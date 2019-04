Das Musiktheater ist vor der Premiere in Hochform

Das Musiktheater Friedrichshafen gibt am Samstag seine Premiere der Donizetti-Oper „Der Liebestrank“. Die Hauptprobe am Mittwoch überzeugte mit wunderbaren Melodien, einem temperamentvollen Chor, starken Solisten, farbenprächtigen Kostümen und einem Orchester, das unter Leitung von Pietro Sarno keine Wünsche offen lässt. Annette Luboschs Inszenierung dieser Komödie rund um Herzensangelegenheiten reizt das Humorpotenzial des Librettos aus, ohne zu überziehen. Gesungen wird auf Deutsch und mit deutscher Übertitelung. Aufführungen sind am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 7. April, 17 Uhr, Freitag, 12. April, 19.30 Uhr sowie Samstag, 13. April, 19.30 Uhr. Jeweils 45 Minuten vor Beginn der Vorstellungen gibt Gerd Kurat im Kober-Saal eine kostenlose Einführung. Die Abendkasse ist am 6., 12. und 13. April ab 18 Uhr geöffnet, am 7. April ab 16 Uhr. Es gibt noch genügend Eintrittskarten.