Das neue Programm der vhs ist online

Das neue Programm der städtischen Volkshochschule für den Herbst und Winter ist online, die gedruckte Version erscheint laut Pressebericht am 20. Juli. Interessierte können sich schon jetzt im Internet unter www.vhs-fn.de zu allen Kursen informieren und sich online anmelden. Fast 700 Kurse stehen im Programm. Das Servicebüro der vhs steht für eine persönliche Beratung in der Charlottenstraße 12/2 zur Verfügung, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und am Nachmittag montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, Telefon 07541 / 20 33 434.