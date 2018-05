Das sind die Highlights der Tuning World Bodensee 2018

Wenn im Frühjahr auf den Straßen rund um den Bodensee unzählige PS-starke Autos mit schillerndem Lack und polierten Chromfelgen auftauchen, ist meist die Tuning World Bodensee an der Messe Friedrichshafen dafür verantwortlich. Von Donnerstag bis Sonntag rollen Tuningbeigeisterte aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich mit ihren Boliden gen Friedrichshafen, um sich die neusten Trends in der Szene und ausgefallene Kreationen auf vier Rädern anzusehen. Mehr als 200 Aussteller präsentieren dort ihre Produkte und Fahrzeuge. Hinzu kommen rund 1000 Autos, die Clubs und Privatpersonen ausstellen.

Neben VW Golfs, deren Blech beinahe auf dem Asphalt kratzt, und Heckspoilern in allen Formen und Größen, gibt es auch wahre Unikate auf der Messe. Eines davon ist der BMW M5R Touring des fränkischen Familienbetriebs Aulitzky Tuning. Ihn gibt es weltweit nur einmal. Das besondere an ihm ist, dass einem BMW 550i ein M5 Twin-Turbo-Triebwerk eingebaut wurde. Ganz simpel ausgedrückt, bedeutet das am Ende 750 PS unter der Motorhaube zu haben. Damit das Ganze funktioniert, musste die gesamte Elektronik des Autos in mühseliger Kleinstarbeit mit dem neuen Motor verbunden werden. Warum Klaus Aulitzky, Geschäftsführer der Tuningfirma und seine Mitarbeiter das gemacht haben? „Weil es einfach Spaß macht“, grinst er.

Tuning wird beliebter

Dass immer mehr Menschen Spaß daran finden, ihr Auto optisch oder technisch umzubauen, weiß Harald Schmidtke, Geschäftsführer des Verbands der Automobil Tuner. Der Gesamtumsatz der Branche betrug im vergangenen Jahr 730 Millionen Euro – das ist eine Steigerung von rund zwei Prozent im Vergleich zu 2016. Trotzdem hat die Tuning-Szene mit Vorurteilen zu kämpfen: Häufig werden dröhnende Motoren und dumpfe Bässe von Außenstehenden mit Verkehrs-Rowdys und Rasern in Verbindung gebracht.

Mehr entdecken: Polizei kündigt Kontrollen zur Tuning World an

Mit diesem Image möchte der Verband aber nichts zu tun haben. „Der weitaus überwiegende Anteil der Tuner besteht aus autobegeisterten Menschen, die ihrem Hobby im Rahmen der geltenden Regeln nachgehen“, sagt Schmidtke. Für illegale Tuningmaßnahmen und Autorennen hat der Geschäftsführer kein Verständnis.

Ein Auto als Filmstar

Ein kleiner Hauch von Straßenrennen ist auf der Messe aber dann doch zu finden. Allerdings nicht aus dem realen Leben sondern aus Hollywood. An dem Stand des Reifenherstellers Yokohama parkt ein Honda S2000, wie er auch im Tuning-Kultstreifen „The Fast And The Furious“ zu sehen ist.

Der Honda S2000 aus dem Tuning-Kultstreifen „The Fast And The Furious“ mit einem tierischen Fan. (Foto: Felix Kästle / dpa)

Das Original gibt es zwar nicht mehr, das ausgestellte Auto ist jedoch eine exakte Replik des Filmautos. Die gibt es auf der Welt nur einmal und hat sogar eine eigene Facebook-Seite. „Sogar der Schauspieler Vin Diesel liket meine Bilder“, erzählt Besitzer Damon Paul stolz.

Damon Paul und sein Honda S2000. (Foto: Felix Kästle / dpa)

Vin Diesel, der Star aus den „The Fast And The Furious“-Filmen wird zwar nicht auf der Messe vertreten sein, dafür aber einer, der die Stunts aus dem Film zu seinem Beruf gemacht hat. Ken Block, der vor allem auf Youtube für seine Drifteinlagen mit qualmenden Reifen bekannt ist, kommt am Sonntag zur Autogrammstunde auf die Messe.