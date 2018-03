Das Glück der Erde – auf der Messe Friedrichshafen

Die 12. „Pferd Bodensee“ ist gestartet: 424 Aussteller sowie Kalt-, Warm- und Vollblüter sind bei der internationalen Fachmesse „Pferd Bodensee“, die noch bis Sonntag, 18. Februar, auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet. Die Pferdebranche ist international stark vertreten. Aus insgesamt 13 Nationen kommen die Unternehmen, die ihre Produkte rund um die Themen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung vorstellen, heißt es in einer Mitteilung der Messe Friedrichshafen. Die Pferdemesse am Bodensee ist ein wichtiger Treffpunkt für Pferdeliebhaber und -freunde in der Vierländer-Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Foto: Kästle/Messe