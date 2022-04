Leben besteht nicht nur aus Fakten: Kunstverein macht Platz für Vages und Geheimnisvolles

Die Ausstellung wird am Freitag, 1. April, um 19 Uhr, im Kunstverein (Buchhornplatz 6) eröffnet. Am Donnerstag, 7. April, 19 Uhr, findet der Vortrag „Emotionen und Internationale Politik“ von Simon Koschut statt, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik an der ZU. Am Samstag, 14. Mai, 15.30 Uhr, ist Julia Steinigeweg zum Künstlerinnengespräch zu Gast. Die Ausstellung dauert bis 29. Mai. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag 15 bis 19 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr.