Das Schild wirft doch nur Fragen auf

Da soll die Ortsdurchfahrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden, und in der Abbiegespur der B 31-neu steht ein kleines Schild dafür. Wenig auffällig, zu spät zu sehen und nur gültig für eine Fahrtrichtung. Wenn die Stadt auf diese Weise prüfen möchte, wo solche Schilder am bestehen aufgestellt werden, dann nehmen wir das mal hin.

Das Argument der Stadt aber, in Gegenrichtung stünden keine Schilder, weil nicht damit zu rechnen sei, dass ein Lkw, der auf der Neubaustrecke fährt, diese verlässt, um durch Fischbach zu fahren, dürfte im Zweifelsfall vor keinem Gericht standhalten. Wo kein Schild steht, ist auch die Durchfahrt nicht verboten.

Somit ist die Durchfahrt faktisch nur in einer Richtung für betreffende Fahrzeuge verboten. Was aber soll das bewirken? War die Aufstellung dieses Schildchens an der B 31 eine Maßnahme die schnell mal vollendet werden sollte oder hat man sich die Schilder für die andere Fahrtrichtung einfach sparen wollen? So richtig schlau wird man aus dieser Aktion nicht. Kleiner Hinweis, in Fischbach gibt es andere Probleme in der Ortsdurchfahrt, um die sich zu kümmern, vielleicht wichtiger wäre.