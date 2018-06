Die GdL lässt mal wieder die Muskeln spielen: Vom erneuten Lokführer-Streik war am Bodensee vor allem die Strecke zwischen Singen und Lindau betroffen. Zwischen Ulm und Friedrichshafen fuhr nur im Stundentakt ein Zug. Trotz der Einschränkungen blieb das Chaos am Stadtbahnhof aus – einige Bahnreisende wurden dennoch kalt vom Streik erwischt.

7.12 Uhr, Stadtbahnhof Friedrichshafen, Gleis eins: Ein paar ratlose Menschen fragen sich gegenseitig nach Hilfe, aber keiner weiß Bescheid. Die marineblaue Digitalanzeige, die die Reisenden an Bahnsteig eins sonst mit Informationen versorgt, zeigt heute gar nichts an. Die Leute marschieren von Fahrplan zu Fahrplan – dann schallt es aus den Lautsprechern: „Ich wiederhole, auf Gleis eins fällt die Regionalbahn nach Radolfzell aufgrund des Streiks aus.“ Aus ein paar Ecken ist grimmiges Gemurmel zu hören: „Das geht gar nicht, ich warte hier und es kommt kein Zug“, sagt David Moosmann, der schon eine ganze Weile wartet. Er könne die Lokführer schon verstehen, aber auch er müsse zur Arbeit und eine ganze Woche Streik wäre schon lang. Tröpfchenweise fahren die Züge in den Bahnhof ein, Menschenmassen steigen aus. Die wenigen Züge, die noch fahren, sind voll.

„Beschissen ist das“

Uwe Blusqua hat seinen Urlaub in Österreich beendet und möchte heute noch nach Hamburg fahren. Aber so wie es aussieht, wird er wohl in Fulda hängen bleiben. „Beschissen ist das. Ich will heute noch nach Hause“, schimpft Blusqua. Auch Ulli Heinlein sorgt sich um ihren Urlaub. Ihr Partner hat einen wichtigen Termin in Stuttgart im spanischen Konsulat. „Wir brauchen den Pass für unseren Urlaub. Mein Partner hat extra freigenommen und wenn das jetzt nicht klappt, wird es eng mit unserem Urlaub“, verrät sie. 45 Euro koste so ein Bahnticket bis Stuttgart, da erwarte sie schon, dass das funktioniert.

Wie schon beim Streik vor knapp drei Wochen war auch am Dienstag die Ost-West-Verbindung am Bodensee besonders betroffen. Zwischen Friedrichshafen und Lindau fahre überhaupt kein Zug, zwischen Friedrichshafen und Singen nur einzelne, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Auf der Südbahn nach Ulm gibt es Verbindungen im Stundentakt, während die BOB planmäßig zwischen Aulendorf und Friedrichshafen verkehrt.

An den Häfler Schulen gab es nur wenig Probleme. Man sei ja mittlerweile an Streiks gewöhnt, sagt Hermann Dollak, Rektor des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Anfangs habe man noch Aushänge angebracht, um die Lehrer über mögliche Zuspätkommer zu informieren, aber mittlerweile wisse jeder Bescheid. An der Droste-Hülshoff-Schule sind da schon mehr Schüler zu spät gekommen. Einige konnten am Dienstag sogar überhaupt nicht zur Schule gehen. Vor allem Schüler aus Wangen und Bad Saulgau hätten besondere Probleme, denn von dort aus gäbe es überhaupt keine Möglichkeit, morgens zur Schule zu kommen. Wenn dann die Eltern arbeiten müssten, blieben die Kinder eben zuhause, heißt es aus dem Sekretariat.

Überschaubare Folgen

Und wie sieht’s bei den großen Betrieben aus? „Unser Lieferanteil per Bahn ist äußerst überschaubar. Insofern sehen wir derzeit bei uns keine Brüche der Lieferkette und sind dadurch nur äußerst gering vom Bahnstreik betroffen“, heißt es von ZF. „Ob Mitarbeiter verspätet kommen, wird bei ZF nicht zentral erfasst – massenhaft zu spät oder gar nicht kamen sie bisher nicht.“

Ähnliches Bild bei Rolls-Royce Power Systems: „Nennenswerte Fehlzeiten auf Grund des GdL-Streiks sind uns nicht bekannt. Die Mitarbeiter haben sich auf den Streik eingestellt und sind mit den Ersatzbussen, mit dem eigenen Auto oder in Fahrgemeinschaften zur Arbeit gekommen“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. „Logistische Probleme hat der Bahnstreik bisher nicht verursacht, da wir sowohl bei der Materialanlieferung als auch beim Versand der Produkte nicht direkt von der Bahn abhängig sind, sondern das seit vielen Jahren per Lastwagen erledigen lassen.“

Nutzen Sie die große Mitfahrzentrale der „Schwäbischen Zeitung“. Unter der Internet-Adresse schwaebische.de/mitfahren können Sie freie Plätze in Ihrem Auto anbieten oder nach Mitfahrgelegenheiten suchen.