Ergebnis bei Ideenwerkstatt der Segler ist eindeutig

Kleine Sanierung, große Sanierung, Neubau – seit etwa vier Jahren diskutieren die Lindauer Segler darüber, wo ein neues Jugend- und Ausbildungszentrum entstehen könnte. Die Frage spaltete den Verein, es gab offene Rücktrittsforderungen und einen Drohbrief.

Bei einer Ideenwerkstatt hat sich die Mehrheit der Clubmitglieder nun doch wieder für eine Sanierung der alten Werfthalle ausgesprochen. Die endgültige Abstimmung dazu steht noch aus. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr, wie Redaktionsleiterin Julia Baumann in diesem Artikel zusammenfasst.

Großes Wohngebiet in Meckenbeuren in der Diskussion

Bei einem neuen Baugebiet an der Brochenzeller Straße wurden zwei Punkte besonders kontrovers diskutiert: Die Zufahrt und die Hochwassergefahr.

Das Vorhaben soll mit 48 Wohneinheiten in 13 Mehrfamilienhäusern an die Stelle der einstigen Gärtnerei Brockner treten. In diesem Interview beziehen die Bauherren Marius Keckeisen und Peter Schlenzig Stellung.

Ehepaar aus der Ostukraine findet in Markdorf Unterschlupf

Oleg und Natalia zählen zu den ersten Kriegsflüchtlingen, die den Bodenseekreis erreichen. Sie sind von ihrer Heimatstadt im Oblast Donezk mehr als 2500 Kilometer bis nach Markdorf gefahren.

Dort kommen sie zunächst bei Rainer Zanker und seine Partnerin Mariya Babina unter. Das Paar will helfen und hat in Markdorf eine Art Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine eingerichtet, schreibt Anke Kumbier in diesem Artikel.

Schnelles Netz für Lindau: So geht es beim Glasfaserausbau voran

Schnelles Internet wird für viele Menschen immer wichtiger. In einigen Landkreiskommunen ist aber gerade in den Kernbereichen das Netz noch nicht ausgebaut. Um auch die „grauen Flecken“ mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen, setzen sie auf unterschiedliche Strategien.

Gemeinden denken darüber nach, sich mit anderen zusammenzutun – Weißensberg hat sich schon dafür entschieden, Sigmarszell überlegt noch. Wie es um das schnelle Internet dort und in den anderen Gemeinden am Bayerischen Bodensee steht, hat Ronja Straub HIER zusammengefasst.

Wie ein Ukrainer von Tettnang aus den Krieg in seiner Heimat erlebt

Oles Petrov freut sich über die gelungene Flucht seiner Schwestern, die aus vor dem Krieg geflohen sind. Doch er bangt noch mit seinem Bruder und seinem Schwager. Er selbst und seine Frau Kim sind derzeit in Tettnang.

Sie überlegen, wie sie jetzt am besten helfen können, berichtet Mark Hildebrandt in diesem Artikel.