Das sagen die Fraktionen zum Doppelhaushalt

Breiten Raum haben in der finalen Debatte des Friedrichshafener Gemeinderats zum Doppelhaushalt die Erklärungen der einzelnen Fraktionen eingenommen. Nachfolgend gibt schwaebische.de allen Interssierten Gelegenheit, diese Erklärungen in voller Länge nachzulesen:

Achim Brotzer, CDU:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

gut dass wir schon heute über den Haushalt entscheiden, in drei Tagen findet bekanntlich eine Machtübernahme im Rathaus statt. Was unsere Narren am Gumpigen Donnerstag entscheiden werden oder den Oberbürgermeister zu entscheiden zwingen, das wissen wir nicht. Vorsichtshalber beschließen wir heute, um die städtischen Finanzen der kommenden zwei Jahre und darüber hinaus in Sicherheit und auf berechenbare Pfade zu bringen. Obwohl eine Haushaltsdebatte mit den Häfler Narren für die Medien sicher spannend wäre. Da gäbe es was zu berichten: Eine Debatte, die den Namen verdient. Eine Debatte mit Glanzpunkten. Narrenparlament.

Finden Haushaltsreden in einem Parlament statt – also mit Regierung, Regierungsparteien und Opposition – dann geht es zur Sache. Säbel statt Florett, der Saal kocht, die Medien sollen – ja müssen – etwas senden, schreiben, twittern oder was auch immer zu berichten haben. „Feuer aus allen Rohren“. Sprüche wie „Sie irren wie Rotkäppchen durch den Wald, aber eines Tages kommt der böse Wolf in Gestalt leerer Kassen und einer Wirtschaftskrise“ oder – um dieses Zitat aus der Landtagsdebatte in Stuttgart vom November 2017 diametral zu ergänzen: „Trotz voller Kassen lässt der Haushalt alles im Stich, investiert nicht zu viel sondern an den falschen Stellen und zu wenig.“ Ohne dass es jetzt darauf ankommt, welches Zitat von welchem Sprecher welcher Oppositionspartei in Stuttgart stammt, ist klar: Beim Thema Haushalt kann es unterschiedliche Einschätzungen geben, die sich diametral widersprechen können, ja unvereinbar sind.

Richten wir den Blick auf unsere heutige Debatte, dann kann von Narretei, Rotkäppchen, Wölfen, Verschwendung, leeren Kassen oder gar Fehlinvestition keine Rede sein. Der Doppelhaushalt 2018/2019 und die Finanzplanung verdient die Bewertung „Durchdacht, Seriös und Solide. Zukunftsorientiert“.

Der Haushaltsentwurf der Verwaltung ist durchdacht, weil er Rücksicht auf das bereits Beschlossene nimmt, das heißt frühere Weichenstellungen mit abzuarbeitendem Investitionsprogramm. Das Pflichtprogramm an öffentlichen Aufgaben ist nach Bedarfsdeckungsprinzip auf Dauer finanziert, die Stadt ist in der Lage, auf Dauer den Schuldendienst zu tragen, ohne dass die Pflichtaufgabenerfüllung leidet. Die Frage, ob der Überschuss im Verwaltungsausgleich die plangemäße Tilgung deckt (Pflichtzuführung), ist mit „Ja“ zu beantworten. Das bedeutet: Der städtische Haushalt ist ausgeglichen. Diese finanzwirtschaftlich wichtige Ziel ist immer anzustreben, das Ergebnis „ausgeglichener Haushalt“ aber keineswegs selbstverständlich. Zusammen verdient das den Namen „seriös und solide“, vom Haushalt der Zeppelin-Stiftung ganz zu schweigen Das Thema weist über kurzfristige Interessen und den Moment hinaus.

„Zukunftsorientiert“ macht deutlich: Die Stadt Friedrichshafen packt Herausforderungen kraftvoll an. Und eine Herausforderung ganz besonderer Art – was das Thema Haushaltswirtschaft angeht – steht uns im Haushalt ab dem Jahr 2020 bevor, wie im April 2015 beschlossen. Dann kommt die Doppik, die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik zur sogenannten „Doppelten Buchführung in Konten“, neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR). Ab 2020 haben wir die sogenannten „nicht zahlungswirksamen Aufwendungen“ (aus Abschreibungen und Rückstellungszuführungen) über ordentliche Erträge zu erwirtschaften. Das bedeutet: Künftig müssen sämtliche Folgelasten der Instandhaltung des Vermögens und des Wertverzehrs haushalterisch transparent eingeplant und erwirtschaftet werden; es bedarf einer „Stadtkonzernbilanz“ inklusive aller Beteiligungsunternehmen, das heißt die langfristigen Aufgaben, zum Beispiel auch beim Klinikum, werden haushalterisch verantwortungsvoll abzubilden sein.

Alles in allem zwingen uns Seriosität und Glaubwürdigkeit auch schon jetzt zu einer rechtzeitigen Planung nach möglichst realistischen Kosten. Das beugt vor und schürt nicht Erwartungen, die sich nachträglich als unrealistisch herausstellen können. Transparenz, Klarheit und volle Orientierung in den Kosten und Folgelasten sind Dreh- und Angelpunkt jeder seriösen Planung und das Tafelsilber politischer Glaubwürdigkeit.

Zur Glaubwürdigkeit und Transparenz gehört auch die Bilanzierung des Status quo, das eingangs erwähnte Durchdenken und Berücksichtigen des bereits Beschlossenen. Der früheren Weichenstellungen dieses Gemeinderats mit daraus resultierendem abzuarbeitendem Investitionsprogramm, des planvoll und solide Abzuarbeitenden, bevor wir uns zusätzliches Neues – im Investitionsprogramm des Doppelhaushalts 2018/19 – anschauen. Denn es ist keineswegs so, dass dieses bereits Beschlossene keine Herausforderungen bietet, im Gegenteil. Was genau sind diese Herausforderungen, die aus der laufenden Haushaltsplanung des Doppelhaushalts 2016/2017 und der vorangegangenen Haushaltsperiode stammen und die wir auch im Doppelhaushalt 2018/2019 mit einzustellen und seriös auch in Zukunft abzuarbeiten haben.

Gestatten Sie mir deshalb, dass ich mich an dieser Stelle statt auf die Beleuchtung des Zahlenwerks im Doppelhaushalt 2018/2019 einzugehen, Einnahmendetails, Ausgabendetails, Gestaltung der Abgabensätze – das lässt sich alles nachlesen und wurde in der öffentlichen Berichterstattung dargestellt – auf das konzentrieren möchte, was an Stelle der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen am meisten im kommunalpolitischen Fokus steht, solange keine Abgaben und Steuern erhöht werden (und davon sieht dieser Haushalt aus gutem Grund ab).

- Die Aufgabenschwerpunkte bei den Investitionen

- Die Haushaltsanträge der Fraktionen

- Anträge der CDU Fraktion

„Stadt und Stiftung öffnen für notwendige Investitionen ihre Schatztruhe“ Das haben wir alle – alle Fraktionen dieses Rats ganz bewusst – im Jahr 2013 zum Doppelhaushalt 2014/2015 gesagt. „Öffnen“ heißt nicht „plündern“. Denn die solide Haushaltspolitik und der Schuldenabbau der vergangenen Jahre kamen und kommen der Stadt auch heute zu Gute. Städtischer Haushalt und Stiftung investierten schon ab 2014 bis 2017 mittelfristig in Summe über 150 Millionen Euro. Wovon allein ca. 100 Millionen Euro – 60 Prozent – auf die bauliche Umsetzung zahlreicher Großprojekte entfielen und entfallen. Projekte, die das Gesicht der Stadt verändern, neu gestalten und auf viele Jahre hinaus in Zukunft mitprägen werden. Die Investitionen von Stadt und Zeppelin-Stiftung fließen dabei in mehr als nur Infrastruktur. Sie kommen einer beeindruckenden Reihe wichtiger Themenfelder zu Gute:

1. Den Gesundheitseinrichtungen und Seniorenhilfe: KOP und Klinikum

2. Dem Sport, den Vereinen, der Erholung: neues Hallenbad am Sportpark, Frei- und Seebad Fischbach

3. Der Lebensqualität in den Ortschaften: neue Hallen für Kluftern, Ailingen und Fischbach; Aufatmen bei den Neujahrsempfängen!

4. Folgeinvestitionen in Kunst und Kultur: Zeppelin-Museum, Schulmuseum, Seehasenfundus

5. Zu Gunsten der Kinderbetreuung, Bildung und Erziehung: Kitas, Kinderhäuser, Krippen, Bildungshäuser in Berg und Kluftern (Pebik)

6. In Schulen, Jugend und Hochschulstruktur: Schulsanierungen, Ausbau der Ganztagsbetreuung, Generalsanierung Molke /Spielehaus, Campus Fallenbrunnen und Zeppelin Universität

7. Und Stadtentwicklung: Investitionen in städtische Infrastruktur Rahmenplan Friedrichstraße, Bahnhofsquartier und Kernstadt, Radverkehrskonzept und Verkehrsentwicklung

Die Abarbeitung der Investitionsprogramme 2014/15 und 2016/17 findet sich auch im Doppelhaushalt 2018/2019 notwendig wieder:

- Fertigstellung Bäder: 50 Millionen Euro nebst Folgelasten, geplantes Abschmelzen von Rücklagen.

