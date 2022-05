Das KMG begrüßt ukrainische Schüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vergangenen Woche wurden zwölf neue Schüler aus der Ukraine im Cinema des KMG herzlich willkommen geheißen.

Sie bilden nun den Grundstock einer Vorbereitungsklasse am Friedrichshafener Gymnasium. Unterrichtet werden die Jugendlichen vormittags nach einem eigens für sie konzipierten Stundenplan.

In den ersten beiden und in der fünften und sechsten Stunde lernen die Schüler Deutsch. Die dritte und vierte Stunde verbringen sie im Regelunterricht in den Klassen, denen sie ihrem Alter entsprechend zugeteilt wurden.

Neben dem bereits pensionierten Lehrer Bernd Küppers und den beiden Referendaren Simon Ahlers und Jan Wenzel übernimmt mit Nina Malovana auch eine ukrainische Deutschlehrerin den Sprachunterricht.

Da bei den meisten Schülern schon in der Ukraine Deutsch auf dem Stundenplan stand, kann an bereits Erlerntes angeknüpft werden.

Zur feierlichen Begrüßung versammelten sich die Klassensprecher aller Klassen im Cinema. Eine tatkräftige Unterstützerin war Oleksandra Ishmatova aus der 10d. Sie übersetzte die Begrüßungsrede von Schulleiter Christoph Felder. Alle Neuankömmlinge erhielten – gemäß der deutschen Tradition – eine Schultüte. Den Elternbeirat vertrat Veronika Zysk. Auch sie überreichte einen kleinen Willkommensgruß.

Musikalisch begleitet wurde der Empfang vom Gesang der Abiturientin Greta Hartleb und Musiklehrer Peter Haas, der sie am Klavier begleitete. Passend zum Anlass begrüßten die beiden die neuen Mitschüler mit „You‘ll never walk alone“.