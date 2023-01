„Das Geheimnis der Wilden Gans“ im Kiesel

Das Agora-Theater St. Vith aus Belgien zeigt am Freitag, 20. Januar, um 10 Uhr und Samstag, 21. Januar, um 11 Uhr im Kiesel im k42 auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen „Das Geheimnis der Wilden Gans“. Die Inszenierung basiert auf Hannah Arendts Fabel „Die weisen Tiere“ und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Ein kleines Mädchen macht sich auf die Reise und folgt der Gans mit dem schönen schwarzen Fleck, die eines Tages überraschend in ihrem Dorf auftaucht. Ein Theaterstück, das lustvoll Fragen nach dem Unbekannten stellt und die Kraft besitzt, die Neugier auf das Erkunden und Verstehen-Wollen der Welt zu wecken. Karten kosten vier Euro und sind im Vorverkauf erhältlich per Mail an kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 07541/288444.