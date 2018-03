Das muss man zur Häfler Straßenfasnet wissen

Die Häfler Straßenfasnet bewegt sich ihren Höhepunkten zu. Am Gumpigen und bis zum großen Narrenumzug am Samstag, 10. Februar, hat die Zunft des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen die Zügel in der Stadt in der Hand. In den Ortsteilen haben die dortigen Zünfte zumindest am Gumpigen vielfach ein eigenes Programm auf die Beine gestellt. Wir geben einen Überblick.

Die beiden badischen Stadtteile Friedrichshafens, Kluftern und Raderach, starten ganz unterschiedlich in die Straßenfasnet. In Raderach laden die Waldschrate am Nachmittag zum Kaffeekränzchen, um ab 17 Uhr den Narrenbaum am Brunnen aufzustellen.

In Kluftern beginnt der Tag weit früher mit dem Schule-Befreien. Das beginnt um 9 Uhr, kurze Zeit später schlagen Göhrelöchner, Widerwurz und Schloßbuer im Rathaus auf, um den dort frühstückenden Ortsrumsteher Michael Nachbaur aus dem Amt zu treiben. Danach haben die Narren in Kluftern im ganzen Ort das Sagen, sie starten um 14 Uhr mit dem Narrenbaumstellen und dem Dorfumzug ab dem Schloss in Efrizweiler. Zu diesem Ereignis sind alle Kluftinger eingeladen, sie dürfen den Dorfumzug auch mit eigenen närrischen Ideen selbst bereichern. Am bromigen Freitag startet in Kluftern der Kinderball im Bürgerhaus Kluftern ab 14.30 Uhr.

Die Ettenkircher Galleyengeister wecken den Ort um 6 Uhr, frühstücken eine Stunde später, befreien dann die Schule und treten um 10.15 Uhr zum Rathaussturm an. Nachmittags findet der Kinderball um 14 Uhr statt und um 17 Uhr wird der Narrenbaum gestellt.

In Ailingen wird die Straßenfasnet erst am Bromigen gefeiert. Zum Hemdglonkerumzug der Ailinger Narrenzunft treffen sich die Narren und alle, die am Umzug teilnehmen wollen um 18 Uhr am Rathaus. Der Umzugsstart ist um 18.30 Uhr, anschließend findet der Hemdglonkerball in der Rotachhalle statt. Dabei sei zu beachten, dass der Dresscode „Hemdglonker“ ist, ansonsten wird kein Einlass gewährt.

Die Fischbacher laden am Gumpigen abends ab 18 Uhr zum Hemdglonkerumzug durch die Koberstraße, Spaltensteiner Straße, Eisenbahnstraße und Poststraße ein.

In Schnetzenhausen veranstaltet die Musikkapelle Schnetzenhausen im Dorfgemeinschaftshaus den alljährlichen Kinderball. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: „Märchen“ Beginn ist am Donnerstag, 8. Februar, um 14.30 Uhr. Das junge Organisationsteam hat ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Direkt im Anschluss an den Kinderball wird um 17 Uhr der Narrenbaum gestellt. Anschließend steigt die Party mit DJ Mompfä im Dorfgemeinschaftshaus.

Zum Hemdglonkerumzug lädt die Gemeinschaft Siedlung Löwental am gumpigen Donnerstag, 8. Februar, ein. Start ist um 18.30 Uhr am Angerplatz und endet beim katholischen Gemeindehaus „Guter Hirte“ im Dahlienweg. Dort startet um 19.30 Uhr die Siedler-Fasnet mit einem bunten Mix aus fetziger Musik, lustigen Büttenreden, Tanzeinlagen und gemütlichen Schunkelrunden.

Und in Lottenweiler lockt abends der Lottenweiler-Ball, der am Gumpigen ab 20 Uhr in der Ailinger Rotachhalle stattfindet. Zu diesem Ball haben sich einige Narrenzünfte angemeldet. Zudem werden die Lumpenkapellen Froschties, Fötzles-Brass und Shakesbier aufspielen.

Es beginnt mit der Hexentaufe

Im Hafen geht es bereits am Mittwochabend los. Die Narrenzunft Seegockel startet am Mittwoch, 7. Februar, mit den Buchhornhexen am Hexenbrunnen in Hofen mit der Hexentaufe um 18 Uhr. Mit dem Gumpigen Donnerstag beginnen die „hochnärrischen Tage in Friedrichshafen“. Während einige Narren morgens in den Seewald ausziehen, um den Narrenbaum zu fällen, ziehen ab 8 Uhr die Hästräger der Maskengruppen durch die Häfler Schulen und beginnen, die Schüler zu befreien. „Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr finden wir uns um 12 Uhr in der Canisius-Kirche zu unserer Narrenmesse ein. Besucher sind da sehr gerne willkommen“, sagt Zunftmeister Oliver Venus.

Mit einem kleinen Umzug gegen 12.50 Uhr startet vom Buchhornplatz zum Adenauerplatz der Rathaussturm. Auf dem Adenauerplatz wird der Narrenbaum gestellt, bei dem es in diesem Jahr eine Premiere geben wird. Zum Transport des Narrenbaums hatten die Immenstaader Narren in den vergangenen zwei Jahren den Seegockeln ihren Narrenbaumwagen, einen traditionellen Langholzwagen, zur Verfügung gestellt. Jetzt haben die Seegockel ihren eigenen Wagen, der aus dem Jahr 1904 stammt und vollständig erhalten ist. „Unter der Regie des Fachmanns Albin Graf aus Fischbach haben wir diesen Wagen restauriert und fit für die kommenden Jahre gemacht“, erzählt der Zunftmeister. Für den Rathaussturm haben sich die Narren ebenfalls ein paar Änderungen überlegt, die wollen sie aber noch nicht verraten.

Am Abend des Bromigen Freitags findet die Grendl-Taufe statt. Da der übliche Schauplatz wegen einer Baustelle am Schlosshafen nicht zur Verfügung steht, findet die Taufe um 19 Uhr an der Musikmuschel statt.

Umfrage: Konfetti an Fasnet? Ja oder Nein?