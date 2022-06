Das Programm steht: Verjüngungskur für das Kulturufer

Tickets im Vorverkauf gibt es im Graf-Zeppelin-Haus unter Telefon 07541 / 288-444, per E-Mail an

Frischer, frecher, flotter: Das Friedrichshafener Kulturufer kehrt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zurück – und will ein jüngeres Publikum ansprechen, zumindest wenn es nach den Machern vom Kulturbüro geht. Namen, die für die Verjüngungskur stehen, sind Eko Fresh, Jungle by Night oder Cari Cari. Doch auch alle anderen Altersgruppen sollen und können vom 29. Juli bis 7. August auf ihre kulturellen Kosten kommen. Der Kartenvorverkauf läuft ab sofort.

Das Programm des 36. Kulturufers umfasst insgesamt 26 Veranstaltungen im großen und kleinen Zelt. Ganz bekannte Künstler sind zwar nicht dabei, genauso wenig wie ein klassischer Klavierabend. Dafür finden sich Klassiker wie Valentinos Traumtheater, das NN Theater, Kabarettist Lars Reichow oder die Tanzkompanie DantzaZ, die bereits an der Häfler Uferpromenade erfolgreich auf der Bühne standen.

Daneben ist viel Platz für Neues, das die Jüngeren auf den Geschmack bringen soll: „Wir wollen, dass der Nachwuchs das Kulturufer genauso feiert wie die Älteren“, sagt Daniel Schweizer, beim Kulturbüro der Stadt Friedrichshafen schwerpunktmäßig für das Festival zuständig, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Die Eröffnung am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr im großen Zelt übernimmt deshalb Eko Fresh. Der multikulturelle Rapper und Schauspieler passe zu Friedrichshafen.

Frisch, frischer, Eko Fresh: Der Rapper übernimmt die Eröffnung am 29. Juli. (Foto: Veranstalter)

Musik ist im großen Zelt generell angesagt: Jungle by Night steht für Urban Brass (30. Juli). Cari Cari, eine angesagte Newcomer-Band aus Österreich, spielt Indie-Pop und Rock (31. Juli). Fred Wesley, der mit Größen wie James Brown und Maceo Parker auftrat, und the New JB’s liefern Funk (3. August). Den Abschluss besorgen Trompeter Joo Kraus und der Jazzchor Freiburg (7. August).

Freak-Kabarett-Band aus der Ukraine

Ebenfalls dabei sind die Dakh Daughters, eine Freak-Kabarett-Band aus der Ukraine (4. August), die der Vorschau zufolge mit einer Vielzahl von Instrumenten eine Mischung aus Musik und Performance liefert. „Wir haben die Gruppe eingeladen, bevor der Krieg eskaliert ist. Wir hoffen, dass alles klappt und sind in Gedanken bei den Schauspielerinnen“, sagt Daniel Schweizer.

„Wir wollen, dass der Nachwuchs das Kulturufer feiert“: Die Newcomer-Band Cari Cari spielt am 31. Juli und soll junges Publikum anziehen. (Foto: Veranstalter)

Im kleinen Zelt stehen Musik, Theater, Kabarett, Varieté und Pantomime auf dem Programm. Demnach begibt sich unter anderem der gebürtige Häfler Götz Frittrang, Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2022, mit seinem Stand-up-Kabarett auf eine geistreiche und witzige Parforcejagd durch das Gehirn eines ungehemmten Durschnittsdeutschen (1. August). Das Traumtheater Valentino verzaubert hingegen mit Artistik und Schwarzem Theater, „kurzum: mit Varieté“ (4. August).

Festival wird größer

Außerdem bietet das Kinderprogramm im kleinen Zelt von Samstag bis Samstag täglich ab 15 Uhr unterschiedliche Formate wie Lesungen, Theater und Figurentheater, Familienvarieté und ein Mitmach-Konzert. Wiederum neu beim Kulturufer: Um der Aktionswiese mit ihrem Spiel- und Mitmachangebot für Kinder und Familien mehr Raum zu geben, wird sie auf Flächen im Umfeld des alten Musikpavillons verlegt.

„Lass irre Hunde heulen: Gisbert singt Schubert“: Der Titel soll bei dem Singer-Songwriter-Abend mit Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher am 5. August Programm sein.

Apropos mehr Raum: Die Straßenkünstler bekommen Spielorte dazu, die Stände des Kunsthandwerkermarkts werden auf die gesamte Festmeile verteilt, und die Gastronomie-Betriebe können ihre Stühle und Tische auf „attraktivere Flächen“ stellen. „Nach zwei Jahren Pandemie braucht jeder gefühlt mehr Platz. Wir entzerren das Kulturufer, indem wir zum Beispiel bislang nicht genutzte Flächen einbinden“, sagt Sarah Baltes, die seit etwas mehr als zwei Jahren das Kulturbüro leitet – und ihr erstes Kulturufer organisiert und miterleben wird.

„Ich!“: Lars Reichow steht am 6. August im Mittelpunkt seines kabarettistischen Vergnügungskurses. (Foto: Veranstalter)

Besucherrekord ist das Ziel

Ebenfalls Premiere feiert das Konzept eines wechselnden Kooperationspartners aus der Kulturlandschaft Friedrichshafens. In diesem Jahr macht das Schulmuseum mit, das unter anderem am 3. August um 15 Uhr eine Lesung unterm Apfelbaum beziehungsweise im kleinen Zelt präsentiert.

„Jazz, der süchtig macht“: Das versprechen Trompeter Joo Kraus und der Jazzchor Freiburg für den 7. August. (Foto: Veranstalter)

Nicht zu vergessen: Das Open-Air-Kino, in dem in Zusammenarbeit mit dem Studio 17 beispielsweise „Der schlimmste Mensch der Welt“ (3. August) zu sehen ist. Mindestens genauso beachtenswert: die Molke-Musikmuschel, auf der verschiedene Bands umsonst und draußen aufspielen. Oder um es mit Kulturbürgermeister Andreas Köster zu sagen: „Das Kulturufer mit seiner einzigartigen Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes. Ich schätze, dass wir in diesem Jahr den Besucherrekord knacken werden.“ Ein anspruchsvolles Ziel: Den bisherigen Spitzenwert hält das letzte Festival vor Corona im Jahr 2019. Damals erlebten 130000 Menschen das Kulturufer mit..

Fest im Blick (von links): Bürgermeister Köster, Sarah Baltes und Daniel Schweizer vom Kulturbüro präsentieren das Kulturuferprogramm. (Foto: Tanja Poimer)