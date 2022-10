Das Rheinhasenfest ist uns nicht bekannt

Rhyhas – so heißt nicht etwa ein neuer Planet im Delta-Quadrant oder ein abgefahrener House-DJ, sondern der Zug von Singen nach Schaffhausen. Eine weitere namentliche Zugentgleisung im Landkreis Konstanz, möchte man sagen. Wurde doch dort bereits die Zugstrecke von Konstanz nach Engen Seehas getauft. Wo doch jeder weiß, dass der Seehas im Tiefseemöhrenfeld wohnt und ausschließlich zum nach ihm benannten Fest auftaucht und den Häfler Kindern Freude bereitet! Wie heißt dann der nächste Zug, Christkindle? Seehäsle gibt’s bereits, kein Witz, dieses verkehrt zwischen Radolfzell und Stockach.

Aber zurück um Rhyhas. Wer des Alemannischen nicht gänzlich mächtig ist, liest in Wikipedia: „Der Rhy isch eine vo de gröschte Flüss vo Europa.“ Gemeint ist also der Rhein dieses Mal. Ein neues Gewässer zwar für das Zugetikett. Beim angehängten Tiernamen setzt man aber auf Konstanz in Konstanz. Wieder muss der Has herhalten. Haben die keine anderen Viecher? Wie wärs mit Rhy-Katz, Rhy-Zander oder Rhy-Reh? Wenigstens scheint hier kein Volksfest betroffen zu sein, denn das Rheinhasenfest ist der Redaktion bislang nicht bekannt.