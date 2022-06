Das ist Hilfsbereitschaft

Als der Vinyl-Bus des MINT-Verlages in Tettnang zu Besuch war, hatten sich die Kollegen der „Schwäbischen Zeitung“, Mark Hildebrandt und Ralf Schäfer, eine Benefizaktion einfallen lassen. Wir haben die Menschen in der Region gefragt, ob sie Schallplatten haben, die sie loswerden wollen. Wir bieten an, diese Platten im Wert zu taxieren und stellen es dann anheim, sich von ihnen zu trennen und zu spenden oder sie selbst zu verkaufen. Die so gespendeten Schallplatten bieten wir im Internet und auf Facebook in Sammlergruppen an. Das Angebot ist groß, daher wird es noch eine ganze Zeit dauern, bis wir alles gesehen haben. Doch schon heute, nachdem wir die Handvoll Platten von zwei Spendern auf den Markt geworfen haben haben, konnten wir auf dem Konto für „Häfler helfen“ und die Urmel, Kinderkrebshilfe 82 Euro verbuchen. Danke auch den noch kommenden rund 20 Spendern, bei denen wir uns noch melden werden.