Das Nederlands Dans Theater 2 live erleben

Mit zwei fesselnden Choreografien von Marco Goecke und Johan Inger präsentiert sich das Nederlands Dans Theater 2 am Samstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr und Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. Das NDT 2 wurde 1978 mit der Idee gegründet, hier auf höchstem Niveau den künstlerischen Nachwuchs des NDT 1 auszubilden. Inzwischen ist das NDT 2 eine weltweit beachtete Compagnie aus klassisch ausgebildeten Mitgliedern, die sich jährlich mit zwei Programmen auf den internationalen Bühnen – von Norwegen bis Neuseeland, von den USA bis Süd-Korea, von den Niederländischen Antillen bis Russland – präsentiert.

„The Big Crying“ von Marco Goecke ist ein sehr persönliches Werk, entstanden nach dem Tod von Goeckes Vater; ein Stück über Trennung, in der für Goecke charakteristischen avantgardistischen Tanzsprache. „Impasse“ von Johan Inger thematisiert mit viel Verve und spannenden Bildern den schmalen Grat zwischen Selbstverlust in der Angepasstheit und Stärke in der Gruppe.

Das Stück dauert 60 Minuten plus Pause. Karten kosten 68, 53, 38 oder 28 Euro. Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Felefon: 07541 / 288444, ticket@gzh.de, www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de