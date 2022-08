Das sind die drei besten Boulderhallen in der Region

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und noch besser diskutieren. Deshalb gibt es in unserer regionalen Testserie „Schwäbische Sterne“ einmal pro Woche – immer mittwochs – eine persönlich gefärbte Bestenliste zu Produkten und Angeboten der Region. In Folge #39 schauen wir uns die Boulderhallen der Region genauer an.

+++ Alle Folgen der Schwäbischen Sterne finden Sie hier [Seelen, Leberkäse, Steak, Glühwein, Weihnachtsbier, Cafés, Pizzerien, Gin, Kässpätzle, Veggie-Burger, Berliner, Kuchen, Sportplatz-Würste, Brezeln, Hofläden, Schokolade, Tierparks, Radtouren, Osterlämmer, Schnäpse, Skateparks, Bergkäse, kleine Festivals, Spielplätze, Waschanlagen, Regionale Sommerromane, Ausflugsziele, Vatertags-Biere und viele mehr... +++

Klettern ohne Seil

Bouldern wird immer beliebter. So trifft man in Hallen nicht mehr nur auf Profis, sondern auch auf jene, die einfach mal was Neues ausprobieren wollen. „Boulder“ ist Englisch und heißt übersetzt Felsbrocken. Einen solchen beklettert man beim Bouldern auch, zumindest einen Nachbau davon.

Boulderer klettern ohne Seil an einer leicht bis stark geneigten Wand nach oben. Je nach Form des Griffes und dem Abstand dazwischen ist es einfach bis sehr herausfordernd, eine Route zu bewältigen. Wer fällt, wird von einer Weichbodenmatte aufgefangen.

Was eine gute Boulderhalle ausmacht:

Unterschiedliche Routen: Die Routen sollten vielfältig gestaltet sein. Das heißt: Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, Griffformen und Neigungen der Wände. Auch leichtere Routen sollten die Boulderer fordern. So können Anfänger schon früh an ihrer Technik arbeiten.

Ausstattung: Das Bouldern ist nicht anstrengend genug? – kein Problem! In vielen Hallen stehen zudem diverse Fitness- und Trainingsgeräte wie Griffbretter zur Verfügung. Falls man am Ende des Tages dann doch mal genug hat, kann eine bouldereigene Bar bestimmt nicht schaden.

Atmosphäre: Mit motivierender Musik klettert es sich leichter! Die Lautstärke sollte aber angenehm sein, nicht zu laut und nicht zu leise. Außerdem wichtig: Wie ist die Stimmung, der „Spirit“ in der Halle? Wenn jemand eine Route nicht schafft, ermutigen ihn oder sie die Trainer und die anderen Boulderer?

Lage: Die Halle sollte leicht zu finden sein und genügend und bestenfalls kostenlose Parkplätze bieten. Auch mit den Öffis sollte sie bequem erreichbar sein.

Mit diesen Kriterien haben wir uns in der Region auf die Suche gemacht: Die folgenden drei Boulderhallen haben sich unsere SZ-Volontärin Lea Dillmann sowie Volontäre Simon Federer und Yannick Rehfuss daraufhin zu ihren persönlichen „Schwäbischen Sternen“ erklärt.

1. Greifbar-Boulderhalle Friedrichshafen

Die Greifbar-Boulderhalle befindet sich im Osten Friedrichshafens, in einem kleinen Industriegebiet. Sie ist gut angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz. Sowohl mit Bus als auch mit der Bahn ist die Halle in wenigen Minuten über die Haltestellen Steinbeißstraße beziehungsweise Friedrichshafen Ost gut erreichbar.

Die Halle hat von Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar von 10 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro, das passende Schuhwerk kann für drei Euro geliehen werden. Auch Kurse können gebucht und Schulklassen angemeldet werden.

Ein fairer Preis, vor allem angesichts des Angebotsumfangs, das die Halle auch jenseits der Kletteranlage zu bieten hat. An mehreren Fitnessgeräte können die Muskelgruppen trainiert werden, die für das Bouldern unabdingbar sind. Grundsätzlich sind aber auch Eigengewichtsübungen sinnvoll. Natürlich stehen auch Duschen und Umkleidekabinen bereit.

160 Boulder sind auf zwei Ebenen verbaut (Foto: Greifbar Friedrichshafen)

Doch die eigentliche Frage ist ja, wie es um die Kletterrouten bestellt ist. Auf zwei Etagen verteilen sich knapp 160 Boulder. Die untere Ebene war zum Zeitpunkt des Besuchs noch auf einen Kinderwettbewerb abgestimmt. Doch viele Routen sind selbst für geübte Kletterer ziemlich anspruchsvoll, wie ein geübter Kletterer versichert.

