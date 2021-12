Das sind die Gottesdienstpläne für die Weihnachtstage

Das evangelische Pfarramt Friedrichshafen hat eine Zusammenschau erstellt, wie über die Feiertage evangelische Gottesdienste im Stadtgebiet von Friedrichshafen gefeiert werden.

In der Evangelische Schlosskirche werden aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie für jeden Gottesdienst etwa 100 Plätze vergeben. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Eine Anmeldung unter schloss-fn@evkirche-rv.de ist deswegen erforderlich. Während der Gottesdienste eine Maske getragen werden muss. An Heilig Abend findet um 16 Uhr der Familiengottesdienst mit Krippenspiel, um 18 Uhr die Christvesper und um 22 Uhr die Christmette statt.

In der evangelischen Bonhoeffer Kirche ist am 24. Dezember um 16 Uhr das Heilig-Abend-Krippenspiel draußen vor der Kirche geplant. Um 18 Uhr findet die Christvesper statt. Am 25. Dezember gibt es um 10 Uhr das Christfest und am 26. Dezember einen digitalen ökumenischen YouTube-Gottesdienst zum Thema „Fremd sein – Heimat finden“.

Die evangelische Kirchengemeinde Ailingen plant für Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, 16 Uhr die Weihnachtsgeschichte für Kinder, Open Air, auf dem freien Platz zwischen den Kirchen, um 16.30 Uhr Open-Air-Gottesdienst auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums und am ersten Weihnachtstag, Samstag, 25. Dezember um 10.15 Uhr einen Gottesdienst mit 2G-Regelung.

Bis zum 31. Dezember feiert die Evangelische Kirchengemeinde Manzell alle Gottesdienste unter freiem Himmel. Während des gesamten Gottesdienstes bestehen die Abstandsregeln und Maskenpflicht. Die Gottesdienste gehen maximal 30 Minuten und finden bei jedem Wetter statt. Liederhefte, die ausgeteilt werden, dürfen mit nach Hause genommen werden, mit der Bitte sie beim nächsten Gottesdienst wieder mitzubringen. Für Senioren sind einzelne Stühle aufgestellt. Kinder bekommen das Kinderkirchheft „Für Dich!“ geschenkt. Heiligabend: ab 11 Uhr offene Weihnachtsstation für Familien mit Kindern in der Kirche. Die Station ist bis 31. Januar aufgebaut und kann zu den zu den Öffnungszeiten der Kirche besucht werden. Um 17 Uhr findet der Lichtergottesdienst am Fildenplatz und um 22 Uhr der Gottesdienst zur Heiligen Nacht auf dem Kirchplatz statt.

In der Evangelischen Erlöser Kirche gibt es 16.30 Uhr vor der Kirche ein Open-Air-Gottesdien mit Krippenspiel und um 18.30 Uhr eine Christvesper. Der Gottesdienst am 25. Dezember findet um 9.15 Uhr statt. Eine ökumenischer Gottesdienst mit Sternsingern in kathatolischen Guter-Hirte-Kirche ist am 26. Dezember um 10.15 Uhr vorgesehen.

Am 24. Dezember gibt es in der Paul-Gerhardt-Kirche um 15 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst vor der Kirche mit Krippenspiel und am 25. Dezember um 10.30 Uhr einen in der Kirche.