Das sind die Top-Themen der Woche vom Bodensee

Parkgebühren weiter auf Eis

Die Pläne der Stadtverwaltung Friedrichshafen, die Parkgebühren in der Stadt drastisch zu erhöhen, werden wohl erneut auf Eis gelegt. Eine Koalition bestehend aus den Fraktionen CDU, Freie Wähler, Netzwerk, FDP und ÖDP/parteilos setzte am Montag im Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) ein entsprechendes Moratorium durch.

Darüber berichtet Redakteur Alexander Tutschner in diesem Artikel.

Welche Neuigkeiten es über das Landshut-Projekt in Friedrichshafen gibt

Ende 2020 hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) die Verantwortung für die 1977 entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ übernommen. Seit 2017 steht sie in einem Hangar in Friedrichshafen und wartet auf ihre Bestimmung. Der bpb-Präsident Thomas Krüger berichtet im INTERVIEW mit Redakteurin Anke Kumbier über Fortschritte, die Standortsuche für einen "Lernort Landshut" und wie er die Stimmung in der Stadt wahrnimmt, in der das Projekt nicht ganz unumstritten ist.

Das Innenleben der Landshut

360-Grad-Video: Exklusive Einblicke in Museumsbaustelle

Das Lindauer Stadtmuseum steckt mitten im Umbau. Noch ist das Barockhaus eine Baustelle – in einigen Räumen und Teilen lässt sich aber bereits erfahren, wie das Museum einmal aussehen wird. Die Redakteurin der Lindauer Zeitung, Ronja Straub und ihr Kollege Marcus Fey haben den Cavazzen mit einer 360-Grad-Kamera besucht und Winkel und Räume virtuell erlebbar gemacht. Zum 360-Grad-Rundgang geht es hier.

Wie Lindau verhindern will, dass noch mehr Mikroplastik im Bodensee landet

Die Stadt Lindau will ihre Kläranlage fit für die Zukunft machen. Bis 2025 wird sie für zwölf Millionen Euro saniert, umorganisiert und die Technik erweitert. Neue Reinigungsstufen sollen künftig nicht nur alle Feststoffe wie kleinste Plastikteilchen herausfiltern, sondern auch gelöste Stoffe, die durch jeden noch so feinen Filter passen. Dank der neuen Verfahren soll der Anteil des Mikroplastik im Bodensee verringert werden. Das befürworten auch Fischer und Experten, berichtet Redakteurin Barbara Baur in diesem Artikel.

Kino und Kleinkunst: Anfang Mai geht das KiTT wieder in Betrieb

Der neue Verein, der das Tettnanger Kult-Kino künftig betreiben wird, ist nun offiziell eingetragen. Derzeit laufen im KiTT Renovierungs- und Umbauarbeiten. Denn für den Neustart wird es einige Veränderungen geben. Der Termin für die Wiedereröffnung im Mai steht inzwischen ebenfalls fest. Zum Bericht von Jens Lindenmüller über das Comeback geht es hier.

Jetzt ist es raus: Das Spieleland will am 9. April in die Saison starten

Im Jahr 2020 war es die Riesenschaukel, im vergangenen Jahr die Gravitrax-Bahn. Jedes Jahr gibt es in dem Liebenauer Freizeitpark eine neue Attraktion - auch für diese Saison kündigt das Spieleland zwei Neuigkeiten an. Weil der Park noch Mitarbeiter sucht, steht im März außerdem noch ein Bewerbertag an. Und auch die Corona-Regeln für den Parkbesuch stehen fest, berichtet Roland Weiß in diesem Artikel.