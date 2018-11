Das letzte Schloss soll Dienstag geknackt werden

Der Moleturm ist fast wieder kahl: Die von der Stadt beauftragte Firma will am Dienstag die letzten Schlösser knacken. Das teilt Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen, mit. Für alle, Romantiker, die ihr Schloss an den Moleturm gehängt hatten, ist nun die Chance vergangenen ihr Erinnerungsstück zurück zu bekommen. Alle Schlösser, die nun abgehängt werden, landen im Müll. Insgesamt sei die Aktion die Schlösser, selbst abzuholen nicht beliebt gewesen. Lediglich drei ergriffen die Chance und holten ihr Erinnerungsstück wieder ab, teilt die Stadt mit. Beim Knacken der Schlösser sind einige Gitter am Turm beschädigt worden, diese sollen repariert und wenn nötig bei der Sanierung ersetzt werden. Die Sanierung des Moleturms wird voraussichtlich im Frühjahr starten.