Das Europe Direct Zentrum veranstalten einen Rätselabend rund um Europa

Europa-Quiz online: Wie viele EU-Kommissare gibt es nochmal? Wann trat Österreich der EU bei? Und welcher Europa-Kenner sagte: „Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien“? Das Europe Direct Zentrum Friedrichshafen mit Sitz in der städtischen Volkshochsachule (VHS) lädt zu einem virtuellen Europa-Quiz ein. Los geht es diesen Donnerstag, 15. Mai, um 18 Uhr via Zoom. „Einfach einloggen und mitraten“, heißt es seitens der VHS. Von Allgemeinwissen über Geschichtliches bis hin zu vermeintlich unnützem Wissen. „Bei diesem Europa-Quiz kann man sein Wissen über Europa und alles, was damit zusammenhängt, unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt’s natürlich auch etwas!“, so Sandra Friedrichs von der VHS.

Um an den Link zu kommen, meldet man sich kurz über die Webseite der vhs-FN an: www.vhs-fn.de/programm/ kurs/JA1311. Alles Weitere erklären am Abend selbst die Quizmaster Dr. Birgit Bujard und Andreas Christ, beide Mitglieder im Team Europe-Rednerpool der Europäischen Kommission.

Veranstaltet wird das Europa-Quiz von dem Europe Direct-Netzwerk Baden-Württemberg mit seinen Mitgliedern Aalen, Friedrichshafen, Karlsruhe, Stuttgart und Ulm sowie dem Staatsministerium Baden-Württemberg Europafähigkeit und Europaöffentlichkeitsarbeit. Für weitere Informationen: info@vhs-fn.de, Tel. 07541 203 3434.