- Wohnraumschaffungsprogramm umsetzen: Es gilt, die kommunalen Wohnungsbauunternehmen SWG und Zeppelin-Wohlfahrt mit städtischen Grundstücken und Mitteln zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums für „breite Schichten“ – Mittelstand und Bedürftige gleichermaßen – auszustatten. Uns reicht dabei kein Sprint von 300 bis 400 Wohnungen pro Jahr seit 2016 für die drei Jahre bis 2019, vielmehr gilt esm nachhaltig seriös längerfristig und gemeinwohlorientiert darüber hinaus längerfristig zu planen.

- Karl-Olga-Park: Umsetzung unter Anpassung an die Rahmenbedingungen.

- Kulturkonzept: Bahnhof Fischbach, Kostensicherheit.

- Zukunftssicherung Klinikum: Instandhaltung, Integrationsprozess, Investitionen.

- Bildung, Schulen, Schulbauten, Kindergärten: Stete Verantwortung bei hohen Kosten.

- Sport- und Mehrzweckhallen: Kostensicherheit.

- „Stadtentwicklungsmaßnahmen“: Verkehrsentwicklungsplan, Radverkehr: Veloring, Lärmschutzkonzepte, Friedrichstraßenentwicklung, Denkmalschutzdiskussion, Uferparkgesamtkonzept, „Hinterer Hafen“, Museumsgesamtkonzept, alles in der richtigen Reihenfolge

- Kostenmehrbelastungen Waggershausener Tunnel: Mittelfristige Mehrbelastung von über 20 Millionen Euro.

Allein diese Aufzählung verdeutlicht, weshalb das Wort „Herausforderungen“ bei der Abarbeitung allein schon des beschlossenen Programms angebracht ist. Diese Herausforderung solide und planvoll zu meistern, ist die Aufgabe, der sich dieser Gemeinderat schon in der Vergangenheit gestellt hat.

Dass dabei unter dem Gesichtspunkt der „Leistbarkeit“ als Bedingung und stillschweigender Vorbehalt hinter allem Beschlossenen nicht allein die Bedingung zu verstehen ist, dass die Verwaltung personell in der Lage ist oder versetzt wird, die Aufgaben abzuarbeiten, liegt auf der Hand. Treffend haben Sie, Herr Oberbürgermeister Brand, erst jüngst darauf hingewiesen, dass die Leistbarkeit auch davon abhängt, ob Unternehmen vor Ort in der Lage sind, die Aufträge abzuarbeiten. Alles andere als trivial, wenn man, um die voll ausgelastete Bauwirtschaft und Schwierigkeit weiß, Bauvorhaben zeitnah umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bürgerbeteiligung. Unser fraktionsübergreifend selbst gestecktes Ziel und die unverzichtbare Bedingung für erfolgreiche konsensorientierte Kommunalpolitik, ganz besonders für die wichtigsten Bereiche unserer Stadtentwicklung.

Wie sich aus dem bereits erwähnten Punkt „Abarbeitung der Investitionsprogramme 2014/15 und 2015/16“ – Herausforderungen des dem bereits Geplanten und Beschlossenen – und dem aktuellen Investitionsprogramm zwingend ergibt, spielt für uns als CDU-Fraktion das Thema „Haushaltsdisziplin“ eine wichtige Rolle. Diese Haltung prägt die Haltung der CDU-Fraktion seit jeher – gleich in welcher personellen Besetzung, gleich in welcher Haushaltsberatung: Grundsätzlich keine Rechnung auf die Zukunft.

Einen Schuldenballon aufzublähen, das wird mit es der CDU-Fraktion auch in Zukunft nicht geben. Die Weltwirtschaftskrise 2008, mit ihrer ganzen Tragweite auch in Friedrichshafen zu spüren, machte vor zehn Jahren ein Haushaltssicherungskonzept unumgänglich. Ich möchte gerade im Zusammenhang Haushaltsdisziplin den Beschluss des Gemeinderats aus dem Jahr 2013 ansprechen, wonach sich „der Gemeinderat die Verpflichtung auferlegen möge, als Grundlage künftiger Finanzplanungen ab 2017 eine Schuldenobergrenze für den städtischen Haushalt von maximal 50 Millionen Euro zu setzen.“ Wir, die CDU-Fraktion, haben diesem Beschluss wie alle anderen Fraktionen zugestimmt. In Zeiten, in denen die ganze Welt von ausgeglichenen Haushalten und „Schuldenbremsen“ spricht, hört sich das zwar als Binsenweisheit, ja populär an. Nicht alles, was populär ist, ist immer notwendig. Manchmal ist es besser populär zu machen, was notwendig ist, so lautet das Selbstverständnis und Motto der CDU-Fraktion. Für uns als CDU gilt in Sachen Haushaltsdisziplin das Gebot des verantwortungsvollen Haushalts.

Von Disziplin hat unsere Fraktion sich deshalb auch bei ihren Haushaltsanträgen leiten lassen, die ich in kurzen Stichworten umreißen darf. Vorab darf ich mich im Namen unserer Fraktion bei der Verwaltung wie auch bei den anderen Fraktionen ganz ausdrücklich bedanken, dass unsere Anträge während der Beratungen in den Ausschüssen aufgegriffen und im Wesentlichen berücksichtigt wurden. Kurz in Überschriften umrissen:

I. Flughafen Friedrichshafen entschlossen stärken

II. Rotachhalle Ailingen (Abbruch/Neubau) und Neubau Mehrzweckhalle Fischbach mittelfristig angehen

III. Konfliktfreie Innenentwicklung vorausschauend unterstützen

IV. Dringende Maßnahmen gegen Vandalismus auf Schulhöfen

V. Verbesserung der Beleuchtungssituation auf Schulwegen und im öffentlichen Raum

VI. Handlungsbedarf Obdachlosen-Notunterkunft Keplerstraße 7

VII. Gesamtstädtische Breitbandversorgung verbessern und Masterplan Glasfaserausbau auf den Weg bringen

VII. Fraktionsübergreifend: Personalaufstockung Schulsozialarbeit

Für entschiedenes kraftvolles Zupacken geht an erster Stelle unser ausdrücklicher Dank zunächst an Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sodann unser Dank an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Stadtverwaltung. Hier stellvertretend für das gesamte Team in Kämmerei und Stiftungspflege ein besonderer Dank auch an den Stadtkämmerer Herrn Schrode. Ein ausdrücklicher Dank zum anderen auch an die Herren Bürgermeister Dr. Köhler und Köster mit ihren Amtsleitern und allen, die in den Dezernaten dieses Mammutwerk „Doppelhaushalts -, Investitions- und Stellenplanung“ aufgestellt und mitgestaltet haben.

Unser Dank gilt ganz ausdrücklich auch den Bürgern, Häflerinnen und Häflern, die sich aktiv in viele ISEK-Projekte miteingebracht haben: Rahmenplan Friedrichstraße, Karl-Olga-Park, Bäderkonzept – drei gelungene Beispiele belegen den unmittelbaren Einfluss vieler Bürger. Es gab in Summe überwiegend positive Rückmeldungen der Beteiligten und der Bürgerschaft. Dank dreier wichtiger Bausteine gelungener Bürgerbeteiligung: Information, Kommunikation und Transparenz im Verfahren. Natürlich durften und dürfen wir auch künftig immer dazulernen. Auch sachliche Kritik nehmen wir – Verwaltung und Gemeinderat – jederzeit entgegen. Sie ist legitim. Denn wo kämen wir hin ohne die notwendige Diskussion. Ich glaube wir dürfen weiterhin sagen: Friedrichshafen ist ohne Übertreibung auf einem guten Weg zum Ziel einer gelebten wie offenen projektorientierten Beteiligungskultur.

Eberhard Ortlieb, Freie Wähler:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Herren Bürgermeister, Damen und Herren der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine Gemeinderatssitzung mit nur zwei Tagesordnungspunkten muss schon etwas Außergewöhnliches sein. Wenn man sich dann noch den Zeitbedarf von 150 Minuten betrachtet, ist man als Stadtrat fast geneigt zu glauben, es handle sich nur um eine halbe Sitzung. Weit gefehlt. Es ist eine wichtige Sitzung und zwar die Sitzung, bei der es um die Verabschiedung der Haushaltssatzung der Stadt Friedrichshafen für die Jahre 2018/2019 sowie den Stellenplan der Stadtverwaltung und der Zeppelin Stiftung für den gleichen Zeitraum geht. Haushalt, die Königsdisziplin des Gemeinderates im politischen Jahresablauf. Falsch. Nicht im Jahresablauf sondern im bewährten Zyklus von zwei Jahren. Die in Friedrichshafen gewählte Form des Doppelhaushaltes hat, zumindest aus Sicht der Freien Wähler, den Vorteil, dass Einnahmen und Ausgaben über einen längeren Zeitraum betrachtet und Themen wie Finanzierbarkeit und Leistbarkeit differenzierter angegangen werden können. Dass die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 erst jetzt im Februar 2018 geschieht, wird sicher nicht dem Anspruch des Oberbürgermeisters und des Kämmerers gerecht, ist aber auf Grund anderer dringenderer und vieles überlagernder Themen begründet und nachvollziehbar. Haushaltsberatung, in vielen Gemeinden und Städte ein echtes Ringen der politischen Gruppierungen um die nicht so üppig vorhandenen Haushaltsmittel. Ein Ringen um in der Höhe überschaubare Mittel für einfachste Dinge des Alltags die nie ein „add on“ bedeuten, sondern immer zu Lasten anderer Dinge gehen und somit eine sehr deutliche und manchmal einschneidende Priorisierung verlangen. Dies ist in Friedrichshafen in diesem Maße erfreulicherweise nicht notwendig.

