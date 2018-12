120 Schüler der ersten und zweiten Jahrgangsstufe dreier Friedrichshafener Schulen – der Pestalozzischule, der Schreieneschschule und der Grundschule Ailingen – haben bei einer Schulklassenaktion das Spielehaus besucht. Auf dem Programm stand das Kochen, Basteln und Bauen mit dem Sams. Damit unterstützten die Kinder das Sams dabei, seine Wunschpunkte wieder zu bekommen.

In der Spielehausküche schnippelten die Mädchen und Jungen gemeinsam mit dem Sams Paprika, Gurken und Tomaten und richteten bunte und gesunde Brote für alle an, heißt es in einem Schreiben der Stadt. Alle Schüler machten auch bei der großen „Wünsch Dir was“-Aktion mit und schickten dem Sams mit Hilfe der Wunschmaschine ihre Wünsche.

Die Klassenlehrer hatten die Mädchen und Jungen auf das Treffen mit dem Sams vorbereitet. Gemeinsam wurde das Buch von Paul Maar gelesen und der Film geschaut, und die Kinder malten bunte Bilder, die sie am Aktionstag den Mitarbeitern des Spielehauses schenkten.

„Bei der Schulaktion erlebten die Kinder das Sams, das ihnen durch sein Verhalten Selbstvertrauen, Zivilcourage, Sprachwitz und Kreativität vermittelte. Gemeinsam mit dem Sams zu kochen, machte ihnen riesigen Spaß“, sagte Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.

Auch in den anderen Räumen im Spielehaus war einiges los. Es wurden Samsnasen gebastelt und wie echte Bauarbeiter errichteten die Jungs einen Turm aus Holz. Dabei soll die Konzentration und Teamfähigkeit der Kinder geweckt werden. Viel Freude hatten die Kinder beim Reimen von Gedichten in der Gruppe. „Auf diese Art kann spielerisch das Lesen und die Sprachentwicklung gefördert werden“, sagte Beck.