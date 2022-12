Das musische Profil lebt wieder auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum stimmungsvollen Einstieg in die Adventszeit lud die Realschule Ailingen am 1. Dezember zum Adventssingen in den Steinhof des Schulzentrums. Dieser bezauberte durch eine Vielzahl kleiner Lichter, die den großen Eingangsbogen sowie die Verkaufsstände dekorierten. An den Fenstern der Aula zierten Scherenschnitte mit Bildern der Weihnachtsgeschichte, welche im Rahmen des Kunstunterrichtes angefertigt wurden, die Fassade.

Den musikalischen Auftakt machte die Klasse 10a mit 28 Cajon spielenden Schülerinnen und Schülern, die mit dem Stück "Little Drummer Boy" schwungvoll die Aufmerksamkeit der Besucher auf das Bühnengeschehen lenkten. Anschließend brachte der Stufenchor der Klassen 5 und 6 verschiedenste traditionelle Weihnachtslieder, aber auch Weihnachtspop wie „Jingle Bell Rock“ zur Aufführung, bevor der Auftritt mit einem gemeinsam gesungenen „Leise rieselt der Schnee“ beendet wurde. Den Abschluss vollzog die Schulband, bestehend aus Schülerinnen und Schülern den Klassen 5 bis 9, mit den Stücken „Merry Christmas Everyone“ und „Perfect“. Getragen vom tosenden Applaus stärkten sich Kinder, Eltern und Besucher im Anschluss am reichhaltigen kulinarischen Angebot der Klassen 6 und 9.