Grundlage für unsere Haushaltberatung ist ein übersichtlicher und aussagefähiger Haushaltsplan seitens der Verwaltung, bei dessen Erstellung die Kämmerei wieder einen maßgeblichen Anteil hat. Übersichtlich und aussagefähig gilt auch bei 516 Seiten zum städtischen und 240 Seiten zum Stiftungshaushalt. 756 Seiten Haushalt, die seitens der Verwaltung erstellt, von den Stadträten durchgearbeitet, in den Ausschüssen hinterfragt und vorbesprochen, in den Fraktionen diskutiert und nun im Gemeinderat verabschiedet werden. Ein Procedere, auf das die Verwaltung auf der einen sowie der Gemeinderat auf der anderen Seite stolz sein dürfen, denn dies ist auf beiden Seiten mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden. Lassen sie mich ein stückweit in die Zahlenwelt des Haushaltes eindringen und auf dann vor allem auf das kommen, was die Freien Wähler mit ihren Haushaltsanträgen bewogen hat.

„Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit.“ Der französische Philosoph der Aufklärung Jean-Jacques Rousseau hat mit dieser Erkenntnis zweifellos recht. Insofern haben wir in Friedrichshafen mit den 54,5 Millionen Euro Rücklage zum Stand 31. Dezember 2017 einen relativ großen Grad an Freiheit. Die jeweilige Ein- und Ausgabenveränderung im Verwaltungs- wie im Vermögenshaushalt haben dazu geführt, dass eine Rücklagenzuführung von insgesamt 18,7 Millionen Euro erzielt werden konnte. Die seitens der Verwaltung aufgezeigten Kennzahlen für 2018 und 2019 weisen ebenfalls eine Nettozuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von annähernd 16,7 Millionen Euro und im darauf folgenden Jahr von 6,4 Millionen Euro aus, was immer noch deutlich über der Mindestzuführung von 2,8 Millionen Euro liegt. Zur Klarheit und Wahrheit im Haushalt gehört natürlich auch das Schrumpfen der Rücklagen in den beiden kommenden Haushaltsjahren auf 45,3 beziehungsweise 15,5 Millionen Euro sowie – wiederum erfreulich – ein Schuldenabbau auf voraussichtlich 9,9 und 7 Millionen Euro. Wohlwissend, dass die Verschuldung für den nächsten Doppelhaushalt 2020 und 2021 wieder zunehmen wird. Dieses Aufbrauchen der Rücklagen und der Aufbau der Verschuldung nach 2020 sind nicht unbekannt und stehen im direkten Zusammenhang mit den von uns verabschiedeten Investitionen in unterschiedlichste Großprojekte wie Bäder, GZH, Karl-Olga-Park, Sport- und Mehrzweckhallen, Umsetzung von Radverkehrskonzepten, B 31-Tunnel in Waggershausen, Erschließung neuer Baugebiete und so weiter. Nach dieser Aufzählung lässt sich leicht erahnen, dass eine Erhöhung der Verschuldung also definitiv nicht durch eine Misswirtschaft entstanden ist, sondern durch Investitionen in die Zukunft. Investitionen, die der Bevölkerung einen enormen Mehrwert bringen und somit als rentierlich bezeichnet werden. Erheblich beeinflusst wird natürlich der vorhin zitierte „Grad der Freiheit“ auch vom Sprudeln der doch sehr volatilen Einnahmeposition Gewerbesteuer. Die Verwaltung hat nun für den kommenden Doppelhaushalt, ja sogar zwei Jahre darüber hinaus, für die Höhe der Gewerbesteuer den Durchschnitt der letzten zehn Jahre als Annahme zur Grunde gelegt, was einem Betrag von 45 Millionen Euro entspricht. Die letzten Jahre haben zwar eine eher höhere Gewerbesteuereinnahme ausgewiesen, aber an der Stelle kommt die schwäbische und doch eher zurückhaltende Mentalität des Oberbürgermeisters und des Kämmerers zu Tage. Sollte die Verwaltung durch defensives planen zu einem späteren Zeitpunkt dann Finanzmittel in den Rücklagen haben und der Gemeinderat in den nächsten zwei Jahren mit nicht geplanten Extrawünschen kommt, liegen wir im Ergebnis dann ja wieder sehr eng beisammen.

Nicht außer acht gelassen werden darf auch die Wechselwirkung aus den Einnahmen und Ausgaben des Finanzausgleich die den Verwaltungshaushalt ebenfalls maßgeblich beeinflussen, seitens der Verwaltung aber bereits dementsprechend eingepreist sind. Dass in einer guten Finanzlage auch eine Gefahr liegt hat der französische Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand bereits im 18. Jahrhundert erkannt als er sagte: „Niemand vermag zu sagen, wie viele politische Dummheiten durch Mangel an Geld schon verhindert worden sind.“ Solche „politische Dummheiten“ trotz guter Finanzen unter allen Umständen zu vermeiden, erfordert Disziplin. Ich bin der festen Überzeugung, dass nicht nur die Freien Wähler, sondern der komplette Gemeinderat über diese Disziplin verfügt.

Lassen sie mich nun aber überleiten zu dem Teil der Haushaltsberatung, bei der die Politik in Form von Anträgen noch einige kleinere oder größere Schwerpunkte bei der Verteilung der Mittel setzt. An den Anfang möchte ich aber im Namen der Freien-Wähler-Fraktion noch ein paar Gedanken stellen. Bei aller Diskussion um Notwendigkeit, richtigen Zeitpunkt und gerechte Priorisierung von Haushaltsmitteln sollten wir uns darüber bewusst sein, in welch begnadeter Gegend wir wohnen, arbeiten und leben dürfen und wie gut es uns doch eigentlich geht. Das „eigentlich“ steht für eine gewisse Einschränkung. Sicher wär es vermessen und auch falsch, wenn ich behaupten würde, dass dies auf jede Person in der Stadt zutrifft, und sicher gibt es Menschen, die unsere Unterstützung in unterschiedlichster Form dringend benötigen. Unterstützungswürdig, weil sie unmündige Kinder, betagt an Jahren, krank, behindert, fremd, in Randgruppen der Gesellschaft lebend sind oder einfach nur zu schwach, um Gehör zu finden.

Wir Freien Wähler haben bei unseren Anträgen ein stückweit darauf geschaut, ob aus den vorgenannten Bereichen jemand die Unterstützung der Politik benötigt, und wir haben uns bewusst dafür entschieden, insgesamt relativ wenige Anträge zu stellen. Nicht weil wir nicht kreativ waren und uns nicht mehr eingefallen wäre, sondern weil wir den Blick auf die Realität geworfen haben. Selbst in einer wohlhabenden Stadt sind den Finanzen Grenzen gesetzt, und ein weiterer für uns wichtiger Aspekt war die Leistbarkeit. Was können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung überhaupt noch bewerkstelligen? Der sofort in den Kopf schießende Gedanke, dann stellt halt mehr Personal ein, ist auch nur die halbe Wahrheit. Bei manchen Berufsfeldern bekommt man, wenn überhaupt, nur schwer qualifiziertes Personal. Nun zu unseren Anträgen, die den städtischen wie auch den Stiftungshaushalt betreffen und die ich in Kurzform einbringen darf. Die Anträge liegen ja der Verwaltung sowie dem Gremium in Originalfassung vor.

Antrag 1:

1. Im Bereich Schule beantragen die Freien Wähler, dass für den Neubau der Albert-Merglen-Schule eine Planungsrate mit aufgenommen wird. Grund: die Schule stammt aus den 1950er-Jahren, ist in Leichtbauweise erstellt, also eher als temporäre Lösung gedacht und somit auf nicht erweiterbar. Eine Sanierung ist nach unserem Kenntnisstand nicht wirtschaftlich und zielführend. Des Weiteren kann die Schule aufgrund des Raumangebots die Anforderungen an ein bereits vor Jahren zugesprochenes Ganztagesangebot nicht ausreichend erfüllen. Für das Quartier ist die Schule mit dem Ganztagesbereich ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt, angedockt auch der Jugendtreff PRO.

