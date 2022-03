Das Musiktheater Friedrichshafen geht es an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Musiktheater Friedrichshafen will es 2023 wieder wagen und spielt die Operette „Im weißen Rössl“. Dies wurde am vergangenen Freitag bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung einstimmig entschieden. Zuvor hatte der Vorsitzende Michael Betz einen kurzen und ernüchternden Rückblick auf die vergangenen anderthalb Jahre gegeben. Pandemiebedingt musste die Inszenierung der großen Verdi-Oper „La Traviata“ im vergangenen Jahr abgesagt werden. Umso mehr freuen sich nun alle Mitglieder und Sänger endlich wieder im März 2023, in einer Inszenierung von Annette Lubosch und unter der musikalischen Leitung von Pietro Sarno, durch Gesang, Witz und Spielfreude bei einer heiteren Operette auf der Bühne zu glänzen. Die Chorproben werden unter der Leitung von Marita Hasenmüller voraussichtlich im kommenden Herbst beginnen.

Das Produktionsteam wird ab sofort mit den ersten Vorbereitungen starten und sucht noch helfende Hände und Köpfe. Interessenten können sich gerne beim Vorstand des Musiktheater Friedrichshafen e.V. melden. Auch die Rollen der Solisten werden in den nächsten Wochen besetzt.