Ansonsten können sich Anfänger an den ausgeschilderten Schwierigkeitsleveln – von 1 bis 8 – orientieren. Abwechslung ist übrigens garantiert: Das Team erstellt jede Woche neue Routen aus der umfangreichen Griffauswahl. Aktuell wird die Halle um einen kletterspezifischen Trainingsbereich erweitert.

Wer gerne Überhänge erklimmt, kommt in der greifbar voll auf seine Kosten. (Foto: Greifbar Friedrichshafen)

Ein besonderes Highlight ist der Tunnel, der nicht nur die beiden Etagen miteinander verbindet, sondern auch einen extrem großen und anspruchsvollen Überhang bietet. Zwölf Meter können hier auf vielfältigen Routen zurückgelegt werden. Doch keine Angst: Die Treppe ist immer eine Alternative.

Die Musik ist eine ständige und angenehme Kletter-Begleitung – sei es durch ruhige, elektronische Klänge oder durch motivierende Rockhymnen. Unter den Kletterern herrscht eine positive, kollegiale Stimmung. An heißen Tagen hilft der Durchzug zumindest ein wenig gegen die sommerliche Hitze.

Anschließend kann man im Bistro anstatt des Körpers auch die Seele baumeln lassen. Neben einigen alkoholischen und antialkoholischen Drinks gibt es auch Mahlzeiten für den großen und kleinen Hunger. Die Greifbar wird somit ihrem Namen absolut gerecht.

2. Blöckle Boulderzentrum Ravensburg

Bis zu 180 Routen hat das Blöckle zu bieten. Sie werden auf der rund 800 Quadratmeter großen Wandfläche mit unterschiedlichem Neigungsgrad regelmäßig neu geschraubt. Eine Tageskarte kostet neun Euro. Schuhe und Kletterschuhe können vor Ort für einen Aufpreis von 3,50 Euro geliehen werden.

Die Mitarbeiter sind offen für Fragen und geben Tipps. Einmal im Monat werden Anfängerkurse geboten. Darüber hinaus gibt es viele weitere Technikkurse, auch einen Treff für Mamas oder Papas mit Kind. Einen Parkplatz findet man so gut wie immer. Ansonsten bringt einen die Buslinie 9 vom Bahnhof zur nahegelegenden Haltestelle Deisenfang.

Das Blöckle ist recht groß. So finden Anfänger ihre Ecke, um erste Klettererfahrungen zu sammeln. Und ambitionierte Kletterer können an ihren Problemen mit herausfordernden Routen arbeiten. Das sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Die Routen sind dank verschiedenfarbener Griffe leicht erkennbar.

Beim Bouldern geht es weniger um die Höhe, sondern mehr um die Technik beim Klettern. Besonders kleine Griffformen machen es schwieriger, wie hier im „Blöckle“ in Ravensburg. (Foto: Lea Dillmann)

Im vorderen Teil der Halle kann man bis nach oben auf eine zweite Ebene klettern. Das schaffen dank der leichteren Routen auch Anfänger. Eine Rutsche bringt einen dann wieder nach unten. Wer mag, kann auch die Treppe nehmen. Für jüngere Kinder gibt es einen abgetrennten Kletterbereich mit bunt bemalten Wänden und einer dicken Weichbodenmatte.

Oben ist ein Trainingsbereich untergebracht sowie ein sogenanntes „Moonboard“. Letzteres richtet sich an erfahrerene Kletterer, die sich anhand einer App gegenseitig messen und ihre Erfahrungen austauschen können. Der hintere Teil ist durch einen neuen Ausbau recht eng gestaltet. Kinder unter 12 Jahren dürfen hier nicht klettern.

Ein Highlight im „Blöckle“, der Boulderhalle in Ravensburg, ist die Rutsche. Mit der gelangen Kletterer von der zweiten Ebene wieder nach unten. (Foto: Lea Dillmann)

Eine zweite Ebene gibt es nicht – dafür eine Steckwand, an der man sich mittels Holzstäben von Loch zu Loch nach oben hangeln kann. An einem Campusboard können Kletterer ihre Fingermuskulatur trainieren.