2. Die naturwissenschaftlichen Räume, insbesondere der weiterführenden Schulen, sind veraltet und sollen sukzessive modernisiert werden.

3. In fast allen Schulen der Stadt werden Ganztagesangebote gemacht, was von Kindern und deren Eltern gut angenommen wird. Leider sind die vorhandenen Räumlichkeiten teilweise nicht darauf ausgerichtet und häufig nicht ausreichend. Wir beantragen daher, dies zu überprüfen und darzulegen, inwieweit Aus- beziehungsweise Umbauten erfolgen sollten und dies mit Planungsraten oder weitergehenden Haushaltmitteln zu hinterlegen.

Antrag 2:

Viele Spielplätze werden heute nicht mehr angenommen, weil sie auf Dauer keinen Reiz mehr bieten. Daher ergeht ein Prüfauftrag an die Verwaltung, die vorhanden Kinderspielplätze dahingehend zu untersuchen, inwieweit diese heute noch von den Kindern in puncto Attraktivität bespielt werden können beziehungsweise wollen. Hierbei legen wir besonderes Augenmerk unter anderem auf Kreativität, Modularität, Förderung der Bewegung/Motorik/Geschicklichkeit und Spielmöglichkeiten in Gruppen unterschiedlichen Alters.

Antrag 3:

Der Vorrat an Gewerbegrundstücken in Friedrichshafen ist praktisch bei null und eine Entwicklung weiterer Gebiete dringend erforderlich. Wir beantragen daher, eine Rate in Höhe von 300 000 Euro in den Haushalt einzustellen, um damit Immobilienspezialisten einzusetzen, die in Gesprächen mit Grundstückseigentümern mögliche Verkaufsabsichten ausloten und Grundstücke für die Stadt gewinnen können.

Antrag 4:

Modernisierung der Sanitäranlagen in der Keplerstr. 7. Aus heutiger Sicht ist es auch in einer Notunterkunft für Männer nicht mehr zeitgemäß, dass sich mehrere Bewohner, teilweise unterschiedlicher Kultur und Alters, ein Etagenbad stammt WC teilen müssen. Wir beantragen daher, immer zwei gegenüberliegende Wohneinheiten mit einem dazwischenliegenden Bad und WC zu verbinden. Dies wird erfreulicherweise auch von weiteren Fraktionen so gesehen.

Antrag 5:

Die Freien Wähler beauftragen die Verwaltung, die angestauten Haushaltsausgabereste in Höhe von zirka 53 Millionen Euro vermehrt durch externe Vergaben beziehungsweise durch den Einkauf von Leistungen abzubauen, was auch die städtischen Mitarbeiter entlasten würde.

Antrag 6:

Miete und die anfallenden Nebenkosten reißen bei kinderreichen Familien und Personen mit niedrigem Einkommen sehr schnell ein Loch in die Haushaltskasse. Daher beantragen wir für den zuvor genannten Personenkreis die Erhöhung des Zuschusses für Wasser und Energie aus den Mitteln des Stiftungshaushalts.

Antrag 7:

Aufgrund gestiegener Veranstaltungen und als Möglichkeit, dass junge Menschen sich einbringen können, beantragen wir, für das Schulmuseum eine Stelle im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres einzurichten.

Antrag 8:

Wir bitten die Verwaltung darum, die Einrichtung eines wissenschaftlichen Volontariats im Schulmuseum zu prüfen, analog zum vergleichbaren Modell im Zeppelin Museum.

Antrag 9:

Im Quartier des Jugendtreffs PRO zeigt sich deutlich, dass neben Freizeitangeboten insbesondere sozialpädagogische Beratung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist. Auch Flüchtlinge in Anschlussunterbringung nehmen die Angebote vermehrt wahr. Eine wünschenswerte Erweiterung des Angebots und eine Ausweitung der Öffnungszeiten des Treffs bringen jedoch die Mitarbeiterinnen an ihre personellen Kapazitätsgrenzen. Daher beantragen wir, die Jugendsozialarbeiterstelle im Jugendtreff PRO in der Albert-Merglen-Schule von aktuell 60 auf 100 aufzustocken. Ebenso unterstützen wir den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, an den Gymnasien GZG und KMG die Personalaufstockung bei der Schulsozialarbeit vorzunehmen.

Nach unseren Anträgen erlauben Sie mir noch kurz auf den Stiftungshaushalt einzugehen, ohne jedoch vertieft auf alle Zahlen einzugehen. Diese wurden in den vergangenen Monaten schön des Öfteren herangezogen, Die Stadt Friedrichshafen verfügt Dank Graf Zeppelin über eine eigene Stiftung. Eine Stiftung die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne steuerbegünstigter Zwecke gemäß der Abgabeverordnung verfolgt. Eine Verpflichtung, der wir in der Vergangenheit, der Gegenwart wie auch der Zukunft nachgekommen sind beziehungsweise nachkommen werden. Wir alle wissen, dass wir in jüngster Vergangenheit wegweisende Entscheidungen getroffen haben, um die Zeppelin-Stiftung zu erhalten und für die Zukunft abzusichern. Eine Stiftung, die für die Ewigkeit angelegt ist und der Bevölkerung in Friedrichshafen noch viel Gutes bringen wird. Die mit den Stiftungsunternehmen vereinbarten höheren Dividenden-Ausschüttungen werden einen maßgeblichen Anteil daran leisten.

Zum Schluss möchte ich im Namen der Freien Wähler unseren Dank aussprechen. Der Dank an sie Herr Oberbürgermeister Brand sowie an die Dezernenten Herr Dr. Köhler und Herrn Köster und vor allem auch an unseren Kämmerer Herrn Schrode sowie an alle Beteiligten, die für die Erstellung des Haushaltsplanes zuständig waren und noch sind. Sie haben wieder einen handwerklich soliden Haushaltsplan erstellt und im Vorfeld bereits ja viele Haushaltspositionen beleuchtet, bewertet und beurteilt. Danken möchte ich im Namen der Freien Wähler auch den anderen Fraktionen und Gruppierungen für eine sachorientierte und konstruktive Vorberatung in den Ausschüssen, wenn dies zugegebenermaßen auf Grund der Haushaltslage zwar relativ einfach, aber dennoch nicht selbstverständlich ist.

Unser Abstimmungsverhalten sieht wie folgt aus – und ich mache dies der Einfachheit halber an den Beschlussempfehlungen der Verwaltung fest.

S1-S7: Zustimmung

S8 und S9: mit der modifizierten Beschlussempfehlung

S10: Widerspruch bei der Verwaltungsempfehlung und Zustimmung beim Antrag des Ortschaftsrates

S11-S14: Zustimmung

S15 und S6: mit der modifizierten Beschlussempfehlung

S17-S18: Zustimmung

S19: gemäß der erweiterten Empfehlung des KSA

S20: mit Planungsraten gemäß Ortschaftsrat, TA und KSA

S21-S35: Zustimmung

S36 und S37: modifizierter Verwaltungsvorschlag

S38-S67: Zustimmung

S68-S70: Zustimmung zur Beschlussempfehlung aus dem KSA mit Planungsraten und Haushaltsmitteln für sukzessive Umsetzung

S71-S72: Zusimmung

S73: Enthaltung zum Verwaltungsvorschlag

Z1-Z12: Zustimmung.

Dem Stellenplan stimmen wir ebenfalls zu.

Dieter Stauber, SPD:

Liebe Angehörige der Stadtverwaltung, liebe Mitglieder des Gemeinderates, liebe Zuhörer,

heute liegt der Doppelhaushalt 2018/2019 in seiner ganzen Pracht vor uns. Der zudem nach einem Jahr auf die Doppik umgestellt wird. Auch wenn wir jetzt noch nicht sagen können, welche Anträge in der anschließenden Beratung Mehrheiten finden werden, so darf ich jetzt schon für meine Fraktion bestätigen, dass es ein gutes, transparentes und faires Haushaltsberatungsverfahren war. Gut aufbereitete Sitzungsunterlagen, der Entwurf der Verwaltung, Erläuterungen und Antworten auf Fragen aus dem Gemeinderat, die Möglichkeit für unsere Einwohner, Vorschläge zum Haushalt einzubringen, Anträge aus den Fraktionen und den Ortschaften und die Beschlussempfehlung der Verwaltung dazu, die Vorberatungen in den Ausschüssen, das ist ein gewisser Aufwand, der angesichts von je ca. 230 oder 240 Millionen Euro im Städtischen Haushalt und je 150 Millionen Euro im Stiftungshaushalt absolut gerechtfertigt ist. Wir reden über fast je 400 Millionen Euro in 2018 und nochmals 400 Millionen Euro in 2019.

Alleine die ersten drei Seiten der Sitzungsvorlage belegen, dass wir den Haushalt heute zum 18. Mal beraten! Vom 23. Oktober 2017, der Haushaltseinbringung, bis heute am 5. Februar 2018 zur Haushaltsverabschiedung, wurde der Haushalt zweimal in allen vier Ausschüssen und in allen vier Ortschaftsräten und im Gemeinderat beraten.

