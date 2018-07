Der Seehasen-Fanfarenzug, Seehasen-Spielmannszug und der Fanfarenzug Graf-Zeppelin haben am Donnerstag mit das Seehasenfest mit dem Antrommeln am Gondelhafen gemeinsam eröffnet. Zahlreiche Besucher waren gekomen, um dabei zu sein. Sie filmten und fotografierten die feierliche Stimmung. Oberbürgermeister Andreas Brand begrüßte Robert Ackermann als Nachfolger von Hermann Dollack in seinem Amt als Seehasenpräsident. Brand wünschte allen Besuchern ein fröhliches und friedvolles Seehasenfest. In diesem Jahr feiern die Häfler ihr 70. Seehasenfest. 10 000 Besucher erwartet die Stadt in den kommenden Tagen. Foto: sapo