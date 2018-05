Aus Karlstraße 5 wird 24: Das Reformhaus ist umgezogen und hat am vergangenen Freitag seine neue Filiale eröffnet. Hauptgrund für den Umzug war die zentrale Lage in der Karlstraße 24: „Man merkt, dass jetzt mehr Leute kommen. In der Karlstraße 2 waren wir zu sehr abgeschnitten“, erklärt Anke Kreis, Fillialleiterin des Reformhauses. Das Gebäude, in dem das Reformhaus jetzt steht, ist größer und hat mehr Platz für unterschiedliche Produkte. Vor allem bei den Lebensmitteln und in der Kosmetikabteilung sind neue Marken hinzugekommen. Laut Anke Kreis haben die Kunden das Angebot bis jetzt gut angenommen.