Wichtig an diesem Haushalt ist nicht nur, wofür wir das Geld ausgeben, für welche Projekte wir es verwenden, für Planungsraten oder Umsetzungen, sondern auch, für welche Dinge wir in diesem Haushalt kein Geld haben – dazu aber später.

Damit wir das Geld ausgeben können, müssen wir es erst einmal einnehmen, also schauen, woher das Geld kommt. Und da waren wir – vor allem im Stiftungshaushalt – sehr erfolgreich, wenn es darum geht, die Mittel für die laufenden und zukünftigen Aufgaben der Zeppelin-Stiftung zu sichern. Wir haben alle gelernt, dass die Zeppelin-Stiftung nicht deshalb so heißt, weil sie etwa der Familie Zeppelin gehört oder die Angehörigen der Familie darüber befinden können. Nein, bei der Stiftung, die nach ihrem Gründer Graf Ferdinand von Zeppelin benannt ist, handelt sich um eine unselbstständige Stiftung, um Sondervermögen der Stadt Friedrichshafen – und auch über den Haushalt der Zeppelinstiftung entscheiden wir heute.

Die Fraktionen haben intensiv beraten, alleine, zusammen und in den Ausschüssen – zwar nicht so lange, bis es quietscht, aber doch so intensiv, dass mein Haushaltsordner wegen Materialermüdung zu Bruch gegangen ist. Vor wenigen Tagen hat die IHK Bodensee-Oberschwaben die Finanzlage der Großen Kreisstädte analysiert und ausdrücklich das Engagement der Städte im IHK-Bezirk im Bereich Wirtschaftsförderung gewürdigt. Dies trifft natürlich für Friedrichshafen besonders zu. Ob Messe, wichtige Verkehrsinfrastruktur, RITZ, Flughafen – Friedrichshafen leistet einen großen Beitrag zur Wirtschaftsförderung.

Ein großes Thema und erste Umsetzungen im Doppelhaushalt sind vorgesehen für ISEK, das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Die Abschlussveranstaltung zu diesem größten Einwohnerbeteiligungsprozess, den Friedrichshafen je erlebt hat, ist demnächst geplant. Wobei der Begriff „Abschluss-Veranstaltung“ eigentlich falsch ist, weil wir ISEK nicht abschließen, sondern gerade erst mit der Umsetzung beginnen und es ist ja geradezu das Wesen von ISEK ist, künftige Entscheidungen immer zu hinterfragen, ob die Ziele ISEK-kompatibel sind.

Für die einzelnen ergänzenden Anträge laut der Anlagen 3 und 4 zum Städtischen und Stiftungshaushalt werden wir in den meisten Fällen, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, abstimmen. Ich verzichte darauf, alle 85 Anträge aus Sicht der SPD-Fraktion zu bewerten. Im Folgenden erläutere ich unsere Position zu strittigen Anträgen.

Dabei möchten wir die Verwaltung bitten, künftig die Herkunft der Anträge nach einheitlichen Regeln zu bezeichnen. Einmal knapp CDU und SPD und FDP abzukürzen und dann wieder Freie Wähler und Bündnis 90/Die Grünen auszuschreiben, scheint mir nicht konsequent. Entweder steht da FW und B90/Grüne oder wir lesen das nächste mal auch in ausführlicher Schreibweise „Christlich Demokratische Union“ und „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ und „Freie Demokratische Partei“ oder „Ökologisch- Demokratische Partei“. Ich bitte hier um Gleichbehandlung!

Zum Antrag des Jugendparlaments S1 auf mehr Sitzungsgeld wird es unterschiedliche Voten unserer Fraktion geben. Wir hatten in der Fraktion darüber diskutiert, dem Jugendparlament mehr Geld zu gewähren, allerdings nicht schon jetzt, kurz nach der Gründung.

Antrag S2 (Herausgabe eines amtlichen Mitteilungsblattes) halten wir für interessant und grundsätzlich erstrebenswert, folgen aber aus den in der Begründung genannten Aspekten der Empfehlung der Stadt.

S8, den Antrag der FDP, schon früher in den Hochwasserschutz zu investieren, befürworten wir gemäß der Beschlussempfehlung im Technischen Ausschuss.

S9, den Antrag der Freien Wähler, befürworten wir gemäß Beschussempfehlung des KSA, damit die Albert-Merglen-Schule mit einer Planungsrate in den Doppelhaushalt aufgenommen wird.

S13, der Antrag der CDU (Maßnahmen gegen Vandalismus auf Schulhöfen), findet unsere grundsätzliche Zustimmung. Mit der wichtigen Einschränkung, dass eine etwaige Videoüberwachung von uns sehr kritisch gesehen und allenfalls als letztes Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind, geprüft werden soll. Also liebe Presse, bitte schreiben Sie auf gar keinen Fall: „SPD stimmt Videoüberwachung von Schulhöfen zu!“

Den Anträgen S15 bis S17 zum Obstwiesenprogramm stimmen wir gemäß der Zusage der Verwaltung aus dem FVA und dem AUN zu, die Mittel auf 60 000 Euro aufzustocken. Da mehrere Fraktionen und ein Ortschaftsrat für eine Erhöhung der Mittel gekämpft haben und mehrfach versichert wurde, dass bei einer Überzeichnung des Programmes Mittel und Wege gefunden werden, die Gelder aufzustocken, vertrauen wir darauf, dass die Verwaltung die möglicherweise fehlenden 20 000 Euro im Bedarfsfall bereitstellt.

Antrag S18 war von der SPD-Fraktion so gedacht, dass zwei ähnliche Themenfelder gegenseitig deckungsfähig sind. Die Verwaltung legt uns dar, dass diese beiden Förderprogramme unterschiedliche Ziele verfolgen und deshalb nicht deckungsfähig wären. Das müssen wir so akzeptieren.

Entgegen der Stellungnahme der Verwaltung bleiben wir bei unserem Antrag S19, die Arbeitsleistung für Streetwork mit Menschen in Sexarbeit von einer 50-Prozent-Stelle, die sich in Frau und Mann aufteilt, in eine 100-Stelle aufzustocken.

Antrag S20 vom Ortschaftsrat Ailingen wird mit Planungsraten für die Rotachhalle in Ailingen befürwortet.

Bei Antrag S24, der Pflanzung von Obsthochstämmen, stimmen wir wie im Ortschaftsrat Kluftern und AUN zu. Die Beschlussempfehlung der Verwaltung muss nun aus unserer Sicht lauten: „Dem Antrag wird zugestimmt“ und nicht „Dem Antrag wird nicht zugestimmt.“

Wir halten den Antrag S20 der Grünen für sinnvoll und gut und folgen in der Umsetzung der Verwaltungsempfehlung. An dieser Stelle möchten wir auch darauf aufmerksam machen, dass der gemeinsame Antrag von Grünen und SPD – nämlich an einem Fußverkehrscheck des Landesverkehrsministeriums teilzunehmen – bald entschieden beziehungsweise behandelt werden sollte, da bereits jetzt (laut Veröffentlichungen und Staatsanzeiger) Bewerbungen möglich sind.

Antrag S37, Ortsmitte Ailingen: Die Mittelbereitstellung soll bereits in 2018 vollzogen werden, nicht erst in 2019. Die Verwaltung hat hier grün eingefärbt, was ja immer ein gutes Zeichen ist, allerdings lautet die Beschlussempfehlung der Stadt noch auf 2019.

Antrag S38 der FDP halten wir für sehr gut, nämlich die elektronische Anzeige der jeweils gültigen Geschwindigkeit.

Antrag S39: Wir erwarten die Ergebnisse der verstärkten Kontrollen zu unberechtigten Einfahrten in die Fußgängerzone und erst dann stehen Entscheidungen für eine eventuelle Poller-Lösung an. Wir schließen das, Stand heute, nicht aus, meinen aber, dies nicht heute entscheiden und Geld bereit stellen zu müssen.

Antrag S40: Die Schaffung eines Quartiersplatzes in der derzeitigen Allmandstraße erachten wir aus mehreren Gründen für notwendig. Die Verwaltung ermöglicht dieses Vorhaben durch Schiebung von drei Teilmaßnahmen nach hinten. TA und KSA haben dem zugestimmt. Wir hoffen, dass der Gemeinderat diesem Votum folgt.

Antrag S44 muss insofern geändert werden, dass die Verwaltung nicht ablehnt, sondern wie von der Verwaltung empfohlen im Rahmen des Budgets umgesetzt wird.

Antrag S55 der CDU, mittelfristiger Beginn des Neubaus der Mehrzweckhalle Fischbach: Es ist noch gar nicht entschieden, ob Neubau oder Sanierung erfolgt. Zudem wird jetzt erst die Sporthalle Fischbach neu gebaut und dann ist die Rotachhalle in Ailingen an der Reihe. Es wäre unseriös, bereits heute eine Aussage zur zweiten Halle in Fischbach zu machen.

