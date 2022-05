Das Kindernest im Kinderschutzbund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Kindernest ist eine familienergänzende Einrichtung unter dem Dach des Kinderschutzbundes, welches in Friedrichshafen seinesgleichen sucht. Die Kinderbetreuung findet stundenweise in den Räumen im Erdgeschoss des Kinderschutzbundes in der Schanzstraße 19 statt und wird von den Eltern gern angenommen. Dort treffen sich Kinder von 1-6 Jahren und werden liebevoll vom erfahrenen Kindernest-Team betreut. Damit die Kindertagesbetreuung zum Familienalltag passt, nehmen die Erzieherinnen die Kinder ohne Voranmeldung stundenweise in Obhut. Weil immer häufiger die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund steht, wird unser Angebot mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten allen Eltern gerecht, die sich aufgrund flexibler Arbeitszeiten flexible Betreuung ihrer Kinder wünschen. Selbstverständlich können Eltern während dieser Zeit auch Ihre Einkäufe erledigen, Termine wahrnehmen oder einfach mal eine Auszeit nehmen.

Das Team vom Kindernest leistet seit vielen Jahren tolle Arbeit und sucht Verstärkung durch Erzieher/innen oder Personen, die sich gerne für Kinder engagieren. Somit wären wir in der Lage, weitere Öffnungszeiten anzubieten. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter den angegebenen Kontaktadressen – wir freuen uns sehr von Ihnen zu hören.

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8.00 – 18.00 Uhr, Mittwoch 8:00 – 14:00 Uhr. Telefon: 07541 35241 / geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de / www.kinderschutzbund-Friedrichshafen.de