Das Kennenlernen fällt nur sehr kurz aus

Es ist schon zur Tradition geworden, dass sich Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen bei den Beach Days in Überlingen im Sand präsentieren. Vergangene Saison vertraten Lukas Maase und Ben-Simon Bonin die Häfler – beide haben den Verein im Sommer verlassen. Zwangsläufig mussten deshalb zwei andere Spieler für das Event gefunden werden, was aber kein Problem darstellte. Die beiden Neuen Tim Peter (Herrsching) und Mateusz Biernat (Ravenna) erklärten sich schnell bereit, am Freitag, 5. August, in Überlingen ein wenig Beachvolleyball zu spielen. Doch zum Spielbeginn um 19.30 Uhr setzte starker Regen ein, weshalb die Partie am Landungsplatz früher beendet werden musste.

Jeder der beiden VfB-Profis bekam zwei Amateure und jeweils einen Spieler des Zweitligisten TSV Mimmenhausen an seine Seite gestellt. Der TSV schickte zwei Volleyballer mit VfB-Vergangenheit: Federico Cipollone gehörte dem Team von Peter an und Biernat hatte Mimmenhausens Neuzugang Richard Schaugg als Mitspieler in seiner Mannschaft. Die Tribüne war gut gefüllt, die Zuschauer hatten Lust auf diese Begegnung. Dann aber kam der Starkregen und die Menschen suchten nach und nach das Trockene. Auf dem Feld zeigten die Akteure aber dennoch ein munteres Spiel. Erfolgreich war im ersten Satz das Team Biernat, gerne hätte sich das Team Peter dafür revanchiert. Tapfer setzten sie die Begegnung auch fort, aber der Regen nahm nun aber noch einmal zu – eine richtiges Ergebnis im zweiten Satz konnte nicht mehr ermittelt werden. „Wir haben uns warm gemacht und hätten gerne ein bisschen mehr gespielt. Das wäre ganz cool geworden“, haderte Peter mit dem Wetter. Auch wenn „es am Ende extrem nass war und der Regen fast seitwärts kam“, hat es dem 24-jährigen Außenangreifer „trotzdem ein bisschen Spaß gemacht.“ Bei Biernat schien es ähnlich zu sein, schließlich rannte der polnische Zuspieler nach einem gewonnenen Punkt feiernd über das Feld.

Friedrichshafens Profis gehen kein Risiko

Die Erwartungen waren aber natürlich andere. Peter weiß, „wie schön der Bodensee ist“ und freute sich, ihn endlich mal im Sommer bei schönem Wetter erleben zu dürfen. „Aber da habe ich einen schlechten Tag erwischt“, so Peter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Angst, sich vor dem Trainingsauftakt am Montag zu verletzen, hatte er zu keiner Zeit. „Wir haben fast gar nicht ernsthaft gespielt, die anderen sollen auch Spaß haben. Man passt auf, macht langsam und dann passiert zum Glück nichts“, sagte Peter. Vor dem soften Trainingsstart war es trotz des Wetters ein ganz gutes Event, Mitspieler und ein paar Fans kennenzulernen. Obwohl das am Ende zwar sehr kurz ausfiel, war das auch möglich. Mit einem Lächeln im Gesicht klatschten sich Peter und Biernat sogar schon einmal bei einem Ballwechsel ab. „Man lernt sich kennen, quatscht ein bisschen“, meinte Peter. Für den Verein ist ein solches Event vor der Saison deshalb auch eine gute Sache, da es „darum geht, aus Einzelspielern eine Mannschaft zu formen“, betonte Matthias Liebhardt, Pressesprecher und Teammanager des VfB Friedrichshafen. Liebhardt bat deshalb auch den neuen Diagonalangreifer Michal Superlak, nach Überlingen zu kommen – und er folgte dieser Einladung auch. Tim Peter ist sich aber auch sicher, dass „wir fürs Kennenlernen noch genug Zeit haben werden“. Der 24-jährige Außenangreifer kann es kaum erwarten, loszulegen. „Für mich ist Friedrichshafen ein größerer Club als mein alter Club Herrsching. Ich freue mich aufs Training und alles drum und dran“, so Peter. Er ist zum Trainingsstart dabei, während noch mehrere Mitspieler aufgrund ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft fehlen.

Obwohl das Wetter das Event stark beeinträchtigte, sind das dennoch wichtige Termine für den VfB. „Es ist wichtig und auch schön, dass die Fans uns auch mal außerhalb der Halle zu sehen bekommen“, meinte Peter. Das sieht der deutsche Rekordmeister der Volleyball-Bundesliga auch so, weshalb er regelmäßig bei den Beach Days in Überlingen präsent ist. Dort gab es für die Sieger des Beachvolleyball-Turniers zudem noch Freikarten für ein Bundesligaspiel des VfB, außerdem verschenkten die Häfler alte Trikots.