Antrag S59: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Zustimmung für einen Mobilitätsbeauftragen, den wir bereits für den letzten Doppelhaushalt beantragt haben, in den Ausschüssen zwar steigt, aber noch nicht die erforderliche Mehrheit fand. Wir sind davon überzeugt, dass Friedrichshafen, die Stadt der Mobilität, mit einem Mobilitätsbeauftragen besser aufgestellt wäre.

Anträge S68 bis S70: Wir haben fraktionsübergreifend im Kultur- uns Sozialausschuss schon seit vielen Jahren und wiederholt die Verbesserung der Verhältnisse in der Obdachlosenunterkunft in der Keplerstr. 7 eingefordert. Es hat sich einiges zum Positiven verändert. Jetzt fehlen noch die Umwandlung der Doppel- in Einzelzimmer und die Ausstattung mit Nasszellen. Diesen Antrag, der von drei großen Fraktionen gestellt und auf die Sympathie weitere Fraktionen trifft, soll aufrecht erhalten werden.

Bei allen jetzt nicht genannten Anträgen, werden wir – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – abstimmen.

Was den Stellenplan anbelangt, so stimmen wir der Sitzungsvorlage zu, dass 35 neue Stellen im Städtischen Haushalt und 20 Stellen im Stiftungshaushalt neu geschaffen werden.

Die Verwaltung sagt uns in der heutigen Sitzungsvorlage, dass die Verschuldung im städtischen Haushalt Ende 2021 bei 37,5 Millionen und die Rücklagen beim Mindestbestand von 3,6 Millionen Euro sein werden. Sollten die Fraktionsanträge angenommen werden, würde dies die Verschuldung entsprechend erhöhen.Wir sind bereit zu diesem Zweck (Investitionen in Schulen und in das K7 sowie einzelne Personalstellen) die Verschuldung zu erhöhen und gehen gleichzeitig – auch angesichts von Erfahrungen in den letzten Doppelhaushalten – davon aus, dass dies so nicht eintritt.

Ganz schwer im Magen liegen uns die berühmtesten zwei Seiten des Entwurfs zum Doppelhaushalt, die auch von der Verwaltung nochmals mahnend in der heutigen Sitzungsvorlage benannt werden – nämlich die Anlage 12, die sogenannte „Strich-Liste“, manche reden gar von der „Streich-Liste“, also der „Übersicht über die im Finanzierungszeitraum nicht enthaltenen Maßnahmen“. Dort sind wichtige, notwendige und umfangreiche Investitionsmaßnahmen – zum Beispiel im Schulbereich – mit einer Gesamtsumme von 76 Millionen Euro aufgelistet. Aufgrund des maximal bewältigbaren Bauvolumens unserer Bauverwaltung beziehungsweise der Leistbarkeit durch externe Firmen, müssen wir hier priorisieren und eine zeitliche Reihenfolge festlegen.

Der aktuelle Haushaltsplan berücksichtigt die Planungen bis zum Jahr 2022, also für die nächsten fünf Jahre. Wir müssen noch länger vorausplanen oder zumindest für bestimmte wichtige Maßnahmen eine „Nichtverschiebbarkeit“ beziehungsweise Reihenfolge festlegen. Insofern sollten wir die Sitzungsunterlagen nach dem heutigen Beschluss nicht entsorgen und vor allem die Seiten 89 und 90 am Ende von Band 3 als ständige Erinnerung an die Pinnwand in unsere Fraktionsbüros heften!

Die Fraktionen des Gemeinderates haben gute und sinnvolle Anträge gestellt, manchmal sogar gemeinsam. Und über diese Anträge werden wir nachher noch abstimmen. Egal, wie diese Abstimmungen ausgehen, die sozialdemokratische Fraktion bedankt sich schon jetzt für die Zusammenarbeit, Unterstützung und fraktionsübergreifende gemeinsame Anstrengungen bei Anträgen wie einer humanen Unterbringung im K7, der Aufstockung der Streetwork-Stelle für Sexarbeiter, der Schulsozialarbeit in den Gymnasien, mehr Personal beim Bauhof, einem Quartiersplatz in der Allmandstraße und einer konkreten Verbesserung der Radfahrsituation in der Paulinen- und Ravensburger Straße sowie der Gründung eines Gestaltungsbeirates.

So gesehen haben wir im Gemeinderat von Friedrichshafen bei manchen Themen eine Mehr-Fraktionen-Koalition. Und Koalition bedeutet ja: ein Bündnis unabhängiger Partner oder Parteien, das sich für einen bestimmten Zweck zusammengefunden hat.

Wir sollten unser Budget-Recht, das Königsrecht des Gemeinderates heute ausüben und zwar noch rechtzeitig, bevor in vier Tagen die Narren das Rathaus stürmen, die Macht übernehmen und die Stadtkasse plündern. Jedenfalls sollten wir mit unseren heutigen Beschlüssen dafür sorgen, dass wir am Aschermittwoch nicht wie die Buchhornhexen beim Geldbeutelwaschen unsere leeren Geldbeutel am Buchhorn-Brunnen beweinen und waschen müssen, in der Hoffnung, dass anschließend wieder neues Geld in den Beutel gespült wird.

Mathilde Gombert, Bündnis 90/Die Grünen:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

„Wir brauchen Utopien für die Stadt. Wer Zukunft entwirft, ist kein bloßer Träumer. Indem wir uns das perfekte Morgen ausmalen, erkennen wir, wo es im Hier und Jetzt hakt. Immer mehr Menschen leben auf der Erde, die immer mehr materielle wie ideelle Ansprüche erheben und die einander über soziale Medien ständig beobachten, berühren und beneiden; zugleich stößt diese wachsende und oftmals wütende Menschheit an die Grenzen der Natur. Der Klimawandel hat spürbar begonnen. Das ist die prekäre Lage der Menschheit, und wir sind mittendrin. Soll das nicht zu brutalen Verteilungskämpfen und bitterem Verzicht führen, dann muss es utopische Durchbrüche geben. Die Städte vertragen den Autoverkehr nicht mehr, daran lässt sich nur noch wenig reformieren. Entstehen muss eine neue Stadt, in der das Leben weniger stressig wird und der Raum des Wohnens schöner und ruhiger. Damit hängt noch eine andere Dilemmadebatte zusammen. Es wurde heiß und polemisch diskutiert, ob der Verbrennungsmotor wegen der Abgase oder der Elektromotor wegen der Rohstoffe, die er verbraucht, schlimmer ist. Die Antwort lautet auch hier: andere Mobilität in fahrradgerechten Städten. Das ökologisch Unabweisliche und das menschlich Zuträgliche fallen dabei in eins –und genau darin liegt das utopische Surplus, ohne das die Menschheit es schwer haben wird, durch die Flaschenhälse durchzukommen.“

Meine Damen und Herren, das eben Gesagte ist kein Auszug aus einem grünen Wahlprogramm,sondern es stammt von renommierten Autoren der „Zeit“ zum Jahresende 2017; eine Reihe von Artikeln, die zu lesen sich lohnt.

Im Folgenden will ich unsere Anträge kurz darstellen, natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass diese auch eine Mehrheit finden heute.

Antrag S30–Fußverkehrsgutachten:

Wie wir die Welt bzw.unsere unmittelbare Umgebung sehen, hängt von der Perspektive ab, von der aus wir sie betrachten. Schauen wir durch die Windschutzscheibe, schlängeln wir uns mit dem Fahrrad an Autokolonnen vorbei oder fahren wir auf holprigen Fahrradwegen? Für Fußgänger bietet sich noch einmal eine andere Perspektive. Muss ich weite Umwege in Kauf nehmen, weil zum Beispiel der direkte Weg abgeschnitten ist, ich nicht an einer stark befahrenen Straße entlanggehen will oder auf einem zugeparkten Gehweg nur im Zickzack weiterkomme? Immer mehr Menschen entdecken wieder die Vorteile von innenstadtnahem Wohnen; sei es, weil sie kein Auto mehr haben aus Altersgründen oder weil sie sich bewusst keines anschaffen wollen. Oder weil sie eine wesentliche Qualität städtischen Lebens schätzen – nämlich fast alles zu Fußerledigen zu können. „Urbane Qualitäten lassen sich nur durch den Fußverkehr wahrnehmen“ sagt der Fußverkehrsexperte Schmitz vom Büro für Mobilitätsplanung. Gleichzeitig sind Fußgänger seiner Analyse nach sehr „umwegeempfindlich“. Wer sich umschaut, wird an vielen Stellen in der Stadt, im Uferpark oder anderswo „Trampelpfade“ entdecken, die sich Fußgänger selbst geschaffen haben aus dem Bedürfnis heraus, auf kürzestem Weg ans Ziel zu kommen. Mit unserem Antrag zur Erstellung eines Fußverkehrsgutachtens wollen wir das Augenmerk auf die Fußgänger richten, denen es unsere Stadt nicht immer leicht macht, sich auf den Weg zu machen. Untersuchungen zeigen, dass Friedrichshafen einen sehr niedrigen Fußverkehrsanteil hat im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sollten idealerweise in den VEP mit einfließen, schließlich ist Fußverkehr,wie der Name schon sagt, Bestandteil der unterschiedlichen Verkehrsarten. (Vgl. Antrag der SPD vom 15.11.17)

S15–Obstwiesenprogramm:

Mit unserem Antrag auf Erhöhung der Programmmittel und Zuschüsse wollen wir den Erhalt unserer Kulturlandschaft, in der die Streuobstwiesen einen wichtigen Part innehaben, gewährleisten. Eng damit verbunden ist auch die Pflege des Gründlandunterwuchses. Es freut uns, dass auch die SPD und der Ortschaftsrat Kluftern ähnlich lautende Anträge gestellt haben. Mit dem leicht gekürzten Betrag können wir uns einverstanden erklären, nachdem die Verwaltung zugesagt hat, dass man, sollten die 60 000 Euro ausgeschöpft sein, auch überplanmäßige Mittel genehmigen könne.

