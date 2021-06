Das sagen die Fraktionen zum Provisorium Friedrichstraße

Die Friedrichstraße soll Geschäftsstraße werden und das zunächst als Provisorium, das so schnell wie möglich nach der Freigabe der B 31-neu eingerichtet wird. Und sie soll für den Durchgangsverkehr nicht gesperrt werden. Die Geschwindigkeit wird auf 20 Stundenkilometer reduziert. Radler sollen auf Straße und südlichem Geh- und Radweg fahren können.

Zentrale Fragen waren zuletzt, was mit dem Durchgangsverkehr passieren soll, wo die Radler fahren und wie breit die Straße für die Autos bleiben wird. In verschiedenen Abstimmungsschritten einigte sich der Gemeinderat schließlich auf das als Provisorium angelegte Konzept.

So sieht das Provisorium im Detail aus

Die Fahrbahn soll auf 6,5 Meter Breite reduziert werden, der nördliche Gehweg wird verbreitert. Vor dem Bahnhof soll eine Fläche entstehen, die keine definierten Fahrbahnen haben soll, sondern von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam und gleichberechtigt genutzt werden kann. Eine ebensolche ist mit knapper Mehrheit auch für den Platz am Orionhochhaus/Metzstraße gewählt worden.

Die Möglichkeit eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Olgastraße/Friedrichstraße soll von der Stadtverwaltung geprüft werden. Eine Bushaltestelle soll am Graf-Zeppelin-Haus eingerichtet werden. Und die Fahrradfahrer sollen sowohl auf dem jetzt schon vorhandenen Geh- und Radweg mitfahren können, wenn sie langsam fahren, aber auch auf der Fahrbahn.

CDU

Bei den Fraktionen herrschte mehrheitlich die Ansicht, die Friedrichstraße auf keinen Fall für den durchfahrenden Verkehr zu sperren. Die CDU sieht in einer Sperrung für den Durchgangsverkehr, der mehrheitlich ohnehin auf die B 31-neu solle, eine unzumutbare Belastung der Charlottenstraße. Es könne auch nicht im Sinne des Klimaschutzes sein, wenn Anlieger dadurch enorme Umwege fahren müssten, sagte Norbert Fröhlich.

Grüne

Für Ulrich Heliosch (Grüne) gab es keine optimale Lösung für alle. Die Grünen sprachen sich für die Sperrung aus, da nur so die Verkehrsmenge auf der Straße reduziert werden könne, die Stadt aber immer noch gut erreichbar sei. Man wolle den Durchgangsverkehr verhindern, weil der ja auch nichts einkaufen gehe, sondern nur durch fahre.

SPD/Linke

Heinz Tautkus sprach für die SPD/Linke. Er betonte die hohe Bedeutung eines attraktiven Geschäftsbereichs. Die Radler sollten alleine auf dem südlichen Geh- und Radweg fahren, weil das auch so vom ADFC Deutschland gesehen werde, nicht allerdings vom ADFC Friedrichshafen. Fußgänger sollten auf die attraktive Nordseite, die ein sozialer Geschäftsraum werden soll. „Die Fußgänger, die den See genießen wollen, können am Ufer entlang gehen“, sagte er. Und eine Sperrung würde die Charlottenstraße sehr belasten. Die gemeinsam zu nutzenden Flächen am Bahnhof und vor dem Orion-Hochhaus begrüßte er.

Freie Wähler

Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) nannte die Einbahnstraßenlösung als die einzig sinnvolle Variante, die aber derzeit noch kleine Lösung finde. Als nächstes sei die Sperrung sinnvoll, aber die dadurch verursachte Belastung der Charlottenstraße sei nicht hinnehmbar. Das sei jetzt ein Provisorium, die Freien Wähler würden sich aber weiterhin für eine Einbahnstraße stark machen.

Netzwerk für Friedrichshafen

Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen) sieht die hohe Bedeutung des sozialen Raums der Friedrichstraße, die keine Trennwirkung haben sollte. Jeder Durchgangsverkehr aber trenne Zonen. Er sah die Mehrheit für die Sperrung schwinden, meinte aber, dass eine solche irgendwann kommen werde. Temporeduzierung auf 20 Stundenkilometer und die Reduzierung auf zwei Fahrspuren sorge aber auch schon so dafür, dass die Straße bald nicht mehr als Durchfahrtsstraße wahrgenommen werde.

FDP

Für die FDP und damit Peter Stojanoff ist die Sperrung ein „No-Go“. Außerdem solle man nichts übereilen. Auch die FDP sieht die Einbahnstraßenregelung als beste Lösung, die aber gerade am Stadtverkehr scheitere. Tempo 20 war der FDP zu langsam und die gemischten Flächen lehnten sie auch ab.

ÖDP/fraktionslos

Und die Fraktionsgemeinschaft ÖDP/fraktionslos bekannte sich zur Sperrung, der Radverkehr aber solle über die Möttelistraße, also nördlich der Friedrichstraße parallel geführt werden. Eine Flaniermeile auf der Friedrichstraße harmoniere nicht mit Autos und schnellen Radfahrern, sagte Joachim Krüger.