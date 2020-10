Das Oberdeck im Parkhaus „Altstadt“ in Friedrichshafen wird gesperrt

Die Sanierung des Parkhauses „Altstadt“ in der Friedrichshafener Eckenerstraße geht ab Montag, 2. November, in die nächste Runde. Planmäßig wird das seitherige Parkdeck vier oberhalb des Edeka für diesen Sanierungsabschnitt voll gesperrt, erklärten die Stadtwerke am See. Die Arbeiten in diesem Oberdeck dauern voraussichtlich bis Ostern 2021. Die Betonsanierung ist erforderlich geworden wegen massiver Schäden durch Korrosion, die insbesondere durch jahrzehntelang eingebrachtes Salzwasser aus Streusalz verursacht wurden. Darüber hinaus werden die in den 1980er-Jahren gebauten Stellplätze auf die Größe heutiger Fahrzeuge angepasst und breiter gestaltet.

Informationen zu den Stadtwerk-Parkhäusern gibt es unter: