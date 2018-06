Am Sonntag um 9.58 Uhr deutscher Zeit soll die Antenne des Tierbeobachtungssystems ICARUS auf die Raumstation ISS gebracht werden. Forscher in Radolfzell am Bodensee wollen damit Wanderungen von Vögeln und anderen Tieren rund um den Globus verfolgen.

Ob Vogel, Fledermaus oder Insekten - Tiere legen bisweilen erstaunliche Strecken bei ihren Flügen oder Wanderungen rund um die Welt zurück. Würde man ihnen Folgen, ließe sich allerlei erstaunliches erforschen. Nicht nur die Wanderwege der Tiere selbst interessieren viele Forscher, sie können auch Aufschlüsse über ganz andere Fragen liefern - zum Beispiel dem Klimawandel.

Wenn bestimmte Vögel zum Beispiel lange Jahre im Winter zu einem bestimmten Ort fliegen und irgendwann entscheiden, lieber daheim zu bleiben, kann das Hinweise auf Klimaveränderungen liefern.

Ein Gramm wiegt der Sender

Bislang war es allerdings schwierig, Wanderwege von Tieren genau zu verfolgen. Das soll sich nun ändern. Das internationale Tierbeobachtungssystem ICARUS soll das leichter machen. Es soll spezielle, nur ein Gramm schwere, Miniatursender, die an Tieren befestigt werden, vom Weltraum aus weltweit verfolgen können. Wissenschaftlern bietet sich so ein wahrer Datenschatz.

„Im Prinzip sind alle Tiere Spürhunde für uns da draußen in der Welt, die uns sagen können, was gerade in der Welt passiert“, sagte Martin Wikelski, Direktor am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee, 2017 im Gespräch mit Schwäbische.de. Damals war das Projekt noch Monate von der Fertigstellung entfernt. Jetzt soll es ganz schnell gehen.

Kosmonauten einsatzbereit

Der ICARUS-Boardcomputer, das zukünftige Gehirn des Tierbeobachtungssystems, wurde nämlich schon im vergangenen Herbst zur ISS transportiert.

Zur Befestigung der nun noch fehlenden ICARUS-Antenne haben die zuständigen Kosmonauten im Kosmonautentrainingscenter Gagarin in Moskau dafür trainiert, dass im Weltraum alle Handgriffe passen und keine Schrauben oder Kleinteile aus Versehen davon schweben.

Der sogenannte Spacewalk (EVA) mit Anbringung der Antenne an das russische Modul der ISS durch die beiden russischen Kosmonauten Oleg Artemyev und Sergei Prokopiev soll nun voraussichtlich Anfang August diesen Jahres stattfinden und soll live übertragen werden. Ab dann wäre ICARUS weitgehend einsatzbereit.

Livestream am Sonntag

Sobald das deutsch-russische ICARUS-System seine Arbeit aufnimmt, kann auch bei den Wissenschaftlern die eigentliche Arbeit beginnen. Forscher können dann die Wanderungen von kleinen Tieren rund um den Globus verfolgen, die Ausbreitung von Krankheiten untersuchen und vielleicht sogar Naturkatastrophen vorhersagen. Mit dem globalen Tierbeobachtungssystem ICARUS soll somit eine neue Ära in der Verhaltensforschung eingeleitet werden.

Schwäbische.de zeigt den Livestream des Starts der russischen Soyuz-Progress 69P-Rakete mit der ICARUS-Antenne an Bord am Sonntag um 9.58. Der Stream kann auch später in der Nachschau angesehen werden.