Das sind die drei schönsten Hundestrände am Bodensee

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne" einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge 40 schauen wir uns die schönsten Hundestrände am Bodensee genauer an.

Eine Abkühlung im Bodensee tut nicht nur Menschen gut – auch Hunde freuen sich über einen Sprung ins kühle Nass. Doch einen „richtigen“ Hundestrand wie man ihn zum Beispiel von der Küste im Norden Deutschlands oder in den Niederlanden kennt, gibt es dort offiziell nicht.

Und Vorsicht: Nicht überall am See dürfen die Vierbeiner überhaupt ins Wasser. In Langenargen zum Beispiel sind der Badestrand am Malereck und der DLRG-Strand in den Sommermonaten, von 1. Mai und 30. September, tabu. Trotzdem gibt es in der Region einige schöne Badestellen, an denen Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden planschen können.

Was einen guten Hundestrand ausmacht:

Flacher Zugang ins Wasser: Viele Hunde sind regelrechte Wasserratten. Trotzdem sollten die Tiere nicht direkt beim Sprung ins kühle Nass mit mehreren Metern Tiefe konfrontiert sein. Gerade junge Hunde scheuen sich teils sogar vor ihren ersten Schwimmversuchen – und brauchen deshalb einen Zugang, der sie bequem und Schritt für Schritt ins Wasser lässt. Und sind wir ehrlich: Für den Mensch ist das auch angenehmer.

Schöne Liegeflächen: Natürlich kommen Herrchen, Frauchen und ihr Haustier nicht nur zum Baden an den See. Auch die Entspannung in der Sonne gehört dazu. Ausgedehnte Liegeflächen, am besten mit einer saftigen Wiese, sind deshalb gern gesehen. Bonuspunkte gibt es für Bäume, die Schatten spenden. Denn auch Hunde sind vor der Gefahr eines Hitzschlags nicht gefeit. Viel Platz sorgt außerdem dafür, dass man Vierbeinern, mit denen der eigene Hund vielleicht nicht klarkommt, leichter aus dem Weg gehen kann.

Wenig Müll: Zugemüllte Strände mag niemand. Aber als Hundehalter entwickelt man dafür noch mal einen besonderen Blick. Denn viele Hunde sind absolute „Staubsauger“ und verschlingen liebend gern Essensreste, die achtlos weggeworfen wurden. Gesund ist das nicht und in seltenen Fällen sogar richtig gefährlich. Ein großes Problem können außerdem Glasscherben sein, die an Badestellen und auch im See immer wieder vorkommen. Im schlimmsten Fall kann das zu wüsten Verletzungen an den Pfoten eines Hunds führen.

Tüten fürs „Geschäft“: Die meisten Hundebesitzer haben die Plastikbeutel für die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners ohnehin immer dabei. Aber die bekannten Mülleimer mit integrierter Ausgabe für Tüten sind in der Nähe des Seezugangs trotzdem gern gesehen. Allein schon, weil es immer sein kann, dass man „Nachschub“ braucht. Und schließlich soll die schöne Badestelle ja sauber bleiben.

Mit diesen Kriterien haben wir uns in der Region auf die Suche gemacht: Die folgenden drei Hundestrände hat Schwäbische-Redakteur – und Hundebesitzer – Florian Peking daraufhin zu seinen persönlichen „Schwäbischen Sternen“ erklärt.

1. Beim Mühlbach in Immenstaad

Das Bodenseeufer neben dem Mühlbach in Immenstaad eignet sich besonders für all jene, die etwas weniger Trubel möchten. Denn die Badestelle liegt ein wenig außerhalb – Hund und Halter müssen, je nachdem, wo sie einen Parkplatz bekommen, erst mal 15 bis 20 Minuten Gassi gehen, bevor sie ins Wasser können.

Dafür ist der Strand sauber und meist nicht zu überlaufen. Außerdem gibt es viele Bäume und Sträucher, die Schatten spenden. Allzu viel Platz gibt es an dem Strand zwar nicht. Aber weil die Vegetation immer wieder kleine „Nischen“ bildet, hat man trotzdem genügend Privatsphäre. Auf dem Weg zur Badestelle stehen außerdem Mülleimer mit Hundetüten.

Halya, die Hündin von Redakteur Florian Peking, entspannt an der Badestelle beim Mühlbach in Immenstaad. (Foto: Florian Peking)

Der kiesige Strand führt flach ins Wasser. Für Hunde, die beim Planschen gern Stöckchen jagen, ist die Badestelle ein Paradies. Denn durch die vielen Bäume und das Gestrüpp findet sich auf jeden Fall etwas zum Apportieren. Noch besser (und sicherer) ist es natürlich, Ball, Frisbee oder anderes Spielzeug selbst mitzubringen.

2. Hörlepark Konstanz

Zwischen der Autofähre nach Meersburg und dem Strandbad Hörnle liegt der Hörlepark in Konstanz. Daneben befindet sich eine große Liegewiese und ein schöner Zugang in den Bodensee. Die Badestelle ist oft sehr gut besucht – auch von Hunden. Herrchen und Frauchen sollten also sicher sein, dass ihr Vierbeiner mit Artgenossen klarkommt. Falls ja, findet sich mit relativ großer Sicherheit auch ein Spielgefährte.

Ein großer Vorteil dieses Hundestrands: Es gibt direkt hinter der Liegewiese eine öffentliche Toilette. Aber Obacht: Manchmal ist das kleine Gebäude abgeschlossen. Daneben befindet sich außerdem eine Parkanlage mit großen Bäumen, die Schatten spenden. Auf der Liegewiesen selbst muss man dagegen die meiste Zeit des Tages über selbst für Schatten sorgen. Wer neben einem Hund auch noch Kinder dabei hat, freut sich vor Ort außerdem über einen kleinen Spielplatz und eine Tischtennisplatte.

3. Freizeitgelände Manzell

Das Freizeitgelände Manzell bei Friedrichshafen bietet sehr viel Platz. Die Wiese, auf der man sich sonnen oder mit seinem Hund herumtollen und spielen kann, ist riesig. Allerdings wird der Raum, gerade am Wochenende und in den Ferien, gern auch ausgiebig von vielen Menschen genutzt. Oft herrscht eine regelrechte „Festival-Stimmung“: Es wird gegrillt, laut Musik gehört, teilweise auch gefeiert. Für besonders sensible Hunde ist diese Badestelle deshalb nur außerhalb der Stoßzeiten zu empfehlen.

Das Freizeitgelände in Manzell überzeugt – auch Hündin Halya – mit einer großen Liegewiese und einem schönen Seezugang. (Foto: Florian Peking)

Dafür gibt es direkt vor Ort Mülleimer mit Hundetüten, einen schönen Zugang zum Wasser und sogar einen Kiosk, bei dem man Snacks und Getränke kaufen kann. Dort finden sich außerdem auch öffentliche Toiletten. Ebenfalls vorhanden ist ein kostenpflichtiger Parkplatz – der aber an beliebten Badetagen schnell voll ist. Für die Gassirunde zwischendurch eignen sich außerdem tolle Wege direkt am Seeufer entlang.

