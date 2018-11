Das neue Friedrichshafener Sportbad nimmt Form an

Das neue Sportbad neben der ZF-Arena nimmt immer mehr Gestalt an: Die Arbeiten am Rohbau sind abgeschlossen, die Hälfte der Fläche ist gefliest und die abgehängten Decken werden derzeit montiert. Bis die ersten Badegäste dort ihre Bahnen ziehen, werden aber noch einige Monate vergehen.

Bei einem Rundgang am Mittwoch präsentierten Birgit Sperlich, Abteilungsleiterin Hochbau, Reinhard Friedel, Leiter des Amts für Bildung, Betreuung und Sport, und Bürgermeister Stefan Köhler als Vertreter der Stadt zusammen mit Frank Kimpel von Behnisch Architekten aus Stuttgart die Fortschritte des Neubaus. „Es ist das größte und ambitionierteste städtische Projekt, das gerade läuft. Was bisher zu sehen ist, ist wirklich überzeugend“, sagte Köhler. Das neue Sportbad kostet die Stadt samt Parkhaus rund 50 Millionen Euro und ist damit die größte Einzelinvestition der Stadt in der Geschichte Friedrichshafens.

Es entstehen auf einer Grundfläche von 12 500 Quadratmetern, die sich auf zwei Etagen erstreckt, mehrere Schwimmbecken – für Freizeitsportler, Schüler und Vereine, Kinder und Erwachsene, die es mehr aufs Spaßbaden abgesehen haben. Alle Gäste sollen ausreichend Platz haben und sich nicht in die Quere kommen.

Die 83 Meter lange Röhrenrutsche soll einer der Höhepunkte im neuen Sportbad werden. (Foto: Fotos: Nadine Sapotnik)

Das Besondere an einigen Becken sind die Hubböden, die es möglich machen, die Wassertiefe variabel einzustellen. „Die Kursbecken sind dadurch perfekt geeignet für unterschiedliche Kurse wie Aqua-Cycling oder Babyschwimmen“, sagte Kimpel. Diese Böden sind bereits fertiggestellt.

Durch einen Hubboden können in dem großen Schwimmerbecken die Wassertiefen im hinteren Bereich variabel angepasst werden. (Foto: :)

Drei verschiedene Saunen

Im oberen Bereich entstehen drei verschiedene Saunen und ein Dampfbad sowie Erlebnisduschen. Gleich nebenan wird der Gastronomiebereich untergebracht, zu dem auch eine Terrasse gehört. Aber auch unten können die Badegäste an die frische Luft. „Im Innenhof haben wir ein Solebecken, das durch die hohen Wände so geschützt ist, dass es auch bei Wind und Wetter genutzt werden kann“, sagte Kimpel. Ein Höhepunkt im Spaßbereich des Bades wird die 83 Meter lange Wasserrutsche sein, die auch mit Lichteffekten gespickt wird. Außerdem können die Rutschenden an einigen Stellen rausschauen. Um den Lärm gering zu halten, hat die Rutsche einen Zugang, der vom Becken getrennt ist.

Test steht an

Auch der Bereich vor dem Haupteingang gegenüber der ZF-Arena ist bereits fertig gepflastert. „Wir wollen den Bereich so offen lassen, wie er jetzt ist“, sagte Friedel. Es sei denkbar, auf dieser Fläche später einmal Veranstaltungen wie Public-Viewing zu veranstalten.

Die Eröffnung des neuen Sportbades wird im Frühsommer sein. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Bevor es losgeht, werden die Mitarbeiter den Betrieb erst einmal ohne offizielle Badegäste testen, damit bei der Neueröffnung alles reibungslos laufen wird. Kurz vorher wird dann auch das alte Hallenbad geschlossen.

