Das Seekult-Festival ist eröffnet

Etwa 40 Interessierte, vor allem ZU-Studierende, haben am Donnerstag, 20. Oktober, das bis 29. Oktober dauernde Seekult-Festival eröffnet. Seit 2021 findet es nicht mehr im Fallenbrunnen statt, sondern fast ausschließlich in der Innenstadt.

Das „Hauptquartier“ befindet sich am Buchhorplatz 6, neben dem Kunstverein, in einem leerstehenden Geschäftsraum. Die Studierenden wünschen sich, dass ein Austausch mit den Häflern stattfindet. Dafür haben sie den Raum zu einem Wohnzimmer für alle umgebaut: Er ist ein Café und eine Kneipe, in der es Kaffee und Kuchen, Getränke und Snacks gibt. Am heutigen Samstag findet um 11.30 Uhr ein Brunch statt.

Der Raum ist zudem ein Ort für Kunstvideos, Talk-Veranstaltungen und DJ-Partys. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 22. Oktober, bieten Jens Poggenpohl (im Bild rechts) und der Architekt Markus Müller um 13 Uhr eine Stadtführung an: Sie laden ein zur Besichtigung prägnanter Orte und städtebaulicher Konstellationen. Treffpunkt ist am Buchhornplatz 6.