Das Museum lädt zum Zeppelin-Dinner

Nach der zweijährigen Corona-Pause findet am Samstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr das Zeppelin-Dinner unter dem originalgetreuen Teilnachbau der Hindenburg im Zeppelin Museum eine Fortsetzung. Thematisch widmet sich die fünfte Auflage des Zeppelin-Dinners den Südamerikafahrten.

Archivleiterin Barbara Waibel nimmt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit auf eine Luftschiffreise nach Rio de Janeiro und lässt sie eine Zeppelinfahrt der 1930er Jahre mit historischen Bildern und spannenden Geschichten nacherleben.

Dazu serviert das Museumsrestaurant das originale Luftschiff-Menü der sechsten Südamerikafahrt von 1933. Karten gibt es ab Freitag, 25. November, im Museumsshop vor Ort oder im Webshop zu erwerben. An diesem Abend hat der Museumsshop im Rahmen des Einkaufsabends in der Adventszeit der Stadt Friedrichshafen bis 20 Uhr geöffnet.

Licht vom See, der besondere und lokale Lampen- und Dekorationsladen in Fischbach, unterstützt mit stimmungsvoller Beleuchtung durch Artikel, die nachhaltig und fair in Südafrika produziert werden.

Original Zeppelin-Menü

Einmal im Jahr, meist Januar oder Februar, bietet das Zeppelin Museum die Gelegenheit, ein originales Luftschiff-Menü in der Zeppelin-Halle direkt unter der 33 Meter langen Teilrekonstruktion des berühmten Luxusliners LZ 129 Hindenburg zu genießen. Bereits zum fünften Mal findet das Dinner nun am 14. Januar statt. Die Dinnergäste scheuen dafür keine Mühen und bringen ihre Faszination für das Reisen im Zeppelin auch damit zum Ausdruck, dass sie in Originalkleidung der 1930er Jahre erscheinen. Dadurch verleihen sie dem Zeppelin-Dinner einen ganz besonderen Charme.

Die Südamerika-Fahrten sind Thema des Zeppelin-Dinners im Januar. (Foto: Zeppelin-Museum, Archiv)

Jedes Dinner widmet sich einer anderen Fahrt. Waren es in den Vorjahren die erste Passagierfahrt nach Nordamerika, die erste Orientfahrt oder die Mittelmeerfahrt, so steht dieses Mal eine Südamerikareise auf dem Fahrplan. Der Passagierdienst nach Brasilien mit Luftschiffen wurde 1931 mit drei Fahrten der Graf Zeppelin eröffnet. Von Jahr zu Jahr wurde der Linienverkehr nach Rio de Janeiro ausgebaut und es gab vielversprechende Erweiterungspläne.

Angenehmes Dahingleiten

Viele Reisende schätzten die schnelle und ruhige Überfahrt über den Atlantik. Vor allem wer von Seekrankheit geplagt war, wusste das angenehm ruhige Dahingleiten im Luftschiff zu schätzen und buchte gerne einen Kabinenplatz im bewährten Luftschiff Graf Zeppelin oder in der luxuriösen Hindenburg. Denn das Luftschiff war die einzige Alternative zur Reise mit dem Schiff.

Exclusive Angelegenheit

In den Genuss einer Zeppelin-Fahrt kamen allerdings nur wenige: Die Zahl der Plätze war begrenzt und die Preise zielten auf das First-Class-Publikum ab. Auch dadurch wurde die drei- bis viertägige Zeppelin-Reise zu einer exklusiven Angelegenheit und man konnte auf interessante und berühmte Mitreisende stoßen.

Zur Begrüßung ein Aperitif

Die historischen Bilder und spannenden Geschichten, die Barbara Waibel zwischen den einzelnen Gängen aufgetischt, lassen eine Zeppelinfahrt der 1930er Jahre nacherleben. Zur Begrüßung wird ein Aperitif serviert und es besteht vor Beginn des Dinners die Möglichkeit, die Passagierräume in der Hindenburg-Rekonstruktion zu besichtigen.

Der Vorverkauf der Tickets für das Zeppelin-Dinner startet am Freitag, 25. November. Sie sind excclusiv erhältlich im Museumsshop oder im Webshop des Zeppelin Museums unter webshop.zeppelin-museum.de