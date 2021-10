Das Jazzport-Festival beginnt mit einem Wunder

Wo sind die Talentscouts von Blue Note, wenn man sie braucht? Jedenfalls nicht beim Auftakt des Jazzport-Festivals am Donnerstag im Kulturraum Casino. Dort steht das Jakob Bänsch Collective auf der Bühne – sechs junge Leute aus Baden-Württemberg im Alter von 18 bis 22 Jahren. Sie haben jedoch eine Reife wie die großen Jazzhelden, die der Fotograf Francis Wolff in der goldenen Ära des Jazz abgelichtet hat. Wie ist es möglich, dass diese Jungspunde auf einem Niveau spielen, das nach 30 bis 40 Jahren Erfahrung klingt?

Abgeklärt wie alte Meister - und trotzdem keine Epigonen

Die 70 bis 80 Besucher sind von den Socken und lassen die Band nicht von der Bühne gehen. Die Band, das sind Jakob Bäsch (Trompete, Flügelorn), Jakob Manz (Altsaxofon), Lukas Wögler (Tenorsaxofon), Moritz Langmaier (Klavier), Loreen Sima (Kontrabass) und Malte Wiest (Schlagzeug). Obwohl ihr Spiel die Abgeklärtheit alter Meister hat, sind sie keine Epigonen. Bandleader Jakob Bänsch, gerade 18 Jahre alt, vertont seine ureigenen Gefühlszustände und den Zeitgeist, den er um sich herum wahrnimmt. So ist das Stück „Times Of Revolution“ sein persönlicher „Black Lives Matter“-Soundtrack: Ein spannendes Meisterwerk mit athletisch grollendem Schlagzeug, über dem der dreiköpfige Bläsersatz in langen Schlaufen kreist – wie ein skeptischer Beobachter, der den unausweichlichen Ausbruch der Gewalt erwartet, die schon in der Luft liegt. Das Kollektiv belässt es bei der Gestaltung von Anspannung, Unruhe und unterdrücktem Murren und erreicht damit eine Ausdrucksstärke, die das Beben des John Coltrane Quartetts und dem erzähleriscchen Klangkino der jungen Carla Bley verbindet.

Melancholie und Ungewissheit, die den Lockdown widerspiegelt

Da gibt es aber auch eine Ballade wie „Under Stars“, mit einem traumhaft schönen Flügelhorn, das von den beiden Saxofonen umwölkt wird. Es entsteht eine Aura der Melancholie und der Ungewissheit – was kein Wunder ist, denn Jakob Bänsch hat das Stück, wie auch die meisten anderen, mitten im Lockdown geschrieben. Es sind überhaupt die vielschichtigen Arrangements der Bläser, die dem Jakob Bänsch Collective seine besondere Reife geben: kammermusikalische Verwebungen, die mal an Eric Dolphys Meisterwerk „Out To Lunch“, mal an Gil Evans’ „Out Of The Cool“ erinnern. Und trotzdem klingt dieses Kollektiv nicht nach Rückgriff oder Traditionshüterei.

Die üblichen Maßstäbe gelten für das Jakob Bänsch Collective nicht

Auch „Memories Remain“ ist ein Beispiel für Jakob Bänschs erzählerische Kraft. Er habe Erinnerungen an lang zurückliegende Ereignissen nachspüren wollen, sagt er, und so klinge das Ganze dann auch: Das eröffnende Flügelhorn wie ein in die Vergangenheit fragendes Echolot, dem sich unter der federnden Rhythmusgruppe eine weite Landschaft öffnet. Eine Landschaft, in der Pianist Moritz Langmaier wie ein Impressionist kleine Glanzlichter der Vergangenheit erfasst, die sich in ihrer Gänze dennoch entziehen – egal, wie sehr der Bläsersatz sich in diese Vergangenheit hineinsehnt. Kurzum: Auch hier entsteht eine Magie, die man einem so jungen Ensemble nicht zutrauen würde. Aber dass die üblichen Maßstäbe hier nicht greifen, zeigt sich schon daran, dass Jakob Manz – an diesem Abend Sideman – letztes Jahr sein erstes Album unter eigenem Namen bei Label ACT herausgebracht hat; da war er 18 Jahre alt.

An Stücken aus fremder Feder spielt das Jakob Bänsch Collective unter anderem Bill Evans’ Klassiker „Waltz for Debby“ als reine Bläser-Miniatur in luftigen zwei Minuten. Es rauscht durch John Coltranes „Resolution“ – dem zweiten Teil seiner Suite „A Love Supreme“ – so kraftvoll, furios und eigenständig in den Soli, dass an Coltranes Studio-Einspielung kein Gedanke bleibt. Ein wenig uninspiriert und pflichtschuldig wirkt einzig Michel Legrands „You Must Believe In Spring“. Aber das spielt keine Rolle. Das Publikum durfte bei der Eröffnung des Jazzport-Festivals einem Wunder beiwohnen. Und Wunder entziehen sich jeder Erwartbarkeit. Allein daran ist das Jakob Bänsch Collective zu messen.