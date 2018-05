Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Jede Woche gibt es Ereignisse in Friedrichshafen, die manchen ärgern. Die Spießgesellen bringen sie zu Papier, diesmal zum Beispiel mit Zeilen zu Bürgerbeteiligung, die keine ist - und echten Innovationen.

Stilll und heimlich ging der Abbau vonstatten, dann war er weg, der Stern von Manzell. Und schließlich das Foto, das ihn im Container zeigt. Dabei hatten wir doch schon aufgerufen, Ideen für die weitere Verwendung zu sammeln. Schade eigentlich. Der hätte sich sicher gut in der Museumserweiterung des Zeppelin-Museums zum Thema Industriegeschichte in Friedrichshafen gemacht. Auf das Thema sind die Spießgesellen sehr gespannt.

Ebenso gespannt sind wir da, wie auf die neue Ausstellung im Zeppelin-Museum mit dem Titel „Innovationen“. Museumschefin Claudia Emmert treibt es ja derweil auf der Internet-Plattform „Facebook“ herzallerliebst geheimnisvoll umher. Offiziell gibt es erst am Mittwoch bei der Enthüllung des neuen Exponates zu sehen, was es ist. Sie zeigt aber schonmal Bilder, Filmchen und Schnipsel von einem mutmaßlichen Auto, das angeliefert wurde, das ausgepackt und sogar verhüllt ins Museum geschoben wurde. Die Spießgesellen wetten mal, dass trotzdem niemand darauf kommt, was da durch die Gegend geschoben wird.

Wenn irgendwo Bürgerbeteiligung draufsteht, muss das noch lange nicht heißen, dass auch wirklich Bürgerbeteiligung drinsteckt – und nicht nur eine bloße Information über Dinge, die schon beschlossene Sache sind. Im Fall des Runden Tischs in Sachen Ortsumfahrung Schnetzenhausen lief das mit der Bürgerbeteiligung offenbar genau so, wie die Bürger sich das gewünscht hatten. Für das transparente Verfahren an sich gab’s bislang jedenfalls sehr viel Lob. Und hinter dem Ergebnis, keine neue Straße zu bauen, steht eine breite Mehrheit. Dass letztlich nicht alle diese Einschätzung teilen, liegt in der Natur der Sache.

Ziemlich beeindruckend ist, was neben der ZF Arena immer mehr Gestalt annimmt. Dieses Sportbad wird, wenn es fertig ist, wohl kaum Wünsche offen lassen. Die Stadt kann und will sich das leisten – und das ist auch gut so. Noch besser fänden wir es allerdings, wenn die Stadt auf manche Dinge verzichten würde. Zum Beispiel darauf, ein heruntergekommenes Haus wie die Eintrachtstraße 22 weiterhin als Notunterkunft zu nutzen.

Ein Wochenende ohne Stress

wünschen die Spießgesellen