An warmen Tagen sind die Tore der Halle geöffnet. Dann sorgt auch mal ein Luftzug für Abkühlung beim Bouldern. Nach dem Training stehen Duschen bereit. Im Eingangsbereich wartet eine Bar und eine gemütliche Sitzgruppe. Auch für Essen ist gesorgt: Es werden warme Flammkuchen verkauft.

3. einstein Boulderhalle Ulm

In der einstein Boulderhalle droht keine Langeweile: Rund 250 Routen für Anfänger und Profis auf 800 Quadratmeter Wandfläche sorgen für Abwechslung, und einmal in der Woche machen sich ausgebildete Routenschrauber daran, einen Sektor in der Halle umzuschrauben.

Auf einem Schild am Eingang erfährt man, welche der sieben Farben der jeweiligen Schwierigkeitsstufe entspricht. Wer noch mehr Abwechslung braucht, klettert auf dem sogenannten „Kilter Board“ im hinteren Teil der Halle. Mittels einer App wählen Boulderer zwischen 60000 Routen, welche farbig auf dem Kilter Board beleuchtet werden.

60.000 Routen auf einer Wand: Das macht das Kilter Board möglich. (Foto: einstein Boulderhalle)

Der Chef der Halle, Christian Benk, verkauft auch Ausstattung für Boulderhallen, also Griffe, Wände und Matten. Man bekommt den Eindruck: Benk weiß, was eine gute Halle ausmacht. Die Ausstattung wirkt hochwertig, die Aufteilung der Routen und „Felsbrocken“ durchdacht. Die Matten sind hart sind genug, um darauf zu laufen, und weich genug, um einen Sturz abzufedern.

Auch an Details wurde gedacht: In der Mitte der Halle ist ein Graben, in dem Besucher Gegenstände verstauen können, wie etwa Trinkflaschen.

Motivierende Musik unterstützt die Kletterer. Sie gehen respektvoll miteinander um und sehen sich auch gerne gegenseitig beim Bouldern zu. Boulderer sehen sich als „Community“, sagt eine Mitarbeiterin. Auch Fans von Parcours, Volleyball, Basketball, CrossFit und Yoga können ihre Passion ausleben und an einem vielfältigen Kursprogramm und Wettbewerben teilnehmen.

Die Boulderhalle bietet auch eine Kinderwand und ein eigenes Kinderland, und ein Ferienprogramm für die Kleinen. An der Außenwand ist eine Kletterwand in der Mache, die man mit Seil besteigt, gesichert von einem Selbst-Sicherungsautomat.

Die einstein Boulderhalle bietet abwechslungsreiche Routen, die sich jede Woche verändern. (Foto: einstein Boulderhalle)

An der Bar gibt es neben alkoholischen Getränken auch Kaffee und selbstgemachte vegane Smoothies. Hungrige Boulderer werden unter anderem mit Flammkuchen und frischen Wraps versorgt. Im Außenbereich wird nach dem Motto „Beats and Barbecue“ einmal pro Woche gegrillt.

Direkt vor der Halle gibt es einen eher kleinen Parkplatz, ansonsten kann man aber auch in einem der Parkhäuser des Einkaufszentrums „Blautal-Center“ das Auto abstellen. Die Halle ist gut mit den Öffis erreichbar: Bahnhaltestelle „Ulm-Söflingen“ beziehungsweise Bushaltestelle „Blautal-Center“.

So kann man Bouldern problemlos mit einer Shoppingtour verbinden – wobei etwa Boulderzubehör und Kleidung auch im halleneigenen Shop zu erwerben sind.

+++ Sie sind ganz anderer Meinung als unsere Autoren? Schreiben Sie uns unten in den Kommentaren, in welcher Halle Sie gerne klettern – oder warum Sie ganz anderer Meinung sind. +++

Was ist „Schwäbische Sterne“?

Unsere Redakteure und Mitarbeiter verraten in der Rubrik „Schwäbische Sterne“ jeden Mittwoch „die drei Besten der Region“, vom besten Gin über die beste Pizzeria der Region bis zu Rankings der schönsten Wochenmärkte oder Freizeitattraktionen zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben. Wir garantieren: Die Tipps sind immer subjektiv, niemals gekauft und deshalb absolut authentisch – von Menschen, die die Region und das jeweilige Thema kennen und lieben.

Wann immer möglich werden die „Schwäbischen Sterne“ um Befragungen von unseren Fans auf Instagram zum selben Thema ergänzt – und wir öffnen zu jedem Text die Kommentarfunktion, damit Sie Ihre Meinung zum aktuellen Test verfassen können.