S23,S22–Personalstelle Grünabteilung, Grünraumkonzept:

Grundlage für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist ein Grünraumkonzept, für das nach Aussage der Verwaltung im HH schon Mittel in Höhe von 100 000 Euro eingestellt sind. Nun hoffen wir, dass die Erarbeitung auch möglichst schnell in Auftrag gegeben wird. Dass in unserer Stadt viel gebaut wird, ist offensichtlich. Das hat gleichzeitig zur Folge, dass wir Ausgleichsflächen bereitstellen müssen. Dazu gehören aber auch die Spielplätze, die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten und vieles mehr; dies alles bedarf fachkundiger Pflege. Nachdem die Verwaltung unseren Antrag befürwortet, eine Stelle in den Stellenplan aufzunehmen, hoffen wir auch auf die Zustimmung hier im Rat.

S56–Personalstelle Baubetriebe:

Unseren Antrag auf eine zusätzliche Personalstelle für den Baubetriebshof – auch die SPD-Fraktion hat einen ähnlich lautenden Antrag formuliert – befürwortet die Verwaltung. Das freut uns. Auch hier hoffen wir, dass die Mehrheit des Gemeinderats dies auch so sieht.

S32–Personalstelle Kontrolle Bebauungspläne:

Ausweisung und Pflege der Ausgleichsflächen, wofür die Stadt zuständig ist, ist das eine Standbein. Bei unserem Antrag auf eine Personalstelle zur Kontrolle von Festsetzungen in Bebauungsplänen wird die Sache komplexer. Die Bebauungspläne enthalten Festsetzungen zur Grünordnung. Zum Beispiel soll das Siedlungsbild aufgewertet und deshalb keine Thuja-Hecken gepflanzt werden, zum anderen sollen heimische Gehölze verwendet werden, um die heimische Artenvielfalt zu fördern. Als Antwort auf unsere Anfrage, inwieweit diese Vorgaben aus den Bebauungsplänen auch umgesetzt werden, wurde uns mitgeteilt, dassdies lediglich im Rahmen der Baukontrolle im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsverfahren erfolge. Wir meinen „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ und beantragen deshalb eine 100-Prozent-Stelle, die kontrollieren soll, ob diese Festsetzungen in Bebauungsplänen auch ausgeführt wurden.

S 50–Friedhofskonzept Ailingen:

Unser Antrag zum Friedhof in Ailingen hebt auf eine neue Denkweise in Bezug auf die Gestaltung von Friedhöfen ab. Durch den Trend zur Urnenbestattung werden immer mehr Flächen frei. Unserer Meinung nach sollte der Friedhof zu einem Ort Beziehungsweise Park werden, in dem sich Menschen begegnen und unter einem Schatten spendenden Baum auf einer Bank sitzen können. Die Verwaltung nimmt unseren Antrag insofern auf, dass eine „grundsätzliche Erfordernis für eine Aufwertung gesehen wird“, sie ihn deshalb „grundsätzlich befürwortet“ und eine Planungsrate von 10 000 Euro für 2018 einstellt.

S33–Quartierskonzept:

Unser Antrag, das Quartierskonzept „Stadtmitte“ umzusetzen, wird von der Verwaltung in dieser Form als nicht notwendig erachtet, da schon eine Vollzeitstelle eingeplant sei. Der Stellungnahme der Verwaltung zu unserem Antrag ist zu entnehmen, dass die Notwendigkeit des Quartiermanagements, auch in weiteren Stadtteilen, gesehen wird. Wir werden an dem Thema dranbleiben und erwarten zu gegebener Zeit einen Tätigkeitsbericht.

S68, 69, 70–Keplerstraße7 / CDU, FW, SPD:

Wir unterstützen die Anträge der CDU, der Freien Wähler und der SPD, die Unterbringung in der Keplerstr. 7 zu verbessern und dafür entsprechende Planungsraten und Haushaltsmittel für die sukzessive Umsetzung einzustellen. Wir tragen auch die im KSA gefundene Kompromisslösung mit, für je zwei Einzelzimmer eine Nasszelle einzurichten.

S 9–Albert-Merglen-Schule/FW, S11–Schulsozialarbeit/Interfraktionell:

Ebenso stimmen wir der Planungsrate für die Albert-Merglen-Schule in Höhe von 100 000 Euro zu. Unser interfraktioneller Antrag für mehr Personal für die Schulsozialarbeit ist im Stellenplan aufgenommen.

S 44–Ortsdurchfahrten Schnetzenhausen und Kluftern:

Zu unserem Antrag bezüglich der Ortsdurchfahrten Schnetzenhausen und Kluftern: Die Teilnehmer der Verkehrsmediation Kluftern sind fachgebietsübergreifend bei der Beurteilung dieses Straßenbauvorhabens zu der Überzeugung und fachlichen Empfehlung gekommen, keine neue Straße zu realisieren. Das ist ein hervorragendes Resultat. Es wäre allerdings naiv zu glauben, dass damit alle Probleme gelöst wären. Natürlich werden sich AutofahrerInnen trotz B 31neu bei Bedarf auch Ausweichrouten suchen, wenn sich diese denn als eine Alternative anbieten. Aus diesem Grund wurde im Mediationsverfahren auch ein Maßnahmenpaket beschlossen, das den Ausbau des ÖPNV und der Bodenseegürtelbahn beinhaltet; ebenso innerörtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel geschwindigkeitsreduzierende Vorkehrungen. Für uns ist es nicht nachzuvollziehen, warum die Verwaltung nur eine kleine Zwischenlösung in Form von Querungshilfen vorschlägt und den großen Wurf auf sehr viel später hinausschieben will. Die Anwohner von Schnetzenhausen und Kluftern sollten so schnell wie möglich von geschwindigkeitsreduzierenden Vorkehrungen profitieren können, zu denen Querungshilfen nur einen kleinen Beitrag leisten. Anlässlich unserer Gemeinderatsexkursion im vergangenen Jahr nach Wien hörten wir einen sehr informativen Vortrag von Professor Rudolf Scheuvens über Stadtplanung, wie sie in Wien gehandhabt wird. Wird ein neues Baugebiet geplant, ist die verkehrliche Erschließung von Beginn an ein wichtiger Bestandteil, so dass am Ende alles ineinander greift und kein Flaschenhals entsteht. Wir würden uns wünschen, dass man auch in FN so vorausschauend denkt. Im Norden und Westen von Sparbruck und Schnetzenhausen ist die B 31 neu im Bau; wir sollten jetzt die geschwindigkeitsreduzierendenVorkehrungen planen, damit sie umgesetzt sind, wenn die B 31neu in Betrieb genommen wird. Es überzeugt uns nicht, dass erst nach Inbetriebnahme der B31 neu nochmals Verkehrserhebungen erarbeitet werden müssen. Die B 31neu beruht ja schließlich auch auf Verkehrsprognosen, die sich bekanntlich auf die Zukunft beziehen. Man kann die Straßenbreite dem Verkehr anpassen, oder umgekehrt den Verkehr leiten, indem man die Straße dem gewünschten Resultat entsprechend gestaltet. Wir meinen, wir sollten die Bewohner unserer Ortsteile so früh wie möglich entlasten und zumindest mit der Planung beginnen.

In diesem Zusammenhang eine Zusatzbemerkung: Herr Oberbürgermeister, wir haben Ihnen beim Neujahrsempfang in Fischbach gut zugehört. Herr Nützenadel –für Nicht-Fischbacher: der Sprecher der Fischbacher Runde – hatte in seiner Rede genau diese geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen auch für Fischbach gefordert. Und zwar sollten diese mit Fertigstellung der B 31 neu gebaut sein, war seine Forderung. Sie, Herr Oberbürgermeister, sagten eine solche Planung zu. Was in Fischbach Sinn macht, sollte doch auch für Schnetzenhausen und Kluftern gelten, oder?

S60 –CarSharing,S63–Stadtverkehr,S64–barrierefreie Bushaltestellen:

Es freut uns, dass die Stadtverkehr FN GmbH unseren Vorschlag zur Taktverdichtung und Beschaffung von E-Bussen ins Arbeitsprogramm aufnimmt. Auch der vollständigen Barrierefreiheit der Bushaltestellen bis spätestens zum 1. Januar 2021 kommen wir jetzt näher und hoffen natürlich auf positive Beschlüsse. Car sharing als umweltfreundliche Alternative zum eigenen PKW ist es wert, gefördert zu werden, um das Potential noch besser auszunutzen. Car sharing stellt einen wichtigen Bestandteil im Mobilitätsmix der Zukunft dar. Die Verwaltung schlägt eine Gleichbehandlung mit anderen Umweltverbänden vor, das heißt: finanzielle Unterstützung. Gut so.

Z4 –Jugendtreff, Z8–Skateanlage:

Unsere Anträge zum Jugendtreff PRO (Z4) und zur Skateanlage (Z 8) betreffen die Zeppelin Stiftung. Was den Jugendtreff PRO angeht, so erachtet die Verwaltung eine bessere Personalausstattung für notwendig und schlägt entsprechende Mittel für 2018/19 vor. Im Rahmen eines Jugendbeteiligungsprozesses hat die Verwaltung gemeinsam mit den Jugendlichen die Sanierung der Skateanlagen in der Kitzenwiese und in Ailingen geplant. In ihrer Stellungnahme schreibt die Verwaltung, dass das Ergebnis eine sehr gute und trotz der erhöhten Mittel eine angemessene Lösung darstelle, welche allen Nutzern –Skateboard, Roller, BMX-Rad – gerecht werde. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass diese Freizeitanlagen ein wichtiges Angebot für Jugendliche darstellen. Ein weiterer Beteiligungsprozess, der uns alle in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr beschäftigt hat, war das „Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK). In den unterschiedlichen Workshops waren die grünen Themen sehr weit oben angesiedelt und unsere Ziele sind von den Bürgern untermauert worden. Ich hatte eingangs von Flaschenhälsen gesprochen, die es zu überwinden gilt. Unsere Anträge zielen zu einem großen Teil darauf ab, in unserer Stadt genau diese Flaschenhälse bestmöglich verhindern zu helfen beziehungsweise aufzuweiten. Wir bitten Sie deshalb um Zustimmung zu unseren Anträgen.

Sylvia Hiß-Petrowitz, ÖDP/parteilos:

Sehr geehrter Herr OB Brand, meine Herren Bürgermeister, Damen und Herren der Ortsverwaltungen, Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren der Verwaltung, verehrte Gäste!

Es steht wieder eine neue Haushaltsssatzung an. Wir entscheiden damit über die Lebensqualität in unserer Stadt für die nächsten zwei Jahre und auch weit darüber hinaus. Dabei geht es gar nicht immer nur um hohe Summen – oft können auch verhältnismäßig kleine Beträge dazu einen großen Beitrag leisten. Im Haushaltsplan 2018/2019 sind dazu viele Ideen aufgegriffen – mein Dank dazu an all die Kolleginnen und Kollegen hier im Gemeinderat, in den Ortschaftsräten, in der Verwaltung und die vielen anderen, die sich hier eingebracht haben!

Zum Thema Verkehr:

In den letzten Jahren gab es in diesem Bereich viele Verbesserungen. Aber es gibt noch viel zu tun! Wir unterstützen deshalb die Anträge zur Einstellung eines Mobilitätsbeauftragten, zur Förderung des Car-sharings, zum Ausbau einiger Busverbindungen und zur barrierefreien Gestaltung der Bushaltestellen. Wichtig erscheint uns auch, nach Möglichkeiten zu suchen, um den Anteil des Fußverkehrs am Gesamtverkehr deutlich zu erhöhen. Die Erstellung eines Fußverkehrsgutachtens halten wir für eine wichtige Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen. Dem Antrag der Grünen zu diesem Thema stimmen wir deshalb zu, eine Verschiebung auf 2020, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, lehnen wir ab!

Aufwertung der Innenstadt:

Verkehr und inkonsequente Vorgehensweisen in der Vergangenheit erfordern für die Innenstadt ein Konzept mit maßgeschneiderten, intelligenten Lösungen. Eine attraktive Fußgängerzone, die diesen Namen auch verdient, stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit für die gesamte Stadt. Aufenthaltsqualität kann mit vielerlei Anpassungen in Kooperation mit Bürgern, Anwohnern und Ladengeschäften einhergehen. Die bisherigen Regelungen zur Begrenzung des Individualverkehrs haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Mit hydraulischen, versenkbaren Pollern haben andere Städte erfolgreich die gleiche Problematik gelöst. Diese Erfahrungen kann sich die Stadt zunutze machen.

Daher beantragen wir die Bereitstellung investiver Mittel zur baulichen Realisierung von Pollern für 2019. Bis zur Auswertung der Ergebnisse der zweijährigen Probezeit mit verstärkten Kontrollen sollen diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen werden. Ich übernehme hierbei Ihre Worte, Herr OB Brand, und meine, diese Maßnahme ist umsetzungsreif, finanzierbar und auch leistbar. Die Stadt sollte sich die Möglichkeit einer Reaktion offenhalten, wenn die Probezeit nicht den gewünschten Erfolg bringt und weitere Maßnahmen erforderlich werden.

Naturschutz - Streuobstwiesen:

Hohe Lebensqualität setzt eine intakte Natur voraus. In unserer Region spielen dabei Streuobstwiesen eine wichtige Rolle – als Lebensraum für Tiere und Pflanzen ebenso wie als Naherholungsgebiet für Menschen. Wir unterstützen deshalb alle Maßnahmen, die geeignet sind, diese ökologisch so wertvollen Lebensräume zu erhalten oder sogar zu erweitern. Die Anträge der anderen Fraktionen finden daher unsere volle Zustimmung.

Energie:

Die kommunalen Liegenschaften verbrauchen Energie. Die steigenden Energiekosten schränken unseren Haushaltsspielraum ständig weiter ein. Aus diesem Grund ist eine betriebswirtschaftlich energetische Bestandsaufnahme aller städtischen Gebäude dringend nötig, um mittelfristig Einsparpotentiale erzielen zu können. Oberstes Ziel dieses Energiemanagements muss die Verringerung der jetzigen Energiekosten und des Energieverbrauches unter Berücksichtigung von regenerativen Energieträgern sein. Deshalb stellen wir einen Prüfantrag zur Senkung der Stromkosten durch Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Es geht der Fraktionsgemeinschaft dabei aber nicht nur um finanzielle Einsparungen, sondern auch um das Ziel der Nachhaltigkeit. Mit anderen Worten: Betriebswirtschaftliche Überlegungen dürfen bei dieser Frage nicht alleine berücksichtigt werden!

Obdachlose:

Die Wohnsituation in der Obdachlosenunterkunft Keplerstraße 7 ist nicht mehr zeitgemäß. Hier sind dringend Verbesserungen nötig! Die dortigen sanitären Zustände sind – gerade für eine reiche Stadt wie Friedrichshafen – beschämend. Wir unterstützen deshalb die zugehörigen Anträge von CDU, Freien Wählern und SPD. Die Einwände der Verwaltung können wir überhaupt nicht nachvollziehen!

Tierschutz:

Wir hatten den Antrag gestellt, die Fundtierpauschale für das Tierheim zu erhöhen, da unseres Erachtens die anfallenden Kosten gestiegen sind und die Spendenbereitschaft abgenommen hat. Es freut uns, dass sich dieser Antrag mittlerweile erübrigt hat, weil im November letzten Jahres ein entsprechender Beschluss bereits gefasst wurde. Ich will diese Gelegenheit hier aber nutzen, um mich bei den zuständigen Stellen zu bedanken. Es ist schön, dass sich die Stadt ihrer Verantwortung in dieser Angelegenheit bewusst ist und sogar noch über den von uns beantragten Betrag hinausgeht.

Am Ende meiner diesjährigen Haushaltsrede möchte ich mich im Namen der ÖDP-Fraktionsgemeinschaft recht herzlich bei der Verwaltung bedanken. Unsere Anerkennung verdienen alle, die an diesem umfänglichen Werk mitgearbeitet haben. An dieser Stelle darf ich mich auch bei meiner Fraktion für die gute Teamarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Wir versuchen auch weiterhin, mit Augenmaß und Vernunft die Zukunft in „unserer Stadt“ zu gestalten. Den Zuhörern, dem Gemeinderat und der Verwaltung danke ich für ihre Geduld.

Gaby Lamparsky, FDP:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren,

Es geht uns gut! Mit einen guten Finanzpolster lässt sich einiges bewegen und Wünsche erfüllen. Die Bäume wachsen bekanntlich nicht immer gleich schnell in den Himmel, sondern die Wachstumsringe fallen mal dünner und mal dicker aus. Für 2018/19 dürfen wir kräftige Wachstumsringe erwarten. Alle Prognosen liegen momentan bei 2 bis 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum, das heißt Friedrichshafen kann mit zirka 40 Millionen Euro Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen und der Gewerbesteueransatz ist mit 45 Millionen Euro nicht ausgereizt. Aus heutiger Sicht stehen uns wieder bewegte und arbeitsreiche Jahre, insbesondere auch der Verwaltung bevor.