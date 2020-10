Das ist die größte Bananenstaude der Stadt

Der Urlaub in südliche Gefilde war in diesem Jahr nur sehr schwer möglich. Aber auf dem heimischen Balkon kann auch Tropen-Feeling aufkommen, zumindest auf Herbert Eberhardts Balkon in Raderach. Er hat – das kann man vermutlich hier einfach mal behaupten – die größte Bananenstaude der Stadt. Die Mutterpflanze ist 4,40 Meter hoch, wie er berichtet. Ihre drei Töchter gedeihen ebenfalls prächtig. Das Nesthäkchen bringt es bereits auf drei Meter, die anderen beiden Pflanzen ragen 3,50 Meter in die Höhe – und das in relativ kleinen, 45 mal 40 Zentimeter großen Töpfen.