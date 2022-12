Das Leben des Galilei – eine konzertante Aufführung

Thomas Thieme, der zu den prägnantesten Film- und Theaterschauspielern Deutschlands zählt, spielt Brechts „Das Leben des Galilei“, am Dienstag, 13. Dezember und Mittwoch, 14. Dezember jeweils um 18.30 Uhr im Kiesel im k42. Die Veranstaltung am 13.Dezember ist bereits ausverkauft, am 14.Dezember gibt es noch wenige Karten.

Die bearbeitete Textfassung wirkt frisch und von Ballast befreit. Der Kampf des Wissenschaftlers mit der katholischen Kirche ist auf die Fragen zugespitzt, die heute aktueller sind denn je, auf die Fragen nach der Verantwortung der Wissenschaft, aber auch jedes Individuums gegenüber der Gesellschaft und ihren Institutionen.

Textfassung und Regie macht Julia von Sell. Das Werk entstand in einer Koproduktion mit dem Augsburger Brechtfestival. Den Rhythmus des Abends bestimmt Thiemes Sohn Arthur Thieme, Musiker und Komponist, am Kontrabass.

Das Stück geht 75 Minuten, es gibt keine Pause. Thomas Thieme (Spiel) und Arthur Thieme (Musik).