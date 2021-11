Das Phantom der Oper ist zurück

Das Phantom der Oper wird nach zweijähriger Panedmie-Zwangspause am 28. Dezember wieder im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen aufgeführt. Der Konstanzer Veranstalter Konzertlogistik teilt mit: „Die große Tournee-Produktion kommt zurück mit einer hochkarätigen Starbesetzung und in einer komplett neuen musikalischen Bearbeitung. Ein echtes Musicalhighlight!“

Nach der erfolgreichen Tournee 2019/20 konnte Weltstar Deborah Sasson ein weiteres Mal dafür gewonnen werden, in der Saison 2021/22 in der Rolle der Christine auf der Bühne zu stehen. Das Zusammenspiel der Sängerin mit dem deutschen Musicalstar Uwe Kröger, der weiterhin die Rolle des Phantoms übernimmt, habe vom Publikum und von der Presse allerorts erstklassige Kritiken erhalten, so der veranstalter weiter

Seit 2010 kommt „Das Phantom der Oper“ des Autorenteams Deborah Sasson und Jochen Sautter die Zuschauer auf europäische Bühnen. Die Zwangspause sei kreativ dazu genutzt worden, um die Produktion musikalisch komplett neu zu überarbeiten. Dafür konnte der britische Erfolgsmusiker Ryan Martin gewonnen werden, der unter anderem Musik für Cirque de Soleil, America’s Got Talent, Netflix, BBC, ABC, CBS und Fox USA komponiert und arrangiert hat.

Das Bühnenbild, das sowohl von den effektvollen, dreidimensionalen Videoprojektionen des Multimediakünstlers Daniel Stryjecki als auch von den Bühnenelementen, gebaut von Michael Scott von der Metropolitan Opera in New York, lebt, wurde noch einmal mit neuen Elementen überarbeitet. Der dramatische Sturz des Lüsters, das geheimnisvolle Stelldichein auf dem Dach der Oper, die unterirdische Bootsfahrt, die unheimliche Begegnung auf dem Friedhof und die furchterregende Unterwelt der Oper werden nun noch plastischer dargestellt, so die Mitteilung weiter.

Diese musikalische Neuinszenierung, die einst zum 100. Geburtstags des 1910 von Gaston Leroux geschriebenen Romans „Le Fantôme de l'Opéra“ entstand, ist eines der erfolgreichsten Tournee Musicals Europas. Die Produktion hebt

Jochen Sautter ist in der Rolle des reichen, attraktiven Grafen Raoul de Chagny zu sehen. Des Weiteren wirkt ein großes Ensemble ausgewählter Sänger, Tänzer und Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum mit.