Das ist unsere Traumelf des MTU-Cups

In 15 Jahren sind einige Namen zusammengekommen, doch Klaus Segelbacher kommen sie leicht von der Zunge: „Kimmich, Müller, Badstuber. Karius war hier, Xhaka. Shaqiri hatte damals schon diesen quadratischen Körperbau – und an den David Alaba kann ich mich erinnern, als ob er gestern hier gespielt hätte“. Seit 2003 organisiert Segelbacher für und mit dem VfB Friedrichshafen den MTU-Cup, mittlerweile ist es das wohl bestbesetzte Hallenturnier für U15-Mannschaften in ganz Europa.

24 Teams, darunter die ganz Großen der Fußballszene wie der FC Barcelona, Bayern München, Manchester United, AC Milan, Titelverteidiger Ajax Amsterdam, Bundesligagrößen wie der VfB Stuttgart und BVB und dazu wieder lokale Teams treten dieses Wochenende in der ZF-Arena wieder gegeneinander an.

Vor der 16. Austragung hat die „Schwäbische Zeitung“ die Traumelf des MTU-Cups gekürt: Um die Auswahl einzugrenzen konnten sich nur Spieler qualifizieren, die heute noch feste Größen in der Bundesliga sind – oder es waren.

TOR:

Marc-André ter Stegen: 2006 wurde der Gladbacher zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Heute ist der Nationalspieler Stammkeeper des FC Barcelona.

ABWEHR:

Joshua Kimmich: Der aus Bösingen bei Rottweil stammende Kimmich spielte 2009 für die Jugend des VfB Stuttgart beim MTU-Cup. Heute ist er nicht nur Stammspieler beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, sondern wird mehr und mehr zum Führungsspieler.

Joel Matip: Der 27-jährige Innenverteidiger, heute beim FC Liverpool, war 2005 mit Schalke dabei.

Holger Badstuber: Der VfB-Verteidiger aus Rot an der Rot war 2003 beim ersten MTU-Cup am Ball – als Spieler des FC Bayern.

David Alaba: 2006 sorgte ein junger Mittelfeldspieler von Austria Wien am Bodensee für Aufsehen. Er führte seine Mannschaft bis ins Finale. Zwei Jahre später wechselte er nach München und ist heute einer der besten Außenverteidiger der Welt.

MITTELFELD:

Granit Xhaka: 2005 zog im Mittelfeld des FC Basel der 14-jährige Granit Xhala die Fäden, sieben Jahre später ging er nach Mönchengladbach, seit zwei Jahren spielt er beim FC Arsenal in England.

Julian Draxler: Der Regisseur war 2007 erfolgreichster Torschütze des MTU-Cups. Vom FC Schalke ging es für „Jule“ über Wolfsburg zu Paris saint-Germain.

Mario Götze: 2006 stand der Weltmeisterschütze von 2014 gegen Austria Wien mit David Alaba im Finale des MTU-Cups. Götze und der BVB wurden Turniersieger. Später trafen sich Götze und Alaba in München.

ANGRIFF:

Thomas Müller: Der Bayer stand 2003 gemeinsam mit Holger Badstuber auf dem Platz.

Timo Werner: Der beste Stürmer seit Mario Gomez, den der VfB Stuttgart hervorgebracht hat, spielte 2009 beim MTU-Cup – und nun seit 2016 in Leipzig.

Marco Reus: Mit der Jugend von Borussia Dortmund spielte Marco Reus 2003 in Friedrichshafen – und wurde Dritter. Über Rot-Weiß Ahlen und Mönchengladbach landete er wieder beim BVB.

BANK: Loris Karius (der Biberacher war 2007 beim VfB Stuttgart, heute Besiktas Istanbul), Lewis Holtby (damals Gladbach, heute HSV), Emre Can (damals Frankfurt, heute Liverpool), Xherdan Shaqiri (damals Basel , heute Liverpool), Pierre-Michel Lasogga (damals Schalke, heute HSV), Serge Gnabry (damals Stuttgart, heute Bayern).