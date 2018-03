Die Bonhoeffergemeinde trifft sich am Ostersonntag bereits um 6 Uhr in der noch dunklen Bonhoefferkirche, Stauffenbergstraße 8, zu einer besonderen liturgischen Feier. Dabei wird der Übergang vom Dunkel ins Licht, vom Tod zum Leben, besonders eindrücklich erlebt. Die dunkle Kirche erinnert an das Grab Jesu und die finstern Mächte in der Welt, heißt es in einer Pressemitteilung von Pfarrer Hannes Bauer. Aus dieser Dunkelheit breche die Gemeinde ins Licht des Ostermorgens auf (Ostra ist altgermanisch für Morgenröte, davon leitet sich das deutsche Wort Ostern ab) und geht gemeinsam zur Rotachmündung, wo das Osterfeuer die Teilnehmer bei Sonnenaufgang wärmt. Von dort wird das Osterlicht unter dem Jubelruf „Christus ist auferstanden“ in die Bonhoefferkirche getragen und die Osterkerze entzündet.

Den stärksten symbolischen Ausdruck findet die Osterfreude, wenn Kinder und Erwachsene das Karfreitagskreuz zum blühenden Lebensbaum schmücken und es in allen Farben der Schöpfung erblüht. Die Feier findet bei jedem Wetter statt. Im Anschluss an die Feier lädt die Gemeinde zum Osterfrühstück ein.