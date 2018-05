Das hat die Spießgesellen diese Woche geärgert

Jedes Wochenende schreiben die Spießgesellen auf, was sie diese Woche in Friedrichshafen geärgert hat. Heute geht es um einen Stern, das Stadtbild und tiefergelegte Autos.

Der Mercedes-Stern vom MTU-Werk II ist verschwunden. Die Entscheidung muss akzeptiert werden. Doch aus zahlreichen Reaktionen zu dem Thema darf geschlossen werden, dass der leuchtende Stern für viele Menschen mehr war, als ein Stück Werbung. Mehr als 50 Jahre diente er Kapitänen als Orientierungspunkt (was die SZ belegt hat), ebenso lange begleitete der Stern die wechselhafte Geschichte des MTU-Werks direkt am Bodensee. Eine Stadt, die derzeit über ein Museum für Stadt- und Industriegeschichte nachdenkt, sollte auch darüber nachdenken, ob der „Stern von Manzell“ nicht eines Tages ein Exponat sein könnte – und genau jetzt archiviert werden muss. Es wäre doch möglich, dass die Beteiligten wenigstens das Gespräch dazu suchen. Die Nachwelt wird es sicher danken.

Die Nachwelt wird auch die Bemühungen um den Bebauungsplan Eisenbahnstraße in Fischbach würdigen. Die wichtige Aufgabe des Gemeinderates wird jetzt sein, die Pläne mit Leben zu füllen. Und dieser Gemeinderat wird vor allem daran denken, dass der jetzt gefundene Entwurf auch durch die Arbeit und die Ideen der Bevölkerung zustandekam. Jeder und jede hatte die Chance, dazu etwas zu sagen. Daher dürfte es sich verbieten, Grundsätzliches an diesen Plänen jetzt noch in Frage zu stellen.

Da verbietet sich auch – und daran sollten all die denken, die mit Recht und sicher auch Unterstützung der Spießgesellen gegen illegale Autorennen vorgehen wollen – die Fans der getunten Autos allesamt in einen Sack zu stecken und als vermeintliche Täter dieser gefährlichen Rennveranstaltung abzustempeln. Das würde vielmehr Vorurteile stärken und nicht zum Ziel führen.

Die, die da mit ihren tiefergelegten Karossen den dicken Mann markieren, deren Spoiler mehr Spachtelmasse zum Kaschieren unreifer Arbeit tragen, als Benzin in den Tank passt, und deren Vernunft-Level niedriger zu sein scheint, als die Profiltiefe ihrer Reifen, haben mit den Ausstellern und echten Tuning-Freunden in der Regel nichts zu tun. Gehen Sie zur Tuning World und schauen sich die Jungs und Mädels an. Die wollen nur spielen.

Ein entschleunigtes Wochenende

wünschen die Spießgesellen