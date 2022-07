Das Kulturufer in Friedrichshafen wird größer als je zuvor

Auch das 36. Kulturufer wird nicht Routine erstarren, sondern Neuerungen erproben. So wird sich die Aktionswiese des Spielehauses in den östlichen Teil der Uferanlage verschieben, in Richtung Kriegerdenkmal. Zugleich wird sie sich stark vergrößern, auf bislang nicht genutzten Wiesen. Außerdem: Die Abtrennung des Kunsthandwerkermarktes war einmal. Er endet künftig nicht mehr vor dem Gastro-Zone bei der Freitreppe, sondern wird sich mit einzelnen Buden auch durch die eigentliche Kulturuferzone ziehen.

Sie stellen das Programm des Kulturufers vor (von links): Regine Ankermann, Cathrin Batzner (Marktleiterin), Ines Weber (Leiterin des Amts für Soziales, Familie und Jugend), Daniel Schweizer (Kulturbüro) und Hans-Jörg Schraitle (Leiter des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung). (Foto: Harald Ruppert)

Das Kulturufer soll also entzerrt werden und noch mehr zur durchmischten Einheit zusammenwachsen. Für das bunte Leben sorgen dabei neben Aktionswiese und Kunsthandwerkermarkt die gewohnten Beteiligten: das Kulturbüro mit dem abendlichen Programm in den Zelten, dem Kindertheater und den Straßenkünstlern, das Jugendzentrum Molke mit seiner“ Jugend-Kult-Ufer“ und der Kulturverein Caseerne mit dem Open-Air-Kino.

Bei den Zeltveranstaltungen werden schon die Karten knapp

„Bei einzelnen Veranstaltungen wird die Karten schon knapp“, sagt Daniel Schweizer vom Kulturbüro zum Programm in den Zelten. Beeilen sollte sich, wer die folgenden Künstler erleben möchte: Cari Cari (Indie-Pop), Dakh Daughters (Kabarett-Band), Lars Reichow (Kabarett), Feed Wesley (Funk), Götz Frittrang (Kabarett), Bodecker und Neander (Pantomine) sowie das komplette Kindertheaterprogramm nachmittags um 15 Uhr.

Hinsichtlich der Straßenkünstler freut sich Schweizer über Künstler aus der Region, aber auch aus der ganzen Welt. Dass es weniger Bewerbungen als in den Vorjahren gegeben habe, sei wohl der Pandemie geschuldet, so Schweizer. Erstmals kuratiert wird der Straßenkunst-Bereich von Max Sohm. „Er kennt das Kulturufer seit seiner Kindheit“, so Schweizer.

Der Kulturverein Caserne hat die Filme für das Open-Air-Kinoprogramm ausgesucht. „Wir werden auch an jedem Abend mit drei bis vier Helfern vor Ort sein“, sagt Regine Ankermann vom Kulturverein Caserne. Nachdem das vom Kulturverein betriebene Kino Studio 17 im Fallenbrunnen seit zwei Jahren wegen mangelndem Brandschutz geschlossen ist, freue sich das Kino-Team schon sehr auf diesen Einsatz.

Kino Studio 17 zeigt Filme über die Kindheit, das Liebesleben und die Hölle Lehrerzimmer

Diese Filme werden über die Leinwand flimmern: „Das Licht, aus dem die Träume sind“ (2. August) handelt von einem Jungen in Indien, der um jeden Preis die Schließung des Kinos in seinem Dorf verhindern will. Die norwegische Tragikomödie „Der schlimmste Mensch der Welt“ (3. August) nimmt die Turbulenzen im Liebesleben der heutigen Mittdreißiger aufs Korn.

Regisseur Paul Thomas Andersens Film „Licitore Pizza“ (4. August) erzählt vom Erwachsenwerden im Kalifornien der 1970er-Jahre, der Ära der Ölkrise und der Schlaghosen. Vom – allzu schnellen – Erwachsenwerden handelt auch Kenneth Branaghs Drama „Belfast“ (5. August), in dem der nordirische Bürgerkrieg die Kindheit des der neunjährigen Buddy prägt.

Zum Abschluss präsentiert das Schulmuseum Sönke Wortmanns Satire „Eingeschlossene Gesellschaft“ (6. August) : Darin wird das Lehrerzimmer zur wahren Hölle, weil ein Vater für die Abiturzulassung seiner Sohnes kämpft...

Neun Tage Aktionswiese für die ganze Familie

Ines Weber, Leiterin des Amts für Soziales, Familie und Jugend, freut sich auf insgesamt neun Tage Aktionswiese für die ganze Familie – mit vielen betreuten Angeboten wie den zahlreichen Werkstätten, der Wasserrutsche und dem Mitmach-Zirkus. Vom 30. Juli bis 7. August sind die kostenlosen Angebote täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Damit das Spielehaus-Team auch mal durchatmen kann, wird die Angebot der Aktionswiese am Donnerstag, 4. August, etwas reduziert sein.

Das Jugendzentrum Molke will wieder mit kostenlosen Open-Air-Konzerten punkten, mit vielen Bands und noch mehr Musikstilen, wie Balkan, Gypsy, Reggae, Ska, Hip-Hop und Rock. Freilich ist das Café im Bauwagen mit dabei, ebenso die Aloa-Bar mit alkoholfreien Cocktails und kreativen Kursen für Jugendliche: Es werden Schlüsselanhänger gefertigt, Stoffe gebatikt oder Freundschaftsbänder geknüpft.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt sind 41 Stände präsent

Auf dem Kunsthandwerkermarkt sind 41 Stände präsent, davon 22 reine Kunsthandwerker. Zum zweiten Mal dabei, sagt Marktleiterin Cathrin Batzner, ist das Häfler Modelabel Mimor Kids mit handgemachter Kinderkleidung aus selbst designten Stoffen. Neu beim Kulturufer sind unter anderem die Töpferwerkstatt „Leela Kunst“ sowie Zulayca Procher, die alte Silberbestecke zu Schmuck umarbeitet. „Die Devise ist ganz klar: einzigartige Produkte statt günstiger Massenware“, sagt Batzner.