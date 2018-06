Das Geschäft mit Outdoor wächst deutlich

Spürbar gewachsen ist das Geschäft mit Outdoorartikeln, wie Bekleidung, Zelten, Kletterzubehör und Rucksäcken. Wie die EOG, der Verband der europäischen Outdoorhersteller und - händler, am Sonntag auf der Fachmesse Outdoor in Friedrichshafen (Bodenseekreis) mitteilt, nahm der Umsatz der Branche im Bereich Großhandel in Europa im Jahr 2017 laut eigener Erhebungen um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu - auf 5,86 Milliarden Euro. Das Vorjahreswachstum war eher moderat mit drei Prozent.

Die größten Märkte in Europa sind demnach Deutschland, Frankreich und England. Das Wachstum in Deutschland blieb mit drei Prozent konstant, ging in Frankreich auf zwei Prozent zurück. England verzeichnete eine überdurchschnittliche Zunahme des Wachstums von acht Prozent.

Bei den Produkten gingen nur im Bereich der Zelte (-9.8 Prozent) die Verkaufszahlen zurück, Kleidung (die + fünf Prozent), Rücksäcke (+fünf Prozent) und Schuhe waren 2017 besonders beliebt, wobei das gerade bei Schuhen die Verkaufszahlen mit 13,4 Prozent eine deutlichen Sprung gemacht haben - nach Umsatzeinbußen im Jahr zuvor.