Das Netzwerk für Friedrichshafen neu im Gemeinderat: „Es geht nicht um Vier gegen 36“

Von Christoph Lotter

Die beiden Weißenhorner Polizisten staunten nicht schlecht, als sie kürzlich auf einer Streiffahrt den vierjährigen Samuel am Straßenrand entdeckten. Stilecht in dunkelblauer Uniform gekleidet und mit einem selbst gebastelten Tempo-30-Schild in der Hand stand der junge Pfaffenhofer auf dem Gehsteig am Fichtenweg.

Er wolle die Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung erinnern, erklärte der Vierjährige den verdutzten Beamten. „Aufgrund seines Dienstgrades blieb unseren Kollegen nichts anderes übrig, als sich der